Медведев упустил два матчбола и потерял сет. Но дожал соперника и вышел в четвертьфинал AO

Даниил в третий раз в карьере вышел в топ-8 мэйджора в Мельбурне. В 2021 и 2022 годах он доходил до битвы за титул.

В понедельник, 22 января, на Australian Open завершаются матчи четвёртого раунда. Сегодня свою встречу провёл чемпион US Open 2021 года, третья ракетка мира Даниил Медведев. Россиянин после тяжелейшей победы во втором круге над Эмилем Руусувуори, где ему пришлось отыгрываться с 0:2 по сетам, в третьем круге сравнительно легко прошёл 27-го сеяного Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 6:4, 6:3.

Соперником Медведева по матчу 1/8 финала стал неожиданный гость на этой стадии. 26-летний португалец Нуну Боргес, ныне 69-я ракетка мира, никогда не демонстрировал хороших результатов на «Шлемах» и вообще ещё не брал титулов на уровне ATP. До AO-2024 на счету Нуну было всего две победы в основных сетках ТБШ. А уже в Мельбурне он до встречи с Медведевым одержал три победы. В частности, во втором круге Боргес в трёх сетах прошёл Алехандро Давидович-Фокину (23), а в третьем преподнёс ещё бóльшую сенсацию, остановив Григора Димитрова (13) — 6:7, 6:4, 6:2, 7:6.

Медведев, который ранее никогда не играл с Боргесом, отметил победу португальца над Димитровым. «Боргес только появился в туре, я один матч его видел, пару лет назад. Сегодня видел его первый сет, он хорошо играл. И обыграл Григора, который был в огне, это большое достижение. Жду нашего матча, надеюсь, покажу свой лучший уровень», — сказал Даниил на корте после выхода в четвёртый круг.

Боргес же заверял, что матч с Медведевым будет для него большим вызовом. «Не думаю, что мы хоть раз тренировались с Медведевым. Я же до сих пор новичок в туре. У меня было мало возможностей поиграть против ребят из топ-10 или топ-20. Пару таких матчей провёл, и они были очень тяжёлыми, так что жду непростого матча.

Медведев – потрясающий игрок, на многих «Шлемах» далеко заходил. Последние пару лет он стабильно это делает, для меня это будет большой вызов», — говорил Нуну на пресс-конференции после выхода в четвёртый круг.

Нуну Боргес на Australian Open — 2024 Фото: Kelly Defina/Getty Images

В начале матча соперники спокойно брали каждый свою подачу. Ситуация изменилась в шестом гейме. Боргес, имея геймбол на подаче, допустил двойную ошибку, которая привела к «ровно». После этого португалец дважды в ходе розыгрышей пробивал в сетку, и Медведев повёл 4:2 с брейком. Этого преимущества россиянину хватило для победы в партии. В восьмом гейме Даниил упустил сетбол на приёме — 5:3. Девятый гейм он начал с двух двойных ошибок подряд, но затем собрался и с третьего сетбола забрал партию — 6:3 за 37 минут.

Второй сет проходил с преимуществом Медведева, хотя активнее играл как раз его соперник, довольно регулярно и успешно выходивший к сетке. Россиянин на своей подаче не подпускал соперника к брейк-пойнтам, а сам неоднократно мог сделать брейк, но упустил четыре возможности. Так они дошли до 3:3, а в седьмом гейме Боргеш отдал свою подачу с 40:15, наошибавшись в обменах, и Медведев повёл 4:3 с брейком.

Даниил Медведев в матче с Нуну Боргесом на Australian Open — 2024 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Удержать преимущество Даниил не сумел. В восьмом гейме он допустил двойную ошибку на брейк-пойнте соперника — 4:4. В девятом гейме Нуну сумел спастись с 0:30 на своей подаче, и после этого теннисисты довели дело до тай-брейка. Тут Боргес первым совершил мини-брейк, но в дальнейшем чаще ошибался, и Медведев этим воспользовался, реализовав первый же сетбол — 7:6 (7:4) за 1 час 8 минут.

В начале третьей партии соперники обменялись брейками. Причём если Боргес на приёме долго дожимал Медведева и добился своего со второго брейк-пойнта, то россиянин в чужом гейме отдал лишь один розыгрыш — 1:1. В четвёртом гейме Даниил оформил второй брейк, после чего повёл 3:1.

В седьмом гейме португалец всеми силами пытался спасти если не матч, то хотя бы этот сет, но россиянин не дал ему реализовать ни одного из четырёх брейк-пойнтов — 5:2. А вот дальше начались проблемы. При 5:3 Медведев не смог подать на матч. В этом гейме Даниил допустил две двойные ошибки, и Нуну в итоге добился брейка. А в 10-м гейме Медведев упустил двойной матчбол на приёме, и Боргес сравнял счёт — 5:5.

В 11-м гейме проблемы на подаче Даниила продолжились. Он допустил ещё две двойные — и принялся ругаться в адрес своей ложи.

Даниил Медведев ругается в матче с Нуну Боргесом на Australian Open — 2024 Фото: Phil Walter/Getty Images

Двойной брейк-пойнт он отыграл, а вот третий не смог. И в 12-м гейме его соперник подал на сет — 7:5 за 1 час 1 минуту. Медведев же на этом отрезке проиграл пять геймов подряд.

А в начале четвёртого сета россиянин по спортивному разозлился и быстро повёл 3:0 с брейком, затем 4:1. При этом в трёх своих геймах он не отдал ни одного очка. В шестом гейме Даниил ещё раз взял подачу оппонента и при 5:1 вышел подавать на матч. И тут уже не упустил своего, реализовав первый же матчбол — 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1 за 3 часа 10 минут. За всю игру Медведев насобирал 13 эйсов, но допустил при этом 11 двойных ошибок.

Вот так Медведев в третий раз в карьере вышел в четвертьфинал AO (в 2021 и 2022 годах он доходил до финала). На этой стадии он сразится с Хубертом Хуркачем (Польша, 9).

Вчера, 21 января, участником 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии стал Андрей Рублёв (5). Он в драматичном матче обыграл австралийца Алекса де Минора (10). Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Australian Open завершится 28 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».