«Похоже, дела мои плохи». На пути Рублёва к преодолению проклятья ТБШ стоит Синнер

Андрей Рублёв вновь добрался на турнире «Большого шлема» до своей «любимой» стадии – четвертьфинала. Кстати, кавычить тут слово «любимая» или нет – вопрос дискуссионный, потому что достижение это, если вдуматься, совсем неплохое. Рублёв уже в 10-й раз сыграет в четвертьфинале мэйджора, хотя ему только 26 лет. Из российских теннисистов за всю карьеру больше раз до 1/4 финала на «Шлемах» доходил только Евгений Кафельников (13). Николай Давыденко тоже был там 10 раз, а Марат Сафин и Даниил Медведев – по девять. Однако все они, кроме Давыденко, ещё и побеждали на мэйджорах, а Николай по крайней мере четыре раза сыграл в полуфиналах. Андрей же никак не может прорваться в четвёрку лучших, словно четвертьфинал – какой-то заколдованный барьер.

Прорыв Синнера и взятый Рублёвым барьер

В прошлом сезоне Рублёв пополнил коллекцию рекордными тремя четвертьфиналами мэйджоров за год (до того было максимум по два). В Австралии и на Уимблдоне россиянин проиграл Новаку Джоковичу, а на US Open уступил Медведеву. На этот раз соперник у Андрея тоже весьма сложный – Янник Синнер, четвёртая ракетка мира (сам Рублёв занимает в рейтинге пятую строчку). Итальянец достаточно долго был главным молодым талантом после Карлоса Алькараса, но травмы и недостаточная физическая готовность мешали ему раскрыться полностью.

Синнер долго оставался на границе первого и второго десятка рейтинга, в том числе потому, что никак не мог добиться стабильно хороших результатов на крупных турнирах, где рейтинговые очки на топ-уровне в основном и набираются. В 2023 году Яннику как раз удался рывок: сначала финал «Мастерса» в Майами, потом полуфинал Уимблдона, первый в карьере титул на «Мастерсе», завоёванный в Торонто, осенью ещё два титула 500-ников, финал домашнего Итогового чемпионата в Турине и существенный вклад в победу сборной Италии в Кубке Дэвиса. В итоге Синнер обогнал в рейтинге того же Рублёва и впервые в карьере ворвался в топ-4.

Андрей, кстати, в прошлом году тоже совершил прорыв, преодолев один из своих давних барьеров. Помимо выхода в полуфинал «Шлема», у россиянина было ещё кое-что, чего он никак не мог добиться – титул крупного турнира. До сезона-2023 Рублёв выиграл 12 турниров в одиночном разряде, но все они относились к категориям ATP-250 и ATP-500. Андрей дважды доходил до финала «Мастерсов», но оба раза проиграл – а весной 2023-го покорил эту вершину, завоевав трофей в Монте-Карло. Кстати, почти сразу после этого Рублёв ещё и «Мастерс» в Мадриде выиграл, но уже в паре с Кареном Хачановым. Ранее Андрей проиграл два финала «Мастерсов» вместе с тем же Хачановым и один – с Асланом Карацевым.

«Говорю: «Уйдите от меня». Они разозлились, а я показал им средний палец»

В противостоянии Рублёва с Синнером есть забавный момент. Точнее, непосредственно к матчам между ними это даже не относится, но не вспомнить про такой факт никак нельзя. Дело в том, что Андрея периодически путают с Янником. Как рассказывал сам россиянин, путали его и со Стефаносом Циципасом, и с Александром Зверевым, и даже с Денисом Шаповаловым, однако именно болельщики Синнера оказались самыми настойчивыми и убеждёнными в своей правоте.

«В Париже, во время «Ролан Гаррос», подошли итальянцы и начали говорить «Синнер, Синнер». Я говорю им: «Я не Синнер». Они продолжают: «Да, Синнер, Синнер». Я говорю: «Я не Синнер, говорю же вам». Они ходят возле меня и говорят: «Нет, ты нам врёшь. Можно сфотографироваться с тобой?» Я говорю им: «Я не Синнер, уйдите от меня». Они разозлились, а я показал им средний палец. Похоже, Синнер разочаровал их», — сказал Андрей Рублёв в эфире канала «Старт».

Эта своеобразная история, произошедшая в столице Франции в 2022 году, получила забавное продолжение в концовке прошлого сезона. Персональный фан-клуб Синнера, «Карота Бойз» (да, это действительно мужчины в костюмах морковок, как и следует из названия), решил обратить ту ситуацию в шутку во время Итогового чемпионата. Подойдя к Андрею, они подарили ему футболку с надписью «Вперёд, Синнер! Вперёд!», а также сделали с ним фото. Здесь Рублёв уж точно не злился – и вообще он очень добродушный и отзывчивый человек, несмотря на все свои вспышки гнева во время матчей. А вот если брать именно поведение на корте, то Синнера можно назвать эдаким спокойным братом несдержанного Рублёва.

Неприятная история личных встреч

Что касается личных встреч Андрея с Янником, то тут точно ничего весёлого для россиянина нет. Сам по себе их счёт выглядит ещё не так плохо (4-2 в пользу Синнера), но, как говорится, есть нюанс. Обе победы Рублёв одержал на отказе соперника, причём в первом случае, в Вене-2020, матча вообще фактически не было – Синнер проиграл свою подачу при 1:1 в стартовой партии и снялся из-за травмы ноги. Затем Янник победил Андрея на грунте Барселоны-2021 и Монте-Карло-2022, а в 1/8 финала «Ролан Гаррос» 2022 года снова снялся, но уже при 6:1, 4:6, 0:2. Итальянец не смог продолжить игру из-за проблем с коленом. После этого Синнер дважды взял верх над Рублёвым в прошлом сезоне – на «Мастерсе» в Майами и на том самом турнире в Вене, где они впервые встретились в 2020-м. За четыре проигранных матча Андрей смог зацепить всего один сет.

Конечно, это отнюдь не приговор, но это вкупе с рывком Синнера в прошлом сезоне объясняет, почему он считается явным фаворитом предстоящего поединка. Отметим, что Янник ещё и на этом турнире идёт здорово, не проиграв ни сета и даже не дойдя ни с кем, включая Карена Хачанова, до тай-брейка. Карена он выбил в предыдущем круге, на стадии 1/8 финала. Андрей там же провёл длившийся больше четырёх часов пятисетовик с местным любимцем Алексом де Минором, а в первом круге рубился с Тьяго Уайлдом, обыграв бразильца лишь на тай-брейке пятой партии. Два других матча, к счастью, Рублёв сумел взять в трёх сетах, но всё равно сил он потратил куда больше, чем Синнер. К тому же на первой неделе сезона Андрей ещё и сыграл турнир в Гонконге, где завоевал титул, в то время как Янник спокойно готовился в Австралии, размявшись на выставочном соревновании в Куйонге.

Сам россиянин наполовину в шутку, наполовину всерьёз так высказался о своих ожиданиях от матча с Синнером сразу после победы над де Минором: «Синнер – ещё один игрок, который проводит нереальный сезон. Он уже добился потрясающих результатов в этом году. В прошлый раз он меня обыграл, так что… Не знаю, что сказать. Похоже, дела мои плохи. Но я постараюсь сделать всё возможное, а там посмотрим, что выйдет». Что ж, будем надеяться, что выйдет всё как можно лучше – и, конечно, поболеем за Андрея!

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Встреча Рублёва и Синнера пройдёт во вторник, 23 января. Начало – около 12:30 по московскому времени. За этим и другими матчами Australian Open – 2024 следите на «Чемпионате».