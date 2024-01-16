Последней свой матч первого раунда выиграла Анна Блинкова. А у мужчин дальше прошли все наши фавориты.

Во второй круг Australian Open вышли 14 россиян. И лишь одна наша сеяная теннисистка

Во вторник, 16 января, российские теннисисты закончили свои матчи в первом круге Australian Open. Последней из наших свою встречу провела 57-я ракетка мира Анна Блинкова, вышедшая на корт с испанкой Кристиной Букшей, располагающейся строчкой выше. Ранее эти теннисистки никогда не играли друг с другом.

В отчётном матче Блинкова владела ощутимым преимуществом. Россиянка повела 4:1 с двумя брейками, а в шестом гейме ушла с двойного брейк-пойнта и затем с нескольких геймболов взяла свою подачу — 5:1. А при 5:2 Анна подала на партию, использовав третий сетбол, — 6:2 за 32 минуты.

Второй сет Блинкова начала с брейка. В последующих геймах россиянка дважды уходила с брейк-пойнтов, а в седьмом гейме сама не смогла реализовать три брейк-пойнта, и вместо 5:2 в её пользу счёт стал 4:3. Несмотря на эту локальную неудачу, при 5:4 Анна подавала на матч. И реализовала второй матчбол — 6:2, 6:4 за 1 час 19 минут.

Во втором раунде Анна Блинкова сыграет либо с чемпионкой Уимблдона 2022 года Еленой Рыбакиной, имеющей третий номер посева, либо с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой.

Ранее в этот день свой матч первого круга выиграла Дарья Касаткина (14). А вот Роман Сафиуллин завершил борьбу на турнире. Подробнее об этих играх читайте в отдельном материале.

Теперь вкратце подведём итоги первого круга для россиян. У мужчин в основную сетку попали шестеро наших, и четверо из них прошли дальше. Свои поединки выиграли Даниил Медведев (3), Андрей Рублёв (5), Карен Хачанов (15) и Павел Котов. А Роман Сафиуллин и Александр Шевченко закончили выступления.

Из 15 россиянок, стартовавших на турнире, в сетке осталось 10. В 1/32 финала вышли Дарья Касаткина (14), Анна Блинкова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Элина Аванесян, Анна Калинская, Камилла Рахимова, Мария Тимофеева (Q), Алина Корнеева (Q) и Анастасия Захарова (Q). А Людмила Самсонова (13), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17), Анастасия Потапова (23) и Диана Шнайдер проиграли в первом круге. Таким образом, из пяти сеяных россиянок в следующий раунд вышла лишь одна, а именно Касаткина.

Australian Open 2024 года закончится 28 января. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».