Российского финала Аделаиды не будет. Александрова не выстояла под напором Остапенко

В пятницу, 12 января, на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) проходят полуфинальные встречи. В первом матче дня сошлись четвёртая ракетка России Екатерина Александрова и победительница «Ролан Гаррос» 2017 года Елена Остапенко, посеянная под шестым номером.

Обе девушки уже успели провести в Аделаиде по три поединка. На старте соревнований Александрова одержала трудную волевую победу над полькой Магдой Линетт — 3:6, 7:6 (8), 7:5. Затем 29-летняя уроженка Челябинска достаточно легко справилась со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой, одолев её со счётом 6:4, 6:4. А в четвертьфинале турнира Екатерина подарила самую настоящую сенсацию отечественным фанатам, неожиданно обыграв чемпионку Брисбена Елену Рыбакину — 6:3, 6:3. Благодаря этой победе 21-я ракетка мира смогла прервать шестиматчевую победную серию представительницы Казахстана.

Остапенко, в свою очередь, в стартовой встрече закамбэчила в противостоянии с румынкой Сораной Кырстей (2:6, 6:2, 6:4), а во втором круге прошла грозную француженку Каролин Гарсию (6:4, 5:7, 6:4). За выход в полуфинал Аделаиды 26-летняя уроженка Риги сражалась с представительницей Украины Мартой Костюк. Латвийка не испытала проблем в игре с соперницей и уверенно закрыла её со счётом 7:5, 6:3. Уже по ходу турнира стало известно о том, что с новой недели Елена вернётся в топ-10 рейтинга WTA. Последний раз чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 входила в первую десятку в сентябре 2018 года.

История личных встреч у Александровой и Остапенко является богатой. Счёт — 4-2 в пользу россиянки. Последнюю победу над Еленой она одержала в финале турнира в Сеуле-2022. А вот последний матч между ними состоялся в сентябре 2023-го в первом круге Сан-Диего, и там со счётом 7:6 (3), 6:7 (6), 7:5 победила именно латвийская теннисистка.

Стартовая партия нового сражения началась с того, что 12-я ракетка мира забрала под ноль свою подачу и сделала брейк — 2:0. Затем девушки обменялись своими подачами, но первой традицию нарушила именно латвийка, которая удержала свой гейм и повела в первом сете со счётом 4:1. Далее теннисистки не брейковали друг друга, однако в концовке партии Александрова всухую отдала подачу. Этим она позволила оппонентке без проблем забрать первый сет — 6:2. Отметим, что Елена играла в дебюте встречи очень активно, особенно на приёме. Она выполняла много приёмов навылет, а также обычных активных приёмов. В середине партии Екатерина всё же нашла свою игру, попыталась втянуть соперницу в обмен на задней линии, но на старте противостояния намного мощнее и острее действовала именно чемпионка грунтового ТБШ.

Елена Остапенко Фото: Mark Brake/Getty Images

Во втором сете россиянка с ходу взяла чужую подачу, однако не смогла удержать брейк — 1:1. В середине партии Александрова опять сделала его, повела со счётом 3:2 и удерживала преимущество вплоть до 10-го гейма. Но в важный момент отечественная спортсменка сплошными невынужденными ошибками отдала свою подачу, причём гейм был проигран под ноль. В итоге исход сета определялся на тай-брейке, где удачливее оказалась именно Остапенко. Таким образом, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 одолела свою соперницу со счётом 6:2, 7:6 (3) за 1 час 42 минуты.

«Это был действительно тяжёлый матч. Я знала, что она отличная теннисистка и будет тяжело. Я старалась показывать свою игру, даже если иногда мне это не очень удавалось. Я пыталась быть последовательной, когда были шансы. Иногда мне приходится играть более агрессивно, в последние сезоны это получалось не очень хорошо. Теперь я чувствую, что в решающие моменты могу оказывать давление на соперниц. Сейчас я делаю это лучше, чем прежде. Просто чувствую себя хорошо и очень рада выйти в финал», — сказала Остапенко после матча.

В битве за титул австралийского «пятисотника» латвийка сразится с ещё одной россиянкой — Дарьей Касаткиной. 26-летняя уроженка Тольятти без борьбы прошла в финал турнира WTA-500 в Аделаиде после снятия Джессики Пегулы из-за болезни ЖКТ. Касаткина уже успела прокомментировать снятие соперницы в своих социальных сетях.

«Желаю Джесс скорейшего выздоровления и быть на 100% готовой к AO», — написала Касаткина.

Отметим, что отечественная спортсменка во второй раз подряд пробилась в следующий раунд без борьбы. Ранее с четвертьфинального поединка снялась немка Лаура Зигемунд.

Турнир в Аделаиде завершится 13 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».