Путь Мирры на дебютном Australian Open. Андреева может сыграть с кумиром и чемпионами ТБШ!

Мирра Андреева готовится ворваться на дебютный взрослый Australian Open – 2024. Финалистка прошлогоднего юниорского ТБШ в Мельбурне, узнала своих первых и потенциальных соперниц на грядущий австралийский «Шлем». Сетка AO в этом году заставит Мирру потрудиться!

Первым испытанием для Андреевой станет матч первого круга с американкой Бернардой Перой. Теннисистке 29 лет, на сегодняшний день она занимает 69-е место в рейтинге WTA. Лучшим результатом Бернарды была 27-я строчка прошлым летом. В прошлом сезоне Пера вышла в третий круг на Australian Open, «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, «пятисотнике» в Чарльстоне и US Open, а на «Ролан Гаррос» выбыла только в четвёртом раунде.

Несмотря на успешное выступление в течение прошлого сезона, Пере пришлось пропустить все турниры после US Open. Таким образом, эти австралийские соревнования стали для американки первыми с августа 2023 года. В Аделаиде и Брисбене в сумме Бернарда провела всего три матча. И за выход во второй раунд AO ей придётся побороться с 16-летней россиянкой. Для Бернарды и Мирры это будет первая личная встреча.

И если Пера для Андреевой не представляет явной угрозы, то уже во втором круге юная россиянка может встретиться со своим кумиром – шестой ракеткой мира Онс Жабер! На корте девушки ранее не встречались.

Ярким впечатлением о Жабер с прошлого сезона стал её финал с Маркетой Вондроушовой на Уимблдоне. Представительница Туниса обидно проиграла в двух сетах – 4:6, 4:6 – после чего как-то размыто провела остаток сезона. С одной стороны, Онс дошла до четвёртого круга US Open и выиграла турнир WTA-250 в Нинбо, но, с другой стороны, она неудачно провела «тысячник» в Гвадалахаре и не вышла из группы на Итоговом в Канкуне.

Перед Australian Open Жабер сыграла только выставочный матч с Ариной Соболенко в Эр-Рияде, в котором потерпела поражение со счётом 3:6, 2:6. Остальное время тунисская теннисистка тренировалась и готовилась к стартовому ТБШ в 2024 году. Мирра же в это время отыграла на Мировой теннисной лиге и дошла в Брисбене до первого в карьере четвертьфинала в WTA.

В третьем круге на пути Андреевой может встретиться китаянка Ван Синьюй. Ей 22 года, на текущий момент она занимает 34-е место в рейтинге WTA. В прошлом году лучшим результатом теннисистки на ТБШ был четвёртый круг US Open. Но это в одиночке. В парном разряде у китаянки дела идут гораздо лучше: в дуэте с Се Шувэй она выиграла «Ролан Гаррос» – 2023. Встреча Мирры с Ван Синьюй на Australian Open будет для теннисисток первой.

Соперницей Андреевой по четвёртому кругу AO может стать Барбора Крейчикова – 10-я ракетка мира, победительница «Ролан Гаррос» – 2021 в одиночке и семикратная чемпионка «Больших шлемов» в паре. Перед стартом австралийского ТБШ чешка провела только один матч: в первом круге в Аделаиде Барбора проиграла россиянке Анне Калинской (5:7, 6:3, 5:7).

Крейчикова старше Андреевой на 12 лет. При этом в личных встречах доминирует россиянка: она ведёт со счётом 2-0. Обе победы над Барборой сложились для Мирры достаточно легко. В первом матче на Уимблдоне Андреева вела 6:3, 4:0, после чего Крейчиковой пришлось сняться. А во второй встрече – уже осенью в Пекине – Мирра доказала, что готова побеждать теннисисток из топ-15, и одолела Барбору со счётом 6:2, 6:2.

Мирра Андреева Фото: Getty Images

В четвертьфинале Андрееву может ожидать действующая чемпионка Australian Open Арина Соболенко. Белоруска идеально провела прошлогоднюю австралийскую серию. На старте этого сезона она сразу вышла в финал турнира в Брисбене, но с «баранкой» проиграла одной из своих самых принципиальных соперниц – Елене Рыбакиной (0:6, 3:6).

До потенциальной встречи с Миррой в 1/4 финала Соболенко нужно будет пройти квалифаера. Кто именно им станет – пока неизвестно. Возможно, на Арину выйдет одна из четырёх россиянок, прошедших до финала отборочного раунда: Алина Корнеева, Мария Тимофеева, Полина Кудерметова или Анастасия Захарова.

Во втором круге Арину может ждать 66-я ракетка мира Ана Богдан, а в третьем – украинка Леся Цуренко. В последний раз девушки играли в 2019 году в Индиан-Уэллсе, и тогда сильнее оказалась белоруска (6:2, 7:5).

Последним матчем Соболенко перед встречей с Андреевой может стать встреча либо с россиянкой Людмилой Самсоновой, получившей 13-й номер посева, либо с хорваткой Донной Векич, посеянной 21-й.

Между собой Арина и Мирра встречались лишь однажды. Это случилось на звёздном для россиянки турнире в Мадриде. Тогда без особых проблем Соболенко одолела Андрееву со счётом 6:3, 6:1. Кажется, кое-кому пора брать реванш.

В случае если Андреева пройдёт Соболенко, то в полуфинале молодой россиянке может повстречаться Кори Гауфф. С ней Мирра играла дважды, оба раза на прошлогодних ТБШ. И если на «Ролан Гаррос» россиянка проиграла американке в трёх сетах (7:6, 1:6, 1:6), то на US Open у Андреевой шансы на победу были не слишком высоки (3:6, 2:6). Гауфф сама несколько лет назад была в похожей роли перспективной юниорки, что и Мирра, а сейчас играет в топ-5 мирового рейтинга. Так что их матч может стать огненным полуфиналом.

В борьбе за титул AO противостоять Андреевой могут Ига Свёнтек или Елена Рыбакина. Обе находятся в хорошей форме и потенциально могут разыграть между собой путёвку в финал австралийского ТБШ. Тем более Рыбакиной необходимо в этот раз защищать очки за прошлогоднюю финальную битву с Соболенко.

Australian Open — 2024 пройдёт с 14 по 28 января. За результатами и онлайн-трансляциями следите на сайте «Чемпионата».