Сумел переписать историю португальского тенниса на АО. Кто следующий соперник Медведева

В понедельник, 22 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне завершатся матчи четвёртого раунда в мужском одиночном разряде. Свой очередной поединок на турнире проведёт и первая ракетка России Даниил Медведев. В соперниках у отечественного спортсмена будет Нуну Боргес из Португалии, который занимает лишь 69-е место в мужской мировой табели о рангах.

26-летний уроженец Майи поражает всех своими потрясающими выступлениями на Australian Open – 2024. В третьем круге соревнований Нуну обыграл Григора Димитрова из Болгарии (№13 ATP). Для Боргеса это главная победа в карьере: он впервые одолел соперника из топ-20, уже показал лучший личный результат на мэйджорах, а также стал первым португальцем, пробившимся в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии и вторым игроком из своей страны (мужчиной или женщиной), который выходил в четвёртый раунд на ТБШ после Жоау Соузы, сделавшим это за профессиональную карьеру дважды.

Вот как сам Боргес прокомментировал неожиданную победу над 13-й ракеткой мира Григором Димитровым в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии.

«До сих пор пытаюсь переварить и до сих пор не верю. Моя реакция в конце – так на самом деле и было. Когда матч начался, я не был готов его выиграть. Шёл сет за сетом. Оставался в моменте, бился. Тяжёлый первый сет, а ключевым моментом были брейк-пойнты в начале второго, которые я смог отыграть. Особенно с учётом того, как я это сделал. Я держался, а потом каким-то образом смог сделать брейк на своей первой хорошей попытке взять его подачу. До этого, кажется, у меня и брейк-пойнтов не было. В третьем сете ход матча изменился. Он слабо провёл партию, как будто был не готов к тому, что я так буду на него наседать. Думаю, я и сам был не готов. Просто продолжал играть. Давил. Сделал нереальное, чтобы воспользоваться своими шансами, и каким-то образом выиграл», — сказал Боргес на пресс-конференции.

Становление Боргеса как теннисиста

Нуну никогда не предполагал, что продвинется так высоко в мире тенниса. Его отец Паоло — продавец автомобилей и в своё время играл в волейбол. Его мать Вирджиния заключает контракты с туристическими агентствами на обучение их сотрудников. Когда Боргесу было шесть лет, он начал играть в теннис в местном клубе в Майе недалеко от его дома. При этом никакого грандиозного плана превратить маленького Нуну в вундеркинда у семьи не было.

«На самом деле, до 16 лет я был обычным ребёнком, играл в теннис, делал это ради удовольствия. Я всегда был очень конкурентоспособен. У меня всё ещё есть проблема с принятием поражений и проигрышей в карточных играх или видеоиграх. О, это так сильно меня бесит.

Теннис был моим путём всегда иметь возможность соревноваться, и это мне нравится. Я люблю побеждать, мне нравится преодолевать препятствия и лишний раз доказывать себе. Я думаю, это то, ради чего я играю.

Я думаю, тот факт, что [мои родители] никогда не ожидали ничего подобного, отчасти удивителен. Не то чтобы они не верили в меня. Но реальность была не такой. Это действительно происходило шаг за шагом на протяжении всей моей юности. У меня действительно не было таких сумасшедших инвестиций, как у многих парней, которые занимались теннисом практически полный рабочий день с 13-14 лет. Некоторые из этих парней работали с раннего возраста, чтобы стать лучшими в мире. А я действительно не могу сказать, что у меня это получилось», — приводит слова Боргеса официальный сайт ATP-тура.

Нуну Боргес Фото: Kelly Defina/Getty Images

Но есть одна вещь, которая всегда была присуща португальцу. Это его дух соперничества. Именно оно проявилось даже в те времена, когда Нуну был ещё старшеклассником.

«Это то, в чём я не обязан преуспевать или даже побеждать, мне всё ещё трудно это принять. В старшей школе был турнир по бадминтону. Это был девятый или десятый класс, и я проиграл в финале. Я был так расстроен. Я играл матч против парня, который занимался бадминтоном. Мне всё ещё не удавалось обдумать это и просто принять. Я был расстроен весь день.

Но я думаю, что именно это стремление привело меня сюда. Это не всегда полезно для здоровья, но помогает мне выкладываться на все 100%, стараться совершенствоваться. Это имеет значение», — признаётся Боргес.

Карьера в университете

В возрасте 16 лет Нуну начал верить, что сможет зарабатывать на жизнь игрой в теннис. Но вместо того, чтобы стать профессионалом, в 2015 году он поступил в университет в США. Как известно, в Америке есть огромное количество учебных заведений с теннисными программами. Выбор португальца пал на штат Миссисипи. Именно там он и продолжил играть в теннис.

«Я всё ещё не видел, что добьюсь успеха. Я думал, что мне нужно больше времени. Я не был готов к турне», — объяснял своё решение Нуну.

Во время учёбы в университете Боргес получил несколько наград. Он трижды признавался лучшим игроком в Юго-Восточной конференции, несколько раз был удостоен звания лучшего игрока Всеамериканского турнира в одиночном и парном разряде, а в 2019 году дошёл до финала чемпионата NCAA в одиночном разряде.

Но одно из поражений навсегда запомнилось уроженцу Майи. Теннисист потерпел неудачу в поединке с хорватом Борной Гойо, который сейчас входит в топ-100 рейтинга ATP, в полуфинале чемпионата NCAA в одиночном разряде 2018 года.

«Он играл дома, и я выигрывал 6:2, 5:4, 15:40, и затем он трижды подал мне эйс, чтобы спасти матч. Счёт был 40:40, и он выполнил эйс. Я думаю, что он также выполнил эйс один раз, когда подавал вторую подачу. Он обыграл меня со счётом 2:6, 7:5, 6;2. Честно говоря, я не хочу рассказывать вам, что я сделал впоследствии. Я не мог ни с кем поговорить. Я отправился прямо в раздевалку, просто думая: «Что, чёрт возьми, произошло?» — делится воспоминаниями Боргес.

Профессиональная карьера

Нуну начал свою профессиональную карьеру в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 и травм левого запястья и обеих лодыжек это было далеко не идеальное начало. Португальский игрок добился большего успеха в парном разряде с соотечественником Франсиско Кабралем. Тандем завоевал девять титулов на челленджерах.

В январе 2022 года Боргес должен был дебютировать в квалификации ТБШ в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии, но за день до матча его тест на коронавирус оказался положительным. Спортсмен вынужден был сняться с турнира. Однако всего два года спустя Нуну взлетел выше, чем мог когда-либо представить в своих мечтах: теннисист впервые попадёт в топ-50 после окончания Australian Open – 2024.

Тренер Боргеса, его соотечественник Руй Машаду, знал его ещё до поступления в университет. Но именно после пребывания в штате Миссисипи специалист понял, на что способен этот игрок.

«Он был просто молодым парнем, игравшим в хороший теннис. Но когда я увидел его после университета, я начал наблюдать, как он играет в турнирах и соревнуется. Когда он начал играть профессионально, я понял, что он особенный парень. Он из тех парней, которые хотят выигрывать всё. Неважно как, но он хочет победить.

Он очень расстраивается, когда проигрывает. Если вы увидите, как Нуно много раз снимает кепку или снимает кепку и бьёт её о землю, вы можете быть уверены, что он очень расстроен в этот момент. Иногда, если это особенный момент для него, он очень, очень расстраивается, и это его способ выбраться из данного состояния. А потом он берёт кепку и бросает её на землю. Я думаю, это очень необычный способ показать, что он расстроен. Если вы видите это со стороны, иногда это даже смешно», — заявлял Машаду.

Руй Машаду Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Но именно соревновательный дух привёл Боргеса к той стадии, когда он участвует в соревнованиях на крупнейших теннисных аренах мира. 26-летний уроженец Майи никогда не задумывался о том, чтобы сможет бороться за победу на таких больших стадионах. А грядущую битву с Даниилом Медведевым расценивает как очередной большой вызов.

«Не думаю, что мы хоть раз тренировались с Медведевым. Я же до сих пор новичок в туре. У меня было мало возможностей поиграть против ребят из топ-10 или топ-20. Пару таких матчей провёл, и они были очень тяжёлыми, так что жду непростой матч.

Но я пока не готов о нём думать. Хочу насладиться сегодняшним днём, а об остальном подумаю завтра, разберу детали. Медведев – потрясающий игрок, на многих «Шлемах» далеко заходил. Последние пару лет он стабильно это делает, для меня это будет большой вызов.

С кем бы ещё хотел сыграть из оставшихся? С удовольствием бы сыграл с Новаком (Джоковичем). Он первая ракетка мира. С Карлосом (Алькарасом) я уже играл, он тоже уже был первой ракеткой. Полагаю, следующим вызовом будет Джокович, хотел бы выйти с ним на корт. Побороться с ним будет огромным удовольствием для меня», — сказал Боргес на пресс-конференции после победы над Димитровым.

Открытый чемпионат Австралии — 2024 проходит с 14 по 28 января. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».