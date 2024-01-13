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Australian Open, Пабло Куэвас, трикшоты: магический теннис, травмы, выигрыш «Ролан Гаррос» — 2008, победа над Надалем

Куэвас — главный фокусник тенниса. Полностью раскрыться победителю Надаля помешали травмы
Михаил Георгиев
Куэвас — главный фокусник тенниса
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В отличие от Александра Бублика, уругваец совмещал эффектность с эффективностью.

Александр Бублик продолжает дурачиться на корте – то трикшот исполнит, то забьёт мяч ручкой ракетки или подаст с руки, а потом выбежит за пределы корта и угостится чипсами болельщика. Выступающий за Казахстан теннисист родом из Ленинградской области объясняет это желанием развлечься на корте, но воспринимается такое поведение не более как ребячество. Как говорят в футболе, «сделать финт ради финта». Совсем другой уровень, когда эффектность и эффективность идут рука об руку.

Эталоном теннисной магии считаются трикшоты и иные фортели Роджера Федерера – в них не было позёрства или пижонства, а лишь желание показать многогранность огромного таланта. И всё же главный теннисный фокусник вовсе не великий швейцарец. Интернет пестрит проделками малоизвестного героя из Уругвая Пабло Куэваса – южноамериканец порой устраивает такие перформансы, от которых по-настоящему захватывает дух.

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Финты из футбола перенёс в теннис

Куэвас в последнее время выступает редко – сказываются многочисленные травмы и возраст (1 января ему исполнилось 38 лет). Последний матч Пабло провёл в квалификации Australian Open — 2024, где бесславно проиграл Джулио Цеппьери со счётом 0:6, 1:6. Вполне логичное поражение с учётом того, что ветеран не играл с июля 2023 года из-за травмы локтя. «Вполне вероятно, это моё последнее участие в турнире «Большого шлема», – признался уругваец после поражения в Мельбурне. – В 38 лет тяжело показывать игру высокого уровня. Благодарю всех, кто поддерживал меня все эти годы».

В Мельбурне, возможно, Куэвас сыграл последний матч в карьере

В Мельбурне, возможно, Куэвас сыграл последний матч в карьере

Фото: Из личного архива Куэваса

Годы и в самом деле получились увлекательными и запоминающимися. Пабло хоть никогда и не находился на одном уровне с Федерером, Надалем и Джоковичем, но по части элегантности обращения с мячом и игровому интеллекту точно им не уступал. Добиться по-настоящему высоких результатов помешали недостаточно прилежное отношение к тренировкам в начале карьеры (как и большинство южноамериканцев, Куэвас считал, что таланта достаточно) и нежелание прислушиваться к сигналам организма – Пабло часто играл травмированным. Зато когда уругваец ловил кураж, то исполнял вещи, приводившие в полный восторг даже соперников.

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В определённой мере страсть к нестандартным ходам и эпатажу в крови Куэваса из-за увлечения футболом. В детстве он занимался в школе подготовки «Пеньяроля», имел хорошие задатки, такие как взрывная скорость и классная техника, но частые травмы вынудили попробовать себя в другом виде спорта. Так Куэвас увлёкся теннисом, где мог в полной мере проявить свою индивидуальность. «Мой брат Мартин также стал теннисистом, хотя мы оба обожаем футбол. Мы очень дружны, но когда играют его любимый клуб «Насьональ» и мой «Пеньяроль», то можем и подраться (смеётся). В Уругвае настоящий культ футбола. Как-то журналисты спросили меня, на самом ли деле я по популярности на родине на одном уровне с Луисом Суаресом. Смешно. Для того чтобы это случилось, мне надо выиграть столько же турниров, сколько и Федерер!» – признался Пабло.

Пабло с уругвайским защитником лиссабонского «Спортинга» Себастьяном Коатесом

Пабло с уругвайским защитником лиссабонского «Спортинга» Себастьяном Коатесом

Фото: Из личного архива Куэваса

Мастер «обезьянок», два подряд титула после травмы

Лучший элемент, за который уругвайца обожают болельщики, это исполнение так называемой «обезьянки» – удара, после которого мяч падает на половине корта соперника и за счёт обратного вращения перелетает через сетку обратно. Такой номер трудно проделать даже на тренировке, Куэвас же исполнял его много раз во время матчей. Вот что он сотворил в полуфинале турнира в Хьюстоне в 2011 году против Кея Нисикори – даже японец восхитился трюком.

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Такую красоту можно пересматривать бесконечно, как и трюки футбольных гениев Роналдо или Роналдиньо, которые играли на божественном уровне, но из-за нежелания соблюдать режим сдулись, как только подсели физически. С Пабло произошла похожая история, когда в 2011 году он в матче на «Ролан Гаррос» против Антонио Веича покинул площадку лишь на кресле-коляске и в слезах. Оказалось, что уругваец порвал «кресты» на левом колене и выбыл из игры на целых 22 месяца.

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«Мне звонили другие теннисисты и спрашивали, куда я пропал. Думали даже, что я спился или умер, – иронизирует Пабло. – Травма оказалась очень тяжёлой, пришлось перенести несколько операций. Сам виноват – долго играл с микротравмами, вот и доигрался. Некоторые врачи рекомендовали завязать с профессиональным спортом, но я решил дать себе шанс. Не стал форсировать восстановление, чтобы вернуться в лучших кондициях – я слишком долго терпел боль и сильно боялся её возвращения», – рассказал непризнанный гений.

Куэвас — победитель турнира в Умаге в 2014 году

Куэвас — победитель турнира в Умаге в 2014 году

Фото: Zuma/TASS

Камбэк получился выдающимся. Летом 2014 года обладающий классным одноручным бэкхендом Куэвас заявился на грунтовый турнир в шведском Баштаде. Несеяный 28-летний уругваец, находившийся в рейтинге за пределами топ-100, в решающем матче обыграл португальца Жоау Соузу и взял первый одиночный титул ATP в карьере. Пабло поймал вдохновение и продолжил феерию в хорватском Умаге. В решающем поединке он продлил победную серию до 13 матчей, одолев одного из лучших грунтовиков того времени испанца Томми Робредо. Два подряд титула, да ещё и первых в карьере – это было не менее красиво, чем знаменитые номера Куэваса у сетки.
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Победил Надаля, выиграл один и тот же турнир три раза подряд

Огромный потенциал Куэвас подтвердил в 2015 году, выиграв третий турнир в карьере – Сан-Паулу. Примечательно, что этот турнир стал для него любимым, потому что впоследствии Пабло выиграл его также в 2016 и 2017 годах. В результате уругвайский волшебник стал на тот момент 10-м действующим игроком, взявшим один и тот же турнир три раза подряд. Огромную гордость также Пабло испытывает от победы над Рафой Надалем в четвертьфинале турнира в Рио в 2016 году. Для выявления победителя понадобилось 3 часа 28 минут – Куэвас сломил Короля грунта в решающем сете со счётом 6:4, не позволив Надалю выйти в 100-й финал в карьере.

«Победа над Рафой придала мне уверенности. Я очень горжусь тем, как справился с жарой и могучим соперником. В этом году я хочу войти в топ-20. Надеюсь, что я и дальше буду играть так, как в прошедшие недели», – излучал уверенность уругваец, который в финале Рио-2016 обыграл Гидо Пелью в трёх сетах. Примечательно, что Куэвас стал первым игроком в истории, который одолел на одном турнире пять соперников-левшей и завоевал титул. В конце сезона он стал 19-й ракеткой мира – его высший рейтинг в одиночном разряде.

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В одиночном разряде на «Шлемах» Пабло никогда не блистал во многом из-за отсутствия соответствующей физики для пятисетового формата – его извечная ахиллесова пята. А вот в парном разряде он получил необходимое признание ещё в 2008-м, когда в паре с перуанцем Луисом Орной выиграл «Ролан Гаррос». В финале южноамериканцы сенсационно всего за 56 минут в двух сетах обыграли вторых сеяных Даниэля Нестора и Ненада Зимонича. Куэвас и Орна стали первой южноамериканской парой, выигравшей титул «Большого шлема».

Победой над Надалем в 2016 году Куэвас доказал способность противостоять топам

Победой над Надалем в 2016 году Куэвас доказал способность противостоять топам

Фото: Will Russell/Getty Images

После победы в 2017 году в Сан-Паулу уругвайца снова накрыла черед травм – он ломал ногу, плюсневую кость, снова барахлило колено, локоть и много что ещё. Однако периодически Куэвас демонстрировал сумасшедшую магию. Оцените удар против Александра Зверева в Мадриде.

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А вот ещё похожий выстрел Пабло в 2019 году на Уимблдоне.

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«Я не очень часто тренирую такие удары. И тут я его решил выполнить уже в последний момент. Рад, что получилось», – радовался Куэвас, у которого теннис в последнее время отошёл на второй план. Уругваец старается больше времени посвящать жене Кларите и двоим детям. Также Пабло развивает два благотворительных фонда Corazoncitos Foundation и Fundacion Tenis Uruguay.

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