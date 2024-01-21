Сумасшествие! Против Рублёва были соперник, фанаты и трос, но Андрей пробился в 1/4 финала

В воскресенье, 21 января, на Открытом чемпионате Австралии проходят стартовые матчи 1/8 финала в мужском одиночном разряде. У представителей сильного пола центральной встречей дня, вынесенной на поздний вечер по местному времени, организаторы выбрали поединок хозяина кортов Алекса де Минора, посеянного под 10-м номером. Австралиец играл с российским теннисистом Андреем Рублёвым (5).

Стоит отметить, что де Минор в данный момент находится в потрясающей форме. 2024 год начался для него очень здорово. Сначала Алекс феерил на United Cup: переиграл Тейлора Фритца (6:4, 6:2), сенсационно в двух сетах одолел Новака Джоковича (6:4, 6:4), одержал волевую победу над Александром Зверевым (5:7, 6:3, 6:4), а в завершение победил в благотворительной встрече Карлоса Алькараса (6:4, 5:7, 1:0 [10:3]). И все эти чудеса Алекс совершил на Зелёном континенте. Сам Демон назвал старт новой кампании удачной.

«Ни для кого не секрет, что я начал этот год довольно удачно. Теперь нужно продолжать усердно работать. Для меня ничего не изменилось. Я сделаю всё, чтобы мой теннис говорил сам за себя, буду дальше тренироваться», — приводит слова де Минора The Tennis Letter.

На Australian Open местный теннисист успел провести уже три встречи. В стартовом матче Алекс на отказе прошёл Милоша Раонича, а затем не отдал ни партии итальянцам Маттео Арнальди (6:3, 6:0, 6:3) и Флавио Коболли (6:3, 6:3, 6:1). В четвёртом круге домашнего турнира де Минору предстояло сразиться с пятым сеяным Андреем Рублёвым. После победы над Коболли австралиец поделился планом на игру с россиянином.

«У Андрея невероятная мощь и убийственный форхенд. Поэтому нужно прикладывать максимум усилий, чтобы не давать ему бить справа, особенно с хавкорта. Наверное, в этом и будет план на игру с ним», – рассказал австралиец на пресс-конференции.

Рублёв, в свою очередь, успешно начал этот сезон победами в Мировой теннисной лиге и на турнире в Гонконге. Для отечественного спортсмена этот титул стал 15-м, а его беспроигрышная серия насчитывала уже четыре игры. Напомним, в битве за трофей Андрей одолел Эмиля Руусувуори из Финляндии.

Затем 26-летний уроженец Москвы отправился в Мельбурн, где ему предстояло защищать очки за прошлогодний четвертьфинал. На Открытом чемпионате Австралии Рублёв, как и его соперник, также провёл три матча. Отечественный спортсмен начал турнир c поединка-триллера против бразильца Тьяго Уайлда. Эта встреча завершилась победой российского теннисиста на тай-брейке пятой решающей партии — 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). После этого Андрей уже куда более уверенно прошёл мощного и долговязого Кристофера Юбэнкса из США (6:4, 6:4, 6:4). А в третьем раунде пятая ракетка мира выбил из борьбы ещё одного американца — Себастьяна Корду. Игра закончилась победой Рублёва со счётом 6:2, 7:6 (6), 6:4.

Андрей и Алекс знакомы давно: их первое очное сражение состоялось ещё в 2018 году. За это время теннисисты сыграли друг с другом пять раз, и теперь со счётом 3-2 в этом противостоянии ведёт австралиец.

В прошлый раз де Минор и Рублёв встречались в четвертьфинале прошлогоднего «тысячника» в Берси. 24-летний уроженец Сиднея тогда не без труда взял первый сет (6:4), но россиянин в оставшиеся две партии оказался более убедительным (6:3, 6:1). Так, Андрей сократил отставание от Алекса в личных встречах, но сравнять счёт пока не смог. Отличный шанс сделать это у него был в Мельбурне.

Рублёв вошёл в новый матч не лучшим образом. Уже в стартовом гейме на подаче россиянина возникли большие проблемы: он позволил сопернику заработать два брейк-пойнта (Андрей подал две двойные уже в первом гейме), но де Минор своими шансами не воспользовался. Затем Алекс сравнял счёт — 1:1. Однако Андрей смог разыграться, включил свой форхенд, что позволило поддавить хозяина кортов и взять сразу три гейма подряд — 4:1. И всё же в середине партии австралиец перехватил инициативу в сете, забрал подачу соперника под ноль и даже выравнял цифры на табло — 4:4. При этом концовку стартового игрового отрезка 24-летний уроженец Сиднея откровенно провалил. В самый ответственный момент, а именно на сетболе оппонента, он допустил двойную ошибку и отдал партию со счётом 4:6. Оба теннисиста играли с перепадами, но в целом Рублёв смотрелся чуть предпочтительнее и по делу взял сет. Отметим, что на старте противостояния много ошибок было как у Андрея, так и у Алекса — хотя нередко эти ошибки случались в концовке затяжных розыгрышей. Статистика: 3/10 у российского теннисиста по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 7/15 у австралийца.

Андрей Рублёв Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Во втором сете у обоих теннисистов были шансы зацепиться на приёме, но все брейк-пойнты они отыграли. Рублёв не воспользовался своими тремя шансами, а австралиец — пятью. Оба игрока так и не отдали свои подачи в этой партии. В итоге всё решила пара розыгрышей на тай-брейке, которые здорово провёл де Минор — 7:6(5). Статистика сета: 13/19 у Андрея, 14/12 у Алекса по ударам навылет/невынужденным ошибкам, то есть тут приличное преимущество оказалось именно у австралийца. Было видно, что пятая ракетка мира чуть расслабился в самый ненужный момент и позволил сопернику вернуться в матч.

Алекс де Минор Фото: Julian Finney/Getty Images

Нашему парню нужно было срочно исключить моменты расслабленности. Ведь за такие поблажки в большом теннисе, как известно, часто наказывают. Спорт высоких достижений не прощает поблажек. Андрей негодовал, даже ругался в воздух, как это обычно у него бывает, когда всё складывается из рук вон плохо. Но в данном случае отечественный спортсмен мог корить только самого себя. А вот у австралийца начало абсолютно всё получаться и уже на старте третьей партии он повёл с брейком со счётом 2:0. Казалось бы, что 10-я сеяный турнира уверенно доведёт начатое до конца, но в решающий момент хозяин кортов дрогнул и не подал на сет при счёте 5:3 в свою пользу. На втором брейк-пойнте соперника Алекс подал двойную ошибку — 5:4. В дальнейшем теннисисты брали свои подачи и исход партии снова определялся на тай-брейке. При этом австралиец мог решить все вопросы, связанные с победителем партии ещё в 11-м гейме, но удар Андрея с форхенда чудом зацепил линию и отыграл уже второй сетбол. Но на теннисном «пенальти» удача снова улыбнулась 24-летнему уроженцу Сиднея — 7:6(4). Решающий момент тай-брейка произошёл при счёте 3:3, когда после удара с лёта де Минора случился двойной нетбол. А в одном из моментов 13-го гейма россиянин от злости даже швырнул ракетку на корт.

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Андрей Рублёв Фото: Julian Finney/Getty Images

Рублёву надо было вынимать из себя дополнительные силы, чтобы переломить ход крайне непростого поединка, где моральное преимущество было на стороне Демона. Андрей собрался и с брейка начал четвёртую партию, в полную противоположность предыдущей, когда с брейком сразу повёл австралиец. Дальше пятая ракетка мира неожиданно проиграл свой гейм с 30:0, но тут же снова сделал брейк и дальше выиграл, вероятно, решающий гейм в партии, вытащив свою подачу с брейк-пойнта. Четвёртый сет ушёл 26-летнему уроженцу Москвы со счётом 6:3. Отметим, что де Минор явно похуже двигаться по корту стал и допускать больше ошибок. Кстати, 7/9 у Андрея по ударам навылет / невынужденным ошибкам, 3/8 у Алекса.

В предыдущие 16 раз, когда дело в матче доходило до решающего, пятого сета, Рублёв одержал 8 побед и 8 раз проиграл. Уже на старте решающей партии вторая ракетка России сделал брейк под ноль — 1:0. А затем Андрей не отдал ни одного очка на своей подаче — 2:0. На этом отечественный спортсмен не остановился и забрал ещё одну подачу соперника — 3:0. Россиянин даже закричал от радости после реализованного брейк-пойнта.

Андрей Рублёв Фото: Kelly Defina/Getty Images

Стало ясно: Рублёв своего уже не упустит. В целом австралиец явно был вымотан россиянином в предыдущих сетах и сил ему не хватало. Сам Андрей тоже подустал, конечно, но всё-таки был более свежим, чем его соперник. Де Минор зацепился в последнем гейме, но все равно пятая ракетка мира повесил ему «баранку» — 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0.

Таким образом, Рублёв вышел в 10-й четвертьфинал на ТБШ в карьере, в том числе третий на Australian Open, и далее сыграет с Янником Синнером. Победа над Демоном стала для россиянина 300-й в карьере.

Открытый чемпионат Австралии — 2024 проходит с 14 по 28 января. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».