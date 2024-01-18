Дважды обыгрывал Медведева и дружит с дочкой Недведа. Кто следующий оппонент Рублёва

В четверг, 19 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне пройдут стартовые матчи третьего круга. Свой очередной поединок на турнире проведёт и вторая ракетка России Андрей Рублёв. В соперниках у отечественного спортсмена будет Себастьян Корда из США, который занимает 26-е место в мужской мировой табели о рангах.

Американец чешского происхождения является очень опасным оппонентом для 26-летнего уроженца Москвы. Ещё свежи в памяти отечественных фанатов воспоминания о том, как Себастьян сенсационно одолел первую ракетку России Даниила Медведева на прошлогоднем Australian Open в третьем круге — 7:6, 6:3, 7:6.

Примечательно, что та победа стала для Корды четвёртой над игроком из топ-10 мирового рейтинга ATP. Ранее он побеждал Диего Шварцмана, Роберто Баутиста-Агута и Феликса Оже-Альяссима. Эксперты тенниса, естественно, не могли не похвалить представителя США после исторического триумфа.

«Корда играл просто потрясающе. Как он играет в теннис сейчас – как говорится, на облаках. У него получалось всё. Всё, что он хотел, он исполнил. Очень сложно играть против такого соперника, который находится в такой потрясающей форме. Чувство мяча, корта, пространства — направляет мяч куда хочет. Против такого игрока чисто психологически Медведеву очень было сложно играть!

Мне кажется, по тому, как я до этого посмотрел матчи Корды, финал с Джоковичем — было понятно, что игрок может претендовать на титул на этом турнире. Поэтому до начала Australian Open я сказал, что для Медведева будет очень тяжёлый матч, когда увидел, что Корда может попасться. Он просто нереально играл, потрясающая игра в его исполнении», — признавался тренер Андрей Чесноков.

Примечательно, что Медведев и Корда пересеклись на корте ещё один раз по ходу сезона-2023. Теннисисты встретились на стадии третьего круга «Мастерса» в Шанхае. И снова россиянин не учёл ошибки прошлого поражения. В первом сете Даниил допустил три двойные ошибки на тай-брейке, отдав его буквально в руки сопернику — 6:7 (8). А во второй партии чемпион US Open — 2021 окончательно надломился и уступил её американцу со счётом 2:6.

Вообще, семья Корды на диво спортивная. Нелли, сестра Себастьяна, была лучшей гольфисткой мира в 2021-м, а Джессика, другая сестра, доходила до восьмой строчки в том же рейтинге. Регина Райхртова, мама Корды, одно время была в топ-30 рейтинга WTA у женщин. Отец 23-летнего уроженца Брейдентона также являлся профессиональным теннисистом. Пётр Корда выиграл Australian Open в 1998-м в мужском одиночном разряде, за два года до рождения Себастьяна. Турнир, по ходу которого Петру исполнилось 30, был вторым «Шлемом», где он добрался до финала. В 1992-м на «Ролан Гаррос» он проиграл Джиму Курье, а шесть лет и восемь титулов разного уровня спустя в Мельбурне одолел Марсело Риоса. Благодаря той победе чех стал второй ракеткой мира и в случае успеха на одном из следующих соревнований мог даже взобраться на вершину рейтинга ATP. Корда-старший этот шанс упустил и позволил именно Риосу стать новым лидером в мужской мировой табели о рангах. К слову, чилиец так и остаётся единственным в истории ATP №1 без победы на мэйджоре.

Несмотря на поздний теннисный старт (Корда-младший начал заниматься этим видом спорта в восемь лет), представитель США быстро стал успешным юниором и в 2018-м выиграл Australian Open — через 20 лет после победы отца. Пётр, тогда тренировавший сына, не отправился с ним в Австралию, чтобы не перетягивать внимание на себя и дать ему возможность начать собственную историю.

Свой первый турнир АТР Себастьян выиграл весной 2021 года в Парме. Тогда-то с трибун и раздалось восторженное: «Не могу не гордиться им!» Это была девушка теннисиста, которая регулярно посещает его матчи и поддерживает возлюбленного. Ей оказалась Ивана Недвед — дочь известного хавбека «Лацио», «Ювентуса» и сборной Чехии Павла Недведа. Очаровательная красавица подарила Себастьяну своё сердце, и он последовал её примеру. Молодые люди уже давно не скрывают своих отношений, в которых царит полная гармония. Даже их семьи тесно дружат, что доказывают снимки, сделанные ещё до момента, когда Ивана и Себастьян начали встречаться. 26-летняя девушка обладает потрясающей внешностью, активно ведёт соцсети, и сейчас у неё почти 90 тысяч фолловеров. Ивана уже успела поработать специалистом по управлению бренда Alfa Romeo, в итальянском Олимпийском комитете и местном отделении журнала Vogue.

Себастьян Корда со своей подругой Иваной Недвед Фото: Из личного архива Иваны Недвед

С 2022 года Себастьяна тренирует бывший теннисист Радек Штепанек, которого он за счёт давнего знакомства считает практически членом семьи. Прославленный чех мог привести своего подопечного ко второму титулу в карьере в прошлом сезоне, однако у тандема этого сделать не получилось. В финале турнира в Астане Корда в трёх партиях обидно уступил французу Адриану Маннарино — 6:4, 3:6, 2:6. При этом американец ударно провёл остаток минувшего сезона и уже на следующих престижных соревнованиях в Шанхае остановился всего в двух шагах от долгожданного титула. В результате прошлую кампанию 23-летний уроженец Брейдентона завершил на 24-й позиции в рейтинге ATP.

2024 год Себастьян также начал весьма успешно. Уже на втором турнире сезона, а именно в Аделаиде, он добрался до полуфинала, где уступил талантливому чеху Иржи Легечке. Затем Корда-младший отправился на Открытый чемпионат Австралии. В Мельбурне 26-я ракетка мира успел провести два поединка. На старте турнира теннисист в пяти партиях переиграл чеха Вита Коприву, а затем уверенно закрыл Кентена Алиса со счётом 3:0 по сетам. Далее американец сразится с Андреем Рублёвым. Пятая ракетка мира уже дважды обыгрывал своего соперника, однако грядущее сражение будет непростым. Корда традиционно является грозой отечественных теннисистов и в предстоящем матче будет настроен решительно.