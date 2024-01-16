«Андреева хочет надрать мне задницу»! Совершит ли Мирра сенсацию на Australian Open?

Дебютное выступление на взрослом Australian Open восходящая звезда российского и мирового тенниса 16-летняя Мирра Андреева начала с убедительной победы над американкой Бернардой Перой. 47-я ракетка мира испытала определённые проблемы лишь в первом сете, после чего во второй партии учинила разгром куда более опытной 29-летней сопернице – 7:5, 6:2. Благодаря этой победе Андреева повторила уникальное достижение Кори Гауфф и Анны Курниковой.

В Медьбурне Андреева в общей сложности четвёртый раз выступает в основной сетке «Большого шлема» – на всех она проходила первый круг. В свои 16 лет и 261 день Мирра стала самой юной теннисисткой, которой удалось выиграть хотя бы один матч в одиночном разряде каждого турнира «Большого шлема» с тех пор, как в своё время это сделала чемпионка US Open — 2023 американка Кори Гауфф.

Если же рассматривать Андрееву только в контексте российских игроков, то она стала самой молодой теннисисткой, имеющей хотя бы по одной личной победе на каждом ТБШ после двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» в парном разряде Анны Курниковой.

Но впереди Мирру ждёт тяжелейшее испытание. 17 января первым запуском на «Род Лэйвер Арене» состоится один из самых ожидаемых матчей всего второго круга в женском одиночном разряде. Юная россиянка сыграет с шестой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер. Дополнительной интриги этому противостоянию добавляет тот факт, что сама Андреева в своих интервью не раз говорила, что Жабер является одной из самых её любимых теннисисток. Однажды Мирра даже назвала Онс своим кумиром. От своих слов россиянка не отказалась и после победы над Перой.

«Стараюсь не смотреть сетку, но первые два круга ты хочешь не хочешь, всё равно увидишь. И да, я говорила много раз, что мне нравится, как она играет, поэтому я очень жду этого матча, очень хочу с ней сыграть, посмотреть, что она покажет на корте. Буду выкладываться на все сто, чтобы постараться выиграть этот матч, потому что это тоже невероятный опыт для меня – сыграть с ещё одним достаточно опытным соперником», — поделилась ожиданиями Андреева от завтрашнего противостояния.

Мирра Андреева Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Ещё ярче о предстоящем сражении высказалась сама Жабер, в матче первого круга не оставившая шансов пробившейся из квалификации Юлии Стародубцевой – 6:3, 6:1. Этот матч стал для тунисской теннисистки первым официальным в 2024 году. И после лёгкой и уверенной победы Онс зажгла на пресс-конференции, говоря об Андреевой.

«Андреева выиграла? Хорошо. Она потрясающе играет. По возрасту она может выступать на нескольких турнирах, но, мне кажется, ей надо разрешить играть больше турниров. Будет очень сложный матч. Знаю, что ей только 16, но это сильный соперник. Хоть я и её кумир, но она точно хочет надрать мне задницу. Для меня будет честью сыграть с ней. Я её большая поклонница, мне нравится её манера на корте. Будет потрясающий матч», — сказала Жабер на пресс-конференции.

Онс Жабер 29 лет. И первые успешные результаты на турнирах «Большого шлема» к ней пришли в тот момент, когда её следующая соперница на Australian Open лишь собиралась пойти в детский сад. В 2010 году Жабер добралась до финала юниорского «Ролан Гаррос», а годом спустя со второй попытки всё-таки стала чемпионкой парижского «Шлема» по девушкам. Казалось, что впереди Онс ждёт сумасшедший и стремительный взлёт, но переход во взрослый тур у африканки не задался.

В течение практически 10 лет талантливая теннисистка из Туниса мелькала в основном в квалификациях больших турниров. На очень долгое время Онс застряла на уровне ITF, страдала от травм (перенесла операцию на запястье), меняла тренеров и даже стиль игры, но никак не могла пробиться даже в первую сотню рейтинга. «Верила в прорыв, но без спонсоров это сложно сделать. Мне отказывали в поддержке из-за того, откуда я родом. Это несправедливо. Раньше я не понимала, почему так, но потом смирилась», – раскрыла одну из причин долгого восхождения Жабер.

Онс Жабер Фото: Getty Images

Импульс карьере девушки придала встреча в 2015 году с фехтовальщиком Каримом Камуном. Спортсмен с русскими корнями (его мама родом из Москвы, а отец – тунисец) дважды брал серебро чемпионата Африки в личном первенстве и золото в командных соревнованиях. В 2017-м Карим завершил карьеру, пара поженилась, а фехтовальщик стал тренером супруги по физподготовке и её главным вдохновителем. В Москву пара приезжает раз в год, и Онс регулярно практикуется в русском с родственниками мужа.

Неудивительно, что именно в России Онс впервые в карьере добралась до финала турнира WTA. Это произошло в 2018 году в Москве на Кубке Кремля, где начинавшая турнир из квалификации Жабер в решающем матче проиграла местной спортсменке Дарье Касаткиной. В 2020-м Онс сыграла в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, а начиная с 2021-го стала стабильно демонстрировать высокие результаты на самых престижных турнирах.

Если до 2021 года на её счету был только один финал турнира WTA, то за тот сезон она сыграла в трёх финалах и завоевала свой первый титул — в июне тунисская теннисистка выиграла турнир WTA-250 на траве в Бирмингеме, победив в финале как раз-таки Касаткину На Уимблдоне Жабер была посеяна под 21-м номером и впервые в карьере дошла до четвертьфинала английского «Шлема».

Следующий сезон стал на данный момент самым крутым в карьере представительницы Туниса. Причём год для Онс начался с большой драмы – из-за травмы спины она была вынуждена отказаться от выступления в Мельбурне. Но дальше Жабер дважды доходила до решающих стадий ТБШ – это произошло на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США. Также Онс выиграла титулы на турнирах в Берлине и Мадриде.

Онс Жабер Фото: Getty Images

Ярким впечатлением о Жабер с прошлого сезона, помимо титула в Чарльстоне, стал её финал с Маркетой Вондроушовой на Уимблдоне. Представительница Туниса в третий раз в карьере пробилась в решающую стадию турнира «Большого шлема», но там её вновь ждало разочарование. В финальном матче Онс обидно проиграла в двух сетах – 4:6, 4:6.

А затем последовал спад. После поражения от Вондроушовой Онс как-то размыто провела остаток сезона. С одной стороны, Жабер дошла до четвёртого круга US Open и выиграла турнир WTA-250 в Нинбо, но с другой – неудачно провела «тысячник» в Гвадалахаре и не вышла из группы на Итоговом в Канкуне.

Любопытно, что, в отличие от многих спортсменов-мусульман, у Жабер есть официальное право не соблюдать пост во время Рамадана. В специальном разрешении, полученном Жабер в 2017 году, говорится, что ее статус высокоэффективной спортсменки требует, чтобы она оставалась сытой во время выступлений.

Перед нынешним Australian Open Жабер сыграла только выставочный матч с Ариной Соболенко в Эр-Рияде, в котором потерпела поражение со счётом 3:6, 2:6. Остальное время тунисская теннисистка тренировалась и готовилась к стартовому ТБШ в 2024 году. Мирра же в это время отыграла на Мировой теннисной лиге и дошла в Брисбене до первого в карьере четвертьфинала в WTA. Завтра они впервые в жизни сыграют между собой.