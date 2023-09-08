«Жесточайший косяк организаторов». Фанаты в ярости из-за бардака с активистами на US Open

Полуфинал между Гауфф и Муховой прерывали почти на час, чтобы отклеить ноги одного безумца от пола.

Американка Кори Гауфф обыграла чешку Каролину Мухову (6:4, 7:5) в полуфинале US Open. 19-летняя Гауфф во второй раз в карьере вышла в решающий матч турнира «Большого шлема» и поборется за титул с белоруской Ариной Соболенко.

Для Кори важно не сбиться с ритма и поскорее выбросить из головы посторонние факторы, один из которых примерно на час прервал её полуфинальную встречу с Муховой. Активисты на трибунах снова дали о себе знать. На этот раз один из них отличился небывалой «оригинальностью».

При счёте 6:4, 1:0 в пользу Гауфф с трибун начали раздаваться крики. Вскоре выяснилось, что это были три человека в футболках с надписями про ископаемое топливо. Кори и Каролина ждали, пока охрана разберётся. Когда прошло около 10 минут, Гауфф спросила у судей: «С ними просто разговаривают или их выведут?»

На это американке ответили, что нужно дождаться полицию – чтобы вывести мужчину в сером, который отказался уходить и приклеил ноги к полу. В итоге обе теннисистки ушли в раздевалку. На корт они вернулись по прошествии 40 с лишним минут. Полиция и служба безопасности очень долго пытались отцепить конечности горе-активиста от цементного покрытия. Сделать это удалось, но следы его ног всё равно остались.

Следы активиста, приклеившего себе ноги к полу Фото: кадр из трансляции

Нет смысла задаваться вопросом, почему эти активисты протестуют (если их действия вообще можно назвать протестом) не под зданиями нефтяных компаний, домами крупных магнатов или правительственными учреждениями. С таким типом людей уже давно всё ясно. Они приходят на крупное спортивное событие, чтобы пропиариться. Им не важно, что они портят просмотр тенниса зрителям, которые заплатили за билеты немалые деньги. Их не волнует, что они сбивают с ритма самих игроков, которым определённо не нравится прерываться на 50 с лишним минут в разгар матча.

К счастью, в случае Гауфф и Муховой никто вроде как не растерялся и игра продолжилась примерно в том же ключе, что и раньше. Кори использовала паузу для общения со своей командой, а Каролине сделали массаж прямо на корте. В целом американка выглядела чуть убедительнее и заслуженно победила.

Можно вынести за скобки неуважение к фанатам и спортсменам. Даже проблемы, которые активисты якобы поднимают, второстепенны. Главное, чтобы миллионы людей увидели их во время трансляции, а затем обсуждали в СМИ. Можно не сомневаться, что для этого странного парня, приклеившего себе ноги к цементу, важнее «словить хайп», а не бороться за экологию и связанные с ней климатические проблемы. Своими действиями он, наоборот, добавляет акции компаниям, добывающим ископаемое топливо.

Активист, приклеивший ноги к цементу на матче US Open Фото: кадр из трансляции

Конечно, незапланированное прерывание полуфинала US Open вызвало возмущение любителей тенниса. Британская журналистка Telegraph Молли Макэлви находилась непосредственно на месте событий и одной из первых публиковала фото и видео инцидента. Под её постами развернулось активное обсуждение, в том числе с долей иронии и сарказма.

«Их следует занести в чёрный список и запретить появляться на всех теннисных турнирах».

«Просто арестуйте их! Это намеренная политическая провокация. В любое другое время их арестовывали бы немедленно».

«Где жестокость полиции, когда она нам так нужна?»

«Неужели они не осознают, что такое поведение отталкивает от того, за что они выступают?»

«Мне не нравится ситуация с экологией, но если моя любимица Кори Гауфф потеряет ритм из-за этого трюка… Я буду в ярости».

«Как они добрались на этот матч? Могу поспорить, что использовали какое-то ископаемое топливо».

«Слава богу, они противостоят настоящему злодею, стоящему на пути достижения прогресса в борьбе с изменением климата. Это Кори Гауфф».

«Ничто не объединяет США, как всеобщая ненависть к протестующим против изменения климата, срывающим спортивные мероприятия».

«Послушайте, активисты. Я верю, что изменение климата реально является большой проблемой. Но право на протест есть в публичном месте. Если вы помешаете Кори Гауфф добиться чего-то великого в её карьере, люди не перейдут на вашу сторону».

«А ведь клей, которым этот парень прилепил себе ноги к полу, наверняка сделан с использованием ископаемого топлива».

«Даниил Медведев вчера уже высказался об изменении климата, зачем это?»

«Что это за активизм? Мужчина в наши дни ведёт себя так… В 90-х этот парень уже получал бы медицинскую помощь в психиатрической больнице».

«Мне жаль тех, кто откладывал отпуск, работал сверхурочно и копил деньги, чтобы посетить событие, которое проходит только раз в год».

«Фанаты должны подать на них в суд за то, что они испортили игру тысячам людей. Представьте себе красивую ситуацию — им придётся платить за билеты всем зрителям».

«А где была служба безопасности? Почему их заранее не выявили? Жесточайший косяк организаторов US Open на моей памяти».

«Эти люди — абсолютные идиоты, замаскированные под «активистов».

Ещё один пользователь ехидно отметил: «Активисты появляются на полуфиналах турниров «Большого шлема» чаще, чем Джессика Пегула». Это явный троллинг третьей ракетки мира из США, которая никогда на мэйджорах не доходила дальше четвертьфинала. Но, как ни странно, в этих словах есть доля здравого смысла.

Проблема с активистами на ТБШ в последнее время действительно актуальна. На Уимблдоне в этом году на корт дважды выбегали странные люди и рассыпали конфетти. А во время полуфинала «Ролан Гаррос» — 2022 между Каспером Руудом и Марином Чиличем запомнилась девушка, выбежавшая на корт и приковавшая себя к сетке. На её футболке красовалась надпись: «У нас осталось 1028 дней». Как раз к этому случаю и нынешнему US Open отсылал фанат, упомянувший Пегулу.

Экологический активизм перешёл рамки приличного и разумного. Почему-то представители данного движения среди всех спортивных событий уж очень пристрастились к теннису. Возможно, потому что достаточно просто выбежать на площадку или как-то иначе заявить о себе. Организаторам US Open и остальных «Шлемов» стоит задуматься о безопасности. Активисты не должен прерывать сражения лучших теннисистов планеты. Недавние инциденты, последний из которых на US Open стал самым вопиющим, обязаны стать хорошим уроком по недопущению подобного в будущем.