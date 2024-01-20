На первом в сезоне «Шлеме» в субботу закончится третий круг. В этот день играют и трое россиян. Все подробности — в трансляции.

Калинская бьётся за место в четвёртом круге! Болеем ещё за Медведева и Блинкову. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня Australian Open – 2024. В субботу на кортах Мельбурна запланировано 16 матчей третьего круга – по восемь у мужчин из нижней половины сетки и у женщин из верхней половины сетки. Свои матчи проведут среди прочих и трое россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Анна Калинская и Анна Блинкова. Кроме Медведева, в этот день проведут свои третьи матчи на турнире и другие представители топ-10 посева – Карлос Алькарас (2), Александр Зверев (6), Хуберт Хуркач (9), а также Ига Свёнтек (1) – единственная представительница десятки в верхней половине женской сетки. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.