Калинская бьётся за место в четвёртом круге! Болеем ещё за Медведева и Блинкову. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня Australian Open – 2024. В субботу на кортах Мельбурна запланировано 16 матчей третьего круга – по восемь у мужчин из нижней половины сетки и у женщин из верхней половины сетки. Свои матчи проведут среди прочих и трое россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Анна Калинская и Анна Блинкова. Кроме Медведева, в этот день проведут свои третьи матчи на турнире и другие представители топ-10 посева – Карлос Алькарас (2), Александр Зверев (6), Хуберт Хуркач (9), а также Ига Свёнтек (1) – единственная представительница десятки в верхней половине женской сетки. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.
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Вот как менялся призовой фонд АО в последние годы и расклады по кругам.
Призовой фонд АО
Фото: Чемпионат
Вот как выглядит расписание субботы, 20 января. Это 7-й игровой день турнира.
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