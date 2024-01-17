На Зверева нагадила чайка, матч Тима посетила змея. Как на АО борются с вредителями

Из года в год на Открытом чемпионате Австралии неизменными остаются высокий уровень гостеприимства, жуткая жара, ночные матчи и… нашествие на корты различной живности – начиная от дерзких птиц и заканчивая жуками, бабочками и даже змеями. Турнир только стартовал, а два матча уже были прерваны из-за нежеланных гостей. В первом часу ночи понедельника на матч между Феликсом Оже-Альяссим и Домиником Тимом прилетела чайка.

Огромная птица склевала жука, а затем, к большому ликованию зрителей, стала наматывать круги по корту. Озорница оставила канадца и австрийца дальше выяснять отношения, но окончательно покидать Мельбурн-парк не торопилась, пожаловав на другой корт, где параллельно выясняли отношения Ян-Леннард Штруфф и Ринки Хидзиката. К счастью для игроков, на этот раз визит птицы был намного короче.

Вспомнили наиболее запоминающиеся визиты пернатых и другой живности на австралийские теннисные площадки.

На матч Тима приползла одна из самых ядовитых змей в мире

Тим в целом очень популярен у представителей фауны. Пару недель назад на турнире в Брисбене австриец сражался с Джеймсом Маккейбом, когда игра была прервана не только по необычной, но и опасной причине. Стюарды заметили на стадионе 50-сантиметровую восточную коричневую змею. Несмотря на небольшие размеры, это одна из самых ядовитых сухопутных змей в мире – её яд занимает второе место по гипертоксичности после тайпана Маккоя. Эта змея отличается очень непростым характером, склонным к резкому проявлению агрессивного поведения – зафиксированы случаи погони и её неоднократного нападения на людей, которых она сочла агрессорами.

Доминик Тим сильно испугался змеи Фото: Getty Images

Пришлось вызывать змеелова, который быстро поймал пресмыкающееся. «Я очень люблю животных, особенно экзотических. Но это была действительно ядовитая змея, и рядом находились дети – я тоже сильно испугался. Прежде со мной ничего подобного не случалось – я точно никогда не забуду эту историю», – пробежали мурашки по коже у победителя US Open – 2020.

И всё же чаще всего спокойствие теннисистов нарушают пернатые. Забавный эпизод случился в 2022 году в матче третьего круга турнира Melbourne Summer Set 1 между двумя американцами, Райлли Опелкой и Максимом Кресси. В начале второй партии на кепку Опелки нагадила птица, запасную великана (рост 211 см) не одобрил судья, поэтому он примерил головной убор одного из болбоев – маловат! Играть без кепки Райли не мог из-за длинных волос, в итоге ему всё же подобрали убор по размеру, и игра продолжилась.

«Творилась какая-то дичь. Запасная кепка у меня была, но судья сказал, что логотип на ней слишком крупный. Я с удовольствием сыграл бы в кепке с именем главы ATP Андреа Гауденци!» – подколол американец Гауденци. Опелка уже несколько лет призывает уволить босса ATP и его команду, считая их приспособленцами и непрофессионалами.

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В прошлом году на Australian Open досталось Александру Звереву. Во втором круге Мельбурна он сражался со 107-й ракеткой мира Майклом Ммо, выиграл первый сет на тай-брейке, а в начале второго подвергся «бомбардировке» чаек. Говорят, что такие попадания помётом могут принести удачу, но только не Саше (он долго вытирал голову полотенцем) – после этого игра у него разладилась, и немец проиграл в четырёх сетах.

Брат Энди Маррея убил подачей воробья, Льодра ударом с форхенда — ласточку

Забавный момент случился в полуфинале Мельбурна в 2000 года между великими Андре Агасси и Питом Сампрасом. Сделавшая «круг почёта» над кортом стая чаек знатно пометила половинку площадки, с которой собирался подавать Агасси. Андре пришлось наводить чистоту вместе с болбоями.

На следующий день после того, как Серена Уильямс в 2016 году презентовала австралийской публике канареечно-жёлтый наряд, в «Мельбурн-парк» прилетела настоящая птица. Накалённую атмосферу пятого сета матча между Виктором Троицки и Даниэлем Муньосом-де ла Нава разрядило появление белолицей цапли. Болотная птица, обитающая в Австралии, Новой Гвинее, Индонезии и Новой Зеландии, важно походила по корту, склевала какое-то насекомое и упорхнула. Мучившиеся на страшной жаре на четвёртом часу игры теннисисты в какой-то мере были ей благодарны за незапланированную паузу в поединке.

Саша Зверев теперь с опаской смотрит вверх Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

И всё же чаще всего на корты Australian Open прилетают чайки с Южного океана – их здесь можно встретить не реже, чем вездесущих голубей. В 2012 году птицы так часто кружили над ареной имени Рода Лэйвера, что журналисты в шутку назвали это явление ремейком хичкоковских «Птиц». Пернатые чувствовали себя настоящими хозяевами на матчах Новака Джоковича с Ллейтоном Хьюиттом и поединке Рафаэля Надаля с Томашем Бердыхом.

Накал борьбы на некоторых поединках бывает таким высоким, что птичкам становится небезопасно летать в непосредственной близости к игрокам. Трагический эпизод произошёл в 2002 году во время полуфинального матча Australian Open в парном разряде между дуэтом Микаэль Льодра/Фабрис Санторо – Жюльен Бутте/Арно Клеман. В одном из моментов игры Льодра мощнейшим форхендом случайно попал в пролетавшую над сеткой ласточку и убил её. Подбежавший к птице Бутте упал на колени и перекрестился.

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Годом ранее в Мельбурне старший брат Энди Маррея Джейми убил подачей во время тренировки воробья. «Да, я убил птицу подачей. Разумеется, это произошло случайно и, надеюсь, больше не повторится», – сокрушался британец.

Корты в Мельбурне охраняют орёл и две совы

Хоть публика и благосклонно встречает появление пернатых в Мельбурне, организаторы пытаются бороться с этим явлением. Начиная с 2016 года воздушное пространство на Australian Open в вечернее время охраняет клинохвостый орёл Оорик. Он делает круг над центральной ареной, за что получает в награду кусочки свежего кроличьего мяса. Оорик не одинок в своей работе, которая предполагает одним своим присутствием отпугивать мелких птиц. В Мельбурне также ему помогают лающая иглоногая сова Сид и австралийская сова в маске Пеппер.

Мельбурнские корты также охраняет сапсан Фото: Avalon/Getty Images

Важно отметить, что с тех пор, как европейцы четыре века назад покорили Австралию, противостояние между людьми и представителями фауны резко обострилось. Деятельность человека нарушила экобаланс в Австралии, а главной ошибкой стал завоз колонистами на континент кошек около 200 лет назад. Они настолько расплодились, что уничтожили многих животных редких видов – по оценкам учёных, австралийские кошки убивают ежегодно 1,14 млрд млекопитающих. Особенно сильно пострадала центральная часть Австралии – здесь даже какое-то время располагался 200-километровый забор.

Ещё одна не самая красивая глава новейшей истории Австралии – война в XX веке против национального символа и самой большой местной птицы эму. После Первой мировой войны на Зелёном континенте правительство поощряло занятие сельским хозяйством, выделяя для этого значительные денежные средства. Упор делался на выращивание пшеницы, да вот беда – посевы стали опустошать эму. Для борьбы с этой очень умной травоядной птицей (в каждой стае есть вожак, который даёт сигнал в случае опасности) власти даже отряжали военных, но эта затея провалилась, потому что в птиц было очень сложно попасть. В итоге сохранить урожаи удалось лишь с помощью очень высоких заборов.