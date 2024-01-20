Калинская выдала камбэк с чемпионкой ТБШ! И сразится за 1/4 AO с обидчицей Блинковой

В субботу, 20 января, на Открытом чемпионате Австралии проходят заключительные матчи третьего круга в женском одиночном разряде. Сегодня на корт выходили две российские теннисистки. Встречу 75-й ракетки мира Анны Калинской и чемпионки US Open 2017 года Слоан Стивенс, занимающей 44-е место в рейтинге WTA, поставили первым запуском.

Второй раунд сложился по-разному для этих спортсменок. Если Калинской для победы над голландкой Аранчей Рус хватило двух партий (6:1, 7:5), то Стивенс пришлось поднапрячься в игре с Дарьей Касаткиной (14): 4:6, 6:3, 6:3. Так американская теннисистка не дала состояться российскому дерби в третьем круге.

Счёт личных встреч у Калинской и Стивенс был равный:1-1. При этом Анна победила в полноценном матче (6:3, 6:4 в первом круге US Open — 2019), а Слоан выиграла 3:6, 7:5 в полуфинале Гвадалахары-2022 — Анна тогда не вышла на третий сет из-за небольшой травмы. Сегодня россиянке удалось выйти вперёд!

В первом сете борьба была равной. Взять чужую подачу так никому и не удалось, хотя брейк-пойнты у теннисисток были. Калинская упустила три шанса забрать подачу соперницы (в пятом и в девятом геймах), Стивенс — два (в шестом). На тай-брейке россиянка при 6:3 упустила тройной сетбол, затем ушла с сетбола у американки, при 8:7 не использовала ещё один сетбол (на приёме), после чего Слоан дожала Анну — 7:6 (10:8).

Во второй партии Калинская взяла убедительный реванш. Первые пять геймов остались за россиянкой. При этом в первых двух геймах на своей подаче Анна ушла с трёх брейк-пойнтов. Сама же она дважды брала чужие геймы. Особенно упорной была борьба в четвёртом гейме, который Калинская выиграла после пяти «ровно» и с третьего брейк-пойнта. А в седьмом гейме Анна, подавая на сет при 5:1, ушла с 0:40 — 6:1.

В решающей партии Стивенс первой добилась брейка (3:1), но Калинская сразу же отыгралась, после чего сравняла счёт — 3:3. В восьмом гейме россиянка отыграла два брейк-пойнта (4:4), а в девятом взяла подачу соперницы — с пятого брейк-пойнта! Подавая на матч при 5:4, Анна отыграла ещё два брейк-пойнта и в итоге использовала третий матчбол, оформив волевую победу, — 6:7 (8:10), 6:1, 6:4 за 2 часа 47 минут. Так Калинская впервые вышла в четвёртый круг ТБШ.

А чуть позже свой матч провели 57-я ракетка мира Анна Блинкова и итальянка Ясмине Паолини, 26-я сеяная. Блинкова во втором круге сотворила настоящий подвиг, сломив сопротивление третьей ракетки мира Елены Рыбакиной. Паолини же затратила куда меньше сил, спокойно расправившись с 36-летней немкой Татьяной Марией: 6:2, 6:3.

По личным встречам Блинкова вела со счётом 2-0. Один из предыдущих матчей был как раз на Australian Open (7:5, 6:4 в первом круге в 2020 году), а затем они сыграли ещё в финале Клуж-Напоки, тоже на харде (6:2, 3:6, 6:2). Сегодня Паолини размочила счёт.

В начале первого сета Блинкова дважды уступала с брейком, но оба раза тут же отыгрывалась. Потом уже соперницы без брейк-пойнтов дошли до тай-брейка, который россиянка, увы, провалила — 1:7. Во второй партии Анна повела 3:0 с брейком, но из следующих семи геймов взяла лишь один. Паолини, подавая на матч при 5:4, под ноль взяла свой гейм — 7:6 (7:1), 6:4 за 1 час 27 минут.

В четвёртом круге Калинская и Паолини как раз и сыграют друг с другом.

Таким образом, из шести россиянок — участниц третьего круга AO-2024 — в 1/8 финала вышли три: Мирра Андреева, Мария Тимофеева (Q) и Анна Калинская. Элина Аванесян, Анастасия Захарова (Q) и Анна Блинкова закончили выступления на турнире.

Также сегодня свою встречу 1/16 финала проведёт Даниил Медведев. За всеми событиями следите в лайве на «Чемпионате».