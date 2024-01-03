Премиум-тур, формат Формулы-1, отдельные рейтинги? Какое будущее ждёт теннис

В век стремительно развивающихся высоких технологий время течёт быстрее, рождая новые вызовы, отменяя устаревшие традиции и предлагая неслыханные ещё пару десятилетий назад возможности. Летом 2023 года футболисту Лионелю Месси предлагали в Саудовской Аравии контракт на € 600 млн, защитник баскетбольного «Бостона» Джейлен Браун за следующие пять лет заработает более $ 300 млн, а хоккеист «Торонто» Остон Мэттьюс подписал рекордное в истории НХЛ соглашение на $ 53 млн за четыре года. У лучшего теннисиста на планете Новака Джоковича тоже всё шикарно – в прошлом году он только за счёт призовых заработал $ 16 млн.

Однако теннис устроен так, что получать чеки с большим количеством нулей удаётся только лучшим, в то время как большинство игроков четвёртого по популярности вида спорта на планете вынуждены выживать. Очевидно, что дальше так продолжаться не может, и теннисный мир застыл в ожидании скорых и весьма радикальных перемен.

Угроза со стороны Саудовской Аравии заставила «Шлемы» обороняться

Почти единодушное мнение игроков, организаторов турниров, спонсоров, руководителей СМИ и тренеров заключается в том, что в профессиональном теннисе существует системный сбой. Этот хаос похож на гражданскую войну, в которой под разными знамёнами игрой пытаются управлять семь или даже больше организаций. «Такой потрясающий вид спорта и такой провальный», – сокрушается финалистка US Open – 1978, а ныне известный телекомментатор Пэм Шрайвер.

Нынешняя ситуация в теннисе очень напоминает сюжет основанного на реальных событиях фильма «По половому признаку». В 1970 году профессор юридического права Рут Гинзбург защищала в суде мужчину, которому отказали в денежной компенсации при уходе за страдавшей деменцией матерью. Закон гласил, что осуществлять опеку за людьми с ограниченными возможностями и претендовать на компенсацию могут только женщины. В своей пламенной речи в зале суда Рут заявила, что «социальные роли, существовавшие 100 или даже 20 лет назад, больше не применимы – закон должен идти в ногу со временем». На возражение судьи о том, что в Конституции США нет слова «женщина», Гинзбург парировала веским: «В ней также нет и слова «свобода».

Новак Джокович и Андреа Гауденци Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Теннису нужна свобода. Свобода от предубеждений, комплексов, опасений что-то сделать не так и главного – боязни сломать и без того разрозненную и хлипкую экосистему этого вида спорта. Все нынешние теннисные руководители сходятся во мнении о необходимости реформ, но при этом действуют в собственных интересах и больше опасаются даже не потери доходов, а власти. Поэтому когда летом 2023 года глава ATP Андреа Гауденци заявил о проведении переговоров с представителями Саудовской Аравии об их инвестициях в игру, это вызвало в высших теннисных кругах серьёзную полемику.

Особенно переполошились руководители турниров «Большого шлема» – перед их глазами стоит пример того, как Саудовская Аравия совершила переворот в профессиональном гольфе, заплатив лучшим игрокам сотни миллионов долларов за участие в новом соревновательном туре. Арабские инвесторы отлично осведомлены и о проблемах теннисного тура, в котором игроки получают лишь четверть доходов от этого вида спорта по сравнению с примерно 50 процентами в основных командных видах спорта. Нарастающая экспансия с Ближнего Востока заставила действующих главных игроков обороняться.

У Премиум-тура такие же проблемы, как и у футбольной Суперлиги

Пока Гауденци мягко стелил, расписывая все блага сотрудничества с новыми инвесторами, руководитель Australian Open Крэйг Тайли созвонился с руководителями других мэйджоров, а также «Мастерсов» с напоминанием ускориться в объединении лучших теннисных турниров в один Премиум-тур. «Эта идея не нова – мы обсуждаем её уже несколько лет, – признался Тайли Fox Sports. – Премиум-тур был бы интересен и для болельщиков, и для спонсоров. Многие заинтересованные стороны, я уверен, будут воодушевлены, у тенниса есть прекрасная возможность создать продукт высочайшего класса уникальным и гораздо более скоординированным способом».

Разумеется, такая идея объединения топ-турниров совершенно не понравилась Гауденци – он назвал это «расколом и гражданской войной». Риторика, которая сильно напоминает слова и действия функционеров из мира футбола. Глава УЕФА Александр Чеферин выступает против объединения лучших клубов в Суперлигу (в конце декабря европейский суд признал монополию УЕФА незаконной) и давит на революционеров через национальные федерации. Клубы требуют предоставить обязательства своего неучастия в турнирах, проводимых не под эгидой ФИФА и УЕФА. «Мы на одной стороне, в одной команде – это команда тенниса. Гражданская война не поможет. Идти в этом направлении было бы огромной ошибкой», – эти слова принадлежат Гауденци, но легко можно представить, что их сказал как Чеферин, так и босс ФИФА Джанни Инфантино.

В футболе Суперлигу продвигает президент «Реала» Флорентино Перес, а в теннисе — босс АО Крэйг Тайли Фото: James D. Morgan/Getty Images

Диктаторы, приспособленцы и конъюнктурщики всегда приводят миллион причин, чтобы отстранить от руководства тех, кто по праву кровью и потом десятилетиями развивал игру. Отнимать право у них распоряжаться своей судьбой – это всё равно что добровольно взять и присудить все выигранные Борисом Беккером трофеи умнику Нику Кирьосу. Как бы красиво ни пели все эти галантные и вежливые дядечки в пиджаках о важности сохранять единые ценности и придерживаться стратегии развития «линии партии», в их глазах отражаются только денежные знаки и желание сохранить власть.

В таких обстоятельствах нет ничего удивительного в неприятии ATP и WTA Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA), которая на деле, а не на бумаге пытается защитить игроков от системы, напоминающей вечно голодного дракона. Никого из чиновников не волнуют огромное количество матчей, огромные расходы на развитие карьеры и так далее. В этой связи снова напрашивается аналогия с футболом, в котором на днях тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поддержал идею профсоюза футболистов подать в суд на ФИФА из-за расширения игрового календаря.

Предполагается, что структура анонсированного Тайли Премиум-тура будет напоминать Формулу-1 – сейчас в престижной гоночной серии проводится 23 Гран-при за сезон. Это избавило бы лучших игроков от необходимости участия в менее престижных турнирах, чем «Шлемы» и «Мастерсы». Потенциально игроки получат «тур-карту» и гарантированную зарплату. В таком туре болельщикам будет проще следить за играми, теннисисты получат бо́льшую определённость и стабильность, возрастёт популярность турниров у потоковых сервисов, повысится интерес со стороны спонсоров. Продажа премиального контента в одном пакете сулит увеличение прибыли, а также защищает от посягательств на поглощение со стороны инвесторов с бездонными карманами.

Однажды ATP и WTA утратят власть — это логично и закономерно

Детали ещё прорабатываются, но общий план строится вокруг премьерного тура для игроков топ-уровня – примерно для 100 лучших. Им предстоит сыграть как минимум 14 крупнейших турниров по расписанию: мэйджоры, «Мастерсы» и Итоговый турнир. Все остальные мероприятия станут частью «развивающего» тура, в котором игроки, не входящие в топ-100, будут соревноваться за место в главном туре. Игроки с более высоким рейтингом, которым понадобятся матчи для набора формы или желающие подзаработать, смогут участвовать в нескольких таких турнирах каждый год, но результаты не будут учитываться в турнирной таблице и рейтингах высшего тура. «Сейчас система устроена так, что если я не буду играть каждую неделю, то не смогу достичь нужного мне рейтинга, – сокрушается Вашек Поспишил. – Чтобы подняться в рейтинге, нужно играть без перерыва».

Весной прошлого года Карлос Алькарас выиграл турнир категории 250 в Буэнос-Айресе Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Отдельные рейтинги для каждого тура помогли бы, в частности, избежать насмешек в адрес Каспера Рууда со стороны Александра Бублика о том, что норвежец чуть не стал в 2022 году первой ракеткой мира после того, как выиграл 11 турниров категории 250. Туром будет управлять совет, в состав которого войдут представители турниров «Большого шлема», других крупных турниров, а также представители ATP и WTA. Игроки будут сидеть за столом переговоров с рабочей стороны и коллективно договариваться о своей доле доходов, как они это делают в других успешных видах спорта.

Неясно, как Международная федерация тенниса, которая контролирует международные командные соревнования, такие как Кубок Дэвиса, Кубок Билли Джин Кинг и олимпийские турниры, впишется в эту структуру, если вообще впишется. Тем не менее ITF сейчас пересматривает формат своих соревнований и сначала должна навести порядок в собственном доме. ATP и WTA тоже придётся смириться с потерей власти и заняться развитием мелких турниров. Вполне логичная их роль как для аппарата чиновников, бо́льшая часть которого не должна иметь права распоряжаться заработанными другими людьми деньгами.

Малым и средним турнирам, проходящим в условных Далласе, Базеле или Буэнос-Айресе, будет трудно смириться с перспективой перехода в низшую лигу. Ведь они потратили миллионы долларов на лицензионные соглашения, чтобы стать частью ATP и WTA. Но не стоит переживать, ведь есть и преимущества. Теперь эти турниры не будут ориентироваться на желания топ-игроков (нередко они приезжали на проходные соревнования лишь за чеком), а сосредоточатся на повышении конкурентоспособности. Хорошо выступившие на таких соревнованиях теннисисты могли бы получать уайлд-кард на «Шлемы» или другие привилегии. Сами турниры не погибнут благодаря помощи от Премьер-тура – вполне вероятно, стоит задуматься над «парашютными выплатами», как в английском футболе.