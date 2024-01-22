Суперматч Зверева и Норри на АО прервали акцией протеста. Чего хотели и чем закончилось?

Это уже не первый похожий случай за последнее время на турнирах «Большого шлема», однако изменился контекст.

Самым упорным и продолжительным матчем четвёртого круга в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2024 года в понедельник, 22 января, стало противостояние немецкого теннисиста Александра Зверева и британца Кэмерона Норри. На протяжении всей встречи посеянный в Мельбурне под шестым номером Зверев вёл по сетам 1:0 и 2:1, но путёвку в четвертьфинал смог завоевать только на чемпионском тай-брейке – 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3). Матч продолжался 4 часа и 6 минут.

Дополнительным фактором, повлиявшим на увеличение продолжительности встречи, стала акция протеста, устроенная на «Маргарет Корт Арене» в середине третьего сета. При счёте 7:5, 3:6, 4:1 в пользу немца одна из болельщиц выбросила на корт листовки с надписью «Свободу Палестине».

В тексте листовке сообщалось о прямой причастности Австралии к действиям Израиля в Палестине и о том, что просиходит в Секторе Газа в то самое время, пока зрители в Мельбурне наслаждаются просмотром теннисных матчей. Из-за этого инцидента матч был ненадолго прерван. Позже зрительницу, устроившую акцию протеста, увели с арены. Любопытно, что активистку с корта вывели болельщики, а не сотрудники охраны.

Открытый чемпионат Австралии – 2024 Фото: x.com

«Я видел листовки на корте, но не знал, о чём они. Слышал, на «Киа Арене» тоже такое было, не только на этом корте. А что там было? Листовки за Палестину? В мире много всего происходит, много плохого. Я понимаю, почему некоторых это достало. Конечно, теннисный матч не имеет к этому никакого отношения. Я обе стороны понимаю.

Активистов вывели болельщики, а не охрана? Это немного удивительно, потому что там, где находятся игроки, охрана очень строгая. Даже сегодня я отыграл пять сетов, четыре с лишним часа, пошёл в раздевалку, а рядом с ней зал. Так меня в зал не пускали, потому что я забыл аккредитацию в раздевалке.

Что вы делаете? Вы защищаете игроков от игроков. Дело же не только в этом. Что-то происходит, как сегодня, а вы подходите только через три-четыре минуты. Думаю, должно быть наоборот. Уже четвертьфиналы, вы уже должны знать игроков. Тем более везде есть телевизоры. Если охранник четыре с половиной часа смотрит чей-то матч, то тебя и без аккредитации уже должны пустить в зал.

Это не высокомерие с моей стороны. Я понимаю, что каждый делает свою работу. Но когда случается что-то подобное, не болельщик должен выводить человека, а охранник должен быстрее подойти. Не должно быть так, что он приходит только через 3-4 минуты», — после завершения матча высказался Зверев об этом инциденте.

Это уже не первый случай акций протеста на турнирах «Большого шлема» за последние несколько лет. Однако раньше их в основном инициировали экоактивисты, а не люди, пытавшиеся привнести вопросы политики в спортивное мероприятие. Так, в прошлом году на Уимблдоне только на одном многострадальном корте №18 зрители дважды вносили коррективы в расписание игрового дня.

Внимание на себя пытались обратить представители движения Just Stop Oil, борющегося с разработкой нефтегазовых месторождений. Это произошло во время матча британки Кэйти Бултер и австралийки Дарьи Савилл (Гавриловой). На тай-брейке первого сета теннисисток пожилой мужчина выбежал на корт и разбросал золотое конфетти и частицы пазла с изображением Центрального корта Уимблдона. Ранее в мужском матче первого круга, где играли Григор Димитров (Болгария) и Со Симабукуро (Япония), произошёл идентичный инцидент. В обоих случаях охрана Уимблдона быстро и довольно жёстко выводила протестующих с корта, после чего передавала их полиции.

Открытый чемпионат Австралии – 2024 Фото: Скриншот трансляции

Спустя несколько месяцев акция протеста была устроена в ходе полуфинальной встречи в женском одиночном разряде на US Open, где американка Кори Гауфф встречалась с чешкой Каролиной Муховой. Во втором сете трое активистов начали выкрикивать лозунги против использования ископаемого топлива. Двоих участников акции вывели с трибун, однако третий приклеил ноги к полу. Чтобы увести его, на стадион вызвали полицию. Из-за акции матч прерывался на 45 минут.

Во время полуфинала «Ролан Гаррос» — 2022 между норвежцем Каспером Руудом и хорватом Марином Чиличем запомнилась девушка, выбежавшая на корт и приковавшая себя к сетке. На её футболке красовалась надпись: «У нас осталось 1028 дней». Вся разница с сегодняшним случаем заключается лишь в том, что в прошлом теннисные матчи прерывали экоактивисты, а теперь до главных мировых кортов планеты добрались и люди с политическими лозунгами.

Следующий же соперник Зверева по четвертьфинальному матчу Australian Open – 2024 определялся на арене Рода Лэйвера, где встречу в рамках четвёртого круга турнира проводили серб Миомир Кецманович, занимающий 60-е место в рейтинге ATP, и вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. Фаворит встречи из Испании не испытал ровным счётом никаких проблем и одержал сверхубедительную победу в трёх сетах – 6:4, 6:4, 6:0.

Теперь Зверев и Алькарас в очной битве разыграют путёвку в полуфинал первого в сезоне ТБШ. Во втором же четвертьфинале в нижней половине сетки сыграют россиянин Даниил Медведев и поляк Хуберт Хуркач. В верхней половине борьбу за полуфинал будут вести серб Новак Джокович с американцем Тейлором Фритцем, а также россиянин Андрей Рублёв и итальянец Янник Синнер.