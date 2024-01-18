«Пока всё кажется сном». Тимофеева продолжит сказку на АО матчем с чемпионкой Итогового

20-летняя Мария Тимофеева продолжает показывать классные результаты в Мельбурне. На дебютном Australian Open – 2024 она уже добралась до третьего круга! И теперь за выход в четвёртый раунд молодая россиянка, занимающая в рейтинге WTA 170-е место, поборется с опытной бразильянкой, 12-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей.

Хаддад-Майя зажгла в прошлом сезоне. Во-первых, она прочно закрепилась в топ-15 женского рейтинга, а летом даже пару недель продержалась на рекордном для себя 10-м месте. Во-вторых, бразильянка недурно сыграла на «Больших шлемах»: добралась до полуфинала «Ролан Гаррос» и сыграла в четвёртом раунде Уимблдона. В-третьих, Беатрис суперрезультативно провела концовку 2023 года. Ей удалось выиграть малый Итоговый турнир сразу в двух разрядах: в одиночке и в паре с Вероникой Кудерметовой.

Правда, этот сезон Хаддад-Майя начала не так результативно, как завершила прошлый. Перед Australian Open Беатрис сыграла только два матча на United Cup и один – на турнире в Брисбене. Победу она одержала только в одной встрече против испанки Сары Соррибес-Тормо (7:6, 6:2).

В Мельбурне Хаддад-Майя провела две игры, обе – с юными соперницами. В первом круге Беатрис сразилась с 18-летней чешкой Линдой Фрухвиртовой, которую не без проблем одолела в трёх сетах (6:2, 3:6, 6:2).

Во втором раунде Хаддад-Майя сыграла с 16-летней россиянкой Алиной Корнеевой. Эта встреча сложилась для неё значительно проще, чем матч первого круга. В этот раз для победы Беатрис хватило 1 часа 21 минуты (6:1, 6:2). Так, бразильянка сорвала возможную встречу Корнеевой и Тимофеевой в третьем раунде АО. А ведь могло получиться любопытное российское дерби.

Мария Тимофеева при этом продолжает борьбу в Мельбурне вне зависимости от того, кто ей попадается в соперники. 20-летняя спортсменка через квалификацию пробилась в основную сетку, где уже одолела двух непростых оппоненток: Ализе Корне (6:2, 6:4) и Каролин Возняцки (1:6, 6:4, 6:1).

После победы над Возняцки Тимофеева на пресс-конференции поделилась впечатлениями от успешных выступлений в Австралии:

«Конечно, я очень рада. Для меня это очень волнительная победа. Как я сказала в послематчевом интервью, я выходила на корт без особых ожиданий. Просто хотела тут сыграть.

Эти две недели для меня уже кажутся особенными, поскольку это мой первый Открытый чемпионат Австралии, первый турнир «Большого шлема». Пока всё это кажется мне сном».

Мария Тимофеева на АО-2024 Фото: Andy Cheung/Getty Images

Тимофеева и Хаддад-Майя ранее не встречались. Обеим, кажется, нечего терять в этом году на АО: Беатрис не нужно защищать очки, так как в прошлом сезоне она выбыла из борьбы в Мельбурне в первом раунде, а Мария и вовсе играет в основе Австралии впервые. При этом важно понимать, что россиянка, будучи голодной до крупных побед на ТБШ, жаждет продолжения своей австралийской сказки. А бразильянка, уже имеющая значительный опыт и играющая близко к десятке лучших теннисисток мира, явно не желает проигрывать юной и ещё не слишком известной сопернице.

Матч Тимофеевой с Хаддад-Майей пройдёт в пятницу, 19 января. Начало – не ранее 11:00 по московскому времени. За этой встречей и другими событиями из Мельбурна следите на «Чемпионате».