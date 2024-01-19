Избежал ошибки Медведева! Рублёв прошёл во вторую неделю АО и сыграет с героем Австралии

В третьем круге Андрей вырвал победу у Себастьяна Корды, который год назад на этой же стадии турнира выбил из борьбы Даниила.

Практически ровно год назад, 20 января 2023-го, американский теннисист Себастьян Корда в третьем круге Открытого чемпионата Австралии стал непреодолимой преградой для россиянина Даниила Медведева.

Посеянный под седьмым номером на АО-2023 Медведев не смог выиграть ни одного сета, потерпев поражение – 6:7, 3:6, 6:7. Спустя год на аналогичной стадии первого в сезоне турнира «Большого шлема» Корда встретился с другим российским спортсменом Андреем Рублёвым. В прошлом году и Андрей, и Себастьян дошли в Мельбурне до четвертьфинала, так что в нынешнем сезоне им обоим было необходимо защищать большое количество завоёванных очков.

В этом году в Мельбурне оба теннисиста схожим образом добрались до матча третьего круга. В стартовом раунде как Корде, так и Рублёву, потребовалось провести все пять сетов, чтобы сломить сопротивление чеха Вита Копривы и бразильца Тьяго Уайлда соответственно. После сложных побед Себастьян и Андрей набрались уверенности и в своих следующих матчах не испытали никаких проблем с французом Кентеном Алисом и американцем Кристофером Юбэнксом. Корда и Рублёв настолько идентичным образом продвигались по сетке АО-2024, что в матчах первого круга они оба вели 2-0 по партиям, а поединки второго раунда и вовсе завершили с одинаковым счётом – 6:4, 6:4, 6:4.

Ранее Андрей и Себастьян дважды пересекались на взрослом профессиональном уровне: и счёт личных встреч фиксировал 2-0 в пользу Рублёва. Он выиграл 7:5, 7:6 (9:7) в четвертьфинале «Мастерса» в Майами-2021 и 6:2, 6:3 в финале турнира в Хихоне в 2022-м. Обе встречи проходили на хардовом покрытии, так что Андрей имел все основания полагать, что стиль и манера игры соперника ему хорошо известны и вполне подходят.

26-летний россиянин вошёл в игру без раскачки и в первом же гейме на приёме мог оформлять брейк. В распоряжении Рублёва было три возможности для взятия подачи соперника, но Корда сначала ушёл с 15:40, а затем ещё и отыграл одиночный брейк-пойнт. Спустя несколько геймов теперь уже россиянин успешно прошёл через первые трудности на своей подаче, сумев уйти со счёта «меньше». В этот момент могло показаться, что стартовая партия пройдёт в упорной и напряжённой борьбе, но всё очень быстро изменилось.

Андрей Рублёв Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Перед шестым геймом Андрей отвлёкся на доброе дело и потратил некоторое время на то, чтобы поймать появившегося на корте сверчка и передать его в руки бол-бою. За проявленную заботу о насекомом буквально через считанные минуты Рублёв оказался вознаграждён первым в матче брейком – 4:2. Следом россиянин легко подтвердил добытое преимущество и завладел комфортным преимуществом в три гейма – 5:2. Откладывать взятие сета на свою подачу россиянин не захотел. Вместо этого он сразу же сделал ещё один брейк и поставил эффектную точку в партии – 6:2.

Лишь на старте второго сета Корде удалось прервать победную серию Рублёва из пяти подряд выигранных геймов. Себастьян пытался переломить ход встречи, но Андрей демонстрировал потрясающую игру на своей подаче. Россиянин классно подавал, мощно атаковал и очень быстро выигрывал розыгрыши. Показательным получился пятый гейм в партии, на старте которого Рублёв горел 0:30, но два из четырёх следующих розыгрышей стремительно выиграл за счёт отличной подачи. Андрей подавал настолько круто, что даже второй мяч раз за разом заставал Себастьяна врасплох.

При этом 23-летний Корда также значительно добавил в подаче в сравнении со стартовой партией, что позволило ему заиграть в любимый теннис с постоянными выходами к сетке. Да и они требовались далеко не всегда, так как Рублёв с огромным трудом после приёма возвращал мяч на другую половину площадки. Главной особенностью второго сета являлось то обстоятельство, что в нём Андрей и Себастьян демонстрировали выдающийся процент выигранных розыгрышей на первом мяче: после 10 геймов в активе обоих значились запредельные 88% (15 из 17). Неудивительно, что по такой игре теннисисты напрочь забыли о брейк-поинтах.

В результате судьба партии закономерно решалась на тай-брейке, где Рублёв очень быстро оформил первый минибрейк благодаря идеальному удару в противоход – 2:1. Но развить преимущество не получилось – помешала в самый неподходящий момент прорезавшаяся двойная ошибка. Вдохновлённый Корда тут же перешёл в атаку и уже сам вырвался вперёд с минибрейком – 2:3. Первым ключевым в решающем гейме партии стал седьмой розыгрыш, в ходе которого Корда целиком и полностью владел инициативой, развивал атаку и вылетел к сетке на завершение, но в этот момент нарвался на грандиозную свечку под самую заднюю линию, отыграть которую он был уже не в состоянии.

Себастьян Корда Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Вместо неприятных 2:5 россиянин сделал вполне рабочие 3:4 и продолжил сражение за важнейший сет. При счёте 5:5 роскошный обводящий слева по линии принёс Рублёву первый сетбол, но Корда сумел продолжить сопротивление – 6:6. Отыграв сетбол, американец ненадолго остался в партии, однако после перехода собственными двумя подряд грубейшими ошибками сам же фактически и подарил её россиянину: 8:6 в пользу Андрея, и он повёл 2-0 по сетам.

Более молодой американец оказался выбит из колеи таким поворотом событий. На старте третьего сета расстроенный Корда начал быстро сорить мячами, допустил двойную и за две минуты пропулял гейм на своей подаче. Четыре подряд допущенные его соперником ошибки позволили Рублёву вырваться вперед с брейком – 2:1. Это был первый сделанный брейк в матче с концовки стартового сета.

В дальнейшем россиянину необходимо было просто удерживать свои подачи, что он и сделал, доведя матч до победного результата – 6:2, 7:6, 6:4. В отличие от прошлогоднего выступления, в этот раз Корде не удалось на стадии третьего круга австралийского ТБШ выбить из сетки одного из ведущих российских теннисистов. Андрей избежал той неудачи Медведева и в третий раз кряду смог разобраться с Себастьяном, снова не проиграв ему ни одного сета. Сегодня россиянин за весь матч не проиграл ни одного гейма на своей подаче. Блестящий результат.

Вот так Рублёв пробился во вторую неделю АО, продлив победную серию в 2024 году до восьми матчей. Этот год Андрей начал с титула в Гонконге и пока что в нынешнем сезоне он не потерпел ещё ни одного поражения. В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии россиянину предстоит сражение с местным любимцем Алексом де Минором. В начале января герой Австралии показал блестящую игру за национальную команду на United Cup, отметившись яркими победами над Тейлором Фритцем, Новаком Джоковичем и Александром Зверевым. 10-я ракетка мира из Австралии сейчас находится в отличной форме, и встреча с ним ещё и на его территории должна стать для нашего спортсмена огромным испытанием.