«Отметили победу Андрея как Новый год». Уникальная реакция фанов на выход Рублёва в 1/4 АО

Какой чудесный Андрей Рублёв! Борется с собой, терпит, бегает и дожимает самых разных соперников. В четвёртом круге Australian Open – 2024 россиянин, например, провёл сумасшедший пятисетовик с хозяином кортов Алексом де Минором. Андрей одержал победу со счётом 6:4, 6:7, 6:7, 6:3, 6:0, чем в очередной раз поразил теннисных болельщиков.

Сам Рублёв уже успел прокомментировать матч с австралийцем.

«Лучше не знать, что у меня в голове. Это как ужастик. Много эмоций, лучше не знать. Когда я уступал 1:2 по сетам, то сделал брейк, он сделал обратный брейк. Я начал себе говорить: «Нет, ты сегодня умрёшь, но сделаешь всё». Потом каким-то образом стал играть всё лучше и лучше, нашёл силы.

С Алексом всегда тяжело играть, у нас всегда драматичные матчи. Он один из самых быстрых игроков, так быстро двигается, вы сами видели, как тяжело с ним играть, матч длился четыре с лишним часа. Рад, что вышел в четвертьфинал, посмотрим, что будет дальше», – поделился Андрей на корте после игры.

Иностранные журналисты и эксперты в социальных сетях оценили сегодняшнюю игру Рублёва.

«Какой пятый сет от Рубля! Вывез маленького Демона. Мощно бил, даже когда казалось, что у него заканчивается бензин. Что за первая неделя», – отреагировал экс-теннисист и тренер Брэд Гилберт.

«Это беспощадно», – кратко прокомментировал встречу португальский обозреватель Гаспар Рибейро Ланса.

«Беспощадный теннис от обоих парней. Жестокий уровень от Демона и Рублёва», – поделился австралийский теннисист Джон Миллман.

«Были разговоры об Алексе как о вероятном победителе этого матча, но мы недооценили, насколько последовательным бывает старый добрый Андрей. Матч Рублёва с Синнером будет отличным. Только если у россиянина останутся на него силы после сегодняшнего», – написал журналист издания Punto de Break Джозе Морон.

Андрей Рублёв Фото: Cameron Spencer/Getty Images

«Грандиозная победа для Рубло, отыгравшего два сета, над местным героем Алексом де Минором!» – похвалил результат Андрея аккаунт We Are Tennis.

«Андрей Рублёв забронировал себе билет в четвертьфинал. Спустя более чем четыре часа он в пятисетовом триллере выбивает героя австралийских кортов Алекса де Минора», – отмечает TennisChannel.

«300-я победа в карьере! Рублёв стал четвёртым мужчиной, рождённым в 1995 году или позже и преодолевшим порог в 300 побед, после Зверева, Медведева и Циципаса», – добавил Tennis.com.

Российские эксперты также в беседе с «Чемпионатом» прокомментировали игру Андрея.

«Тяжелейший матч получился у Рублёва с де Минором. Алекс очень хорошо сопротивлялся, брал сумасшедшие мячи в середине матча. Андрей был выдержанным, изумительно себя вёл. Его атакующие удары деморализовали де Минора. В четвёртом сете он был уже не так активен, поэтому Андрей относительно легко взял подачу соперника и сравнял счёт. В пятом сете Рублёв доминировал, шансов у де Минора уже не было.

Мы волновались, что Андрей тоже устанет, потому что нагрузка была феноменальная. Это очень ценная и тяжёлая, но заслуженная победа. Впереди Синнер, который очень хорош. Понятно, что Андрей устал, но мы видели, что он боец», – поделилась комментатор Анна Дмитриева.

«Рублёв молодец! Я бы даже назвал его героем. Уступал по счёту, атмосфера была в пользу де Минора. Матч был равный, упорный и интересный. Но Рублёв выдержал это напряжение, сумел остановить соперника, перехватить инициативу в четвёртом сете. А в пятом уже доминировал, шансов у де Минора не было», – рассказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

И всё же ярче всех экспертов Рублёва с победой поздравили болельщики. Китайские фанаты и вовсе устроили в честь россиянина мини-флешмоб. Как отметил фан-паблик Андрея: «Отметили 300-ю победу теннисиста, будто отпраздновали Новый год».

Болельщики в социальных сетях Рублёва без внимания тоже, конечно, не оставили.

«Первые два сета прошли на отличном уровне. Эти магические розыгрыши и мячи де Минора, перелетающие через сетку, просто сумасшедшие. И Рублёв снова показал всех своих демонов. Парень сумасшедший! Он причиняет столько боли своему телу. Но он такой, какой есть», – написал болельщик с ником Noël.

«У Андрея действительно золотое сердце. Он приложил все свои усилия против любимца австралийской публики только для того, чтобы Стефанос сохранил своё место в топ-10», – пошутил Oleg S. Сегодняшнее поражение от Рублёва действительно не позволило де Минору сохранить место в первой десятке рейтинга, которое он уступит Фритцу.

«Янника в последнее время не остановить. Но Рублёв – боец. За их игрой будет забавно понаблюдать», – поделился пользователь mbali_Djokofan, рассуждая о грядущем четвертьфинале AO-2024.

И действительно – в четвертьфинале этого Australian Open Рублёву предстоит сыграть с итальянцем Янником Синнером. Андрей в 10-й раз поборется за выход в стадию 1/2 финала ТБШ. За этим и другими матчами из Мельбурна следите на «Чемпионате».