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Медведев, Калинская, Блинкова: онлайн-трансляция Australian Open — 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Калинская бьётся за место в четвёртом круге! Болеем ещё за Медведева и Блинкову. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Australian Open — 2024
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На первом в сезоне «Шлеме» в субботу закончится третий круг. В этот день играют и трое россиян. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня Australian Open – 2024. В субботу на кортах Мельбурна запланировано 16 матчей третьего круга – по восемь у мужчин из нижней половины сетки и у женщин из верхней половины сетки. Свои матчи проведут среди прочих и трое россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Анна Калинская и Анна Блинкова. Кроме Медведева, в этот день проведут свои третьи матчи на турнире и другие представители топ-10 посева – Карлос Алькарас (2), Александр Зверев (6), Хуберт Хуркач (9), а также Ига Свёнтек (1) – единственная представительница десятки в верхней половине женской сетки. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

Australian Open – 2024. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2024. Женщины. Сетка
Australian Open (ж). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Анна Калинская
75
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Слоан Стивенс
44
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Australian Open (ж). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 04:30 МСК
Анна Блинкова
57
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмине Паолини
31
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 05:30 МСК
Цзюнчэн Шан
140
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Australian Open (ж). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 11:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
50
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 11:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
30
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Live Даниил Сальников

Вот как менялся призовой фонд АО в последние годы и расклады по кругам.

Призовой фонд АО

Призовой фонд АО

Фото: Чемпионат

00:05 Даниил Сальников

Вот как выглядит расписание субботы, 20 января. Это 7-й игровой день турнира.

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