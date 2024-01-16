20-летняя россиянка приятно удивляет в Австралии. Теперь её ждёт звёздная Возняцки

Сможет ли Мария Тимофеева после победы над Ализе Корне выиграть ещё один матч в основной сетке ТБШ?

Если опытнейшая и вернувшаяся в большой теннис 33-летняя Каролина Возняцки вполне ожидаемо получила от организаторов австралийского мэйджора уайлд-кард и прошла в первом круге польку Магду Линетт (6:2, 2:0, отказ), то у Марии Тимофеевой всё было гораздо сложнее.

Не будем забывать, что датчанка является победительницей одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, выиграв как раз открытый чемпионат Австралии в 2018 году. Местная публика прекрасно знает всех триумфаторов, поэтому должный приём Каролине обеспечили, а проблемы с попаданием в основную сетку моментально решили.

Возняцки – экс первая ракетка мира, а вот 20-летняя Тимофеева такими достижениями даже близко похвастать не может. В июле 2023 года в Будапеште Тимофеева выиграла свой первый титул WTA, победив в финале Катерину Байндль в трёх сетах. Маша тогда стала лишь четвёртым лаки-лузером в истории WTA-тура, выигравшим титул в одиночном разряде (и первым с 2019 года).

В нынешнем году Тимофеева через квалификацию впервые в карьере пробилась в основную сетку Australian Open, неожиданно одолев в первом круге француженку Ализе Корне (6:2, 6:4). В первом сете Тимофеева довела счёт до 5:0, прежде чем Корне смогла взять хотя бы один гейм. Во втором сете успех российской теннисистки предопределил единственный брейк в третьем гейме.

Для 144-й ракетки мира это несомненный успех: дебютный победный матч в основе ТБШ всегда запоминается по-особенному. Но, после того как Мария почувствовала уверенность и прошла Корне, вполне можно замахнуться на большее.

«Кумиров на данный момент в женском теннисе у меня нет, но мне нравится, как играет Арина Соболенко. Всегда очень интересно наблюдать за ней. Очень хотела бы сыграть и попробовать свои силы против неё. А так слежу за турнирами в целом. Сейчас многие наши теннисистки показывают отличные результаты почти на каждой турнирной неделе, и это здорово!» – говорила Тимофеева после памятной победы в Будапеште.

Мария, как и Арина, достаточно мощная теннисистка, но с другой манерой игры. Да, пока что теннис у Тимофеевой сыроват, но ведь всё приходит со временем и опытом. Например, россиянка старается максимально точно играть в корт, минимизировав ошибки. Да, порой это сказывается на силе ударов, однако тоже приносит свои дивиденды.

Мария Тимофеева Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Техничная, хорошо готовая физически и тактически, но достаточно удобная соперница для атакующих теннисисток стиля Соболенко, Рыбакиной или Свёнтек (из-за высокого отскока мяча) Тимофеева должна стараться вымотать Возняцки в первую очередь в физическом плане, навязать ей свой теннис. Для этого нужно активное движение по корту на протяжении всего матча.

Возняцки – ярко выраженный оборонительный игрок, играет на задней линии, достаёт все мячи, действует стабильно и надёжно. Почти не ошибается, сама выигрывает мало и дожидается неточностей соперницы. Здесь, наверное, можно провести параллели со стилем Даши Касаткиной.

Большую роль в отчётном противостоянии с датчанкой будет играть тренерская работа, а также психологическое состояние самой Тимофеевой. В готовности Маша точно не уступит (плюс непонятно, в какой форме подошла к турниру Возняцки и на сколько её хватит), а вот задрожать и банально испугаться такую звёздную спортсменку с непривычки вполне можно.

Может ли Возняцки недооценить Тимофееву? Вряд ли. Каролина после возвращения в тур хочет проявить себя, а её сильные стороны мы уже упомянули. Поэтому Маше нужно выложиться на все 100%.