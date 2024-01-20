Хачанов сразится с главным прорывом сезона-2023 на АО. Чем известен итальянец Синнер

В воскресенье, 21 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне стартуют поединки четвёртого круга в мужском одиночном разряде. Свой очередной матч на турнире проведёт и третья ракетка России Карен Хачанов. В соперниках у отечественного спортсмена будет Янник Синнер из Италии, который занимает четвёртое место в мужской мировой табели о рангах.

Многообещающее начало

22-летний уроженец Сан-Кандидо практически не выступал по юниорам и на уровне ITF, однако первый челленджер выиграл в 17 лет, оказавшись в сетке по уайлд-кард. Такая своеобразная карьерная траектория обычно объясняется тем, что в детстве он всерьёз занимался лыжами: в восемь выиграл чемпионат страны по гигантскому слалому, был диким фанатом олимпийского чемпиона Боде Миллера, — а в теннис играл рекреационно пару раз в неделю, пока не решил посвятить себя ему в 13.

«Я из тех людей, которым действительно нравится играть. Катание на лыжах для меня в какой-то момент перестало быть игрой, ты просто спускаешься (с горы) самым быстрым способом. Поэтому я решил отказаться от лыжного спорта.

Теннис — забавный вид спорта, вы должны смотреть также и на другую сторону (корта), вы играете один на один, так что вы видите своих соперников, чего в лыжных гонках не бывает. Когда ты падаешь духом, у тебя есть шанс что-то изменить, чего в лыжном спорте нет. Я думаю, что именно по этой причине я выбрал теннис», — цитирует Синнера официальный сайт Australian Open.

Янник Синнер в детстве Фото: Из личного архива Янника Синнера

Ещё в 2019-м Янник, которому по ходу того сезона исполнилось 18 лет, выиграл молодёжный Итоговый чемпионат в Милане, сменив в качестве его триумфатора Стефаноса Циципаса (следующим победителем турнира, проведённого в 2021 году, стал Карлос Алькарас) и получил от ATP награду «Новичок года». Уже тогда пошли разговоры о том, что в теннисный мир ворвался новый талант. Стоит отметить, что сезон-2019 Синнер начинал лишь на 542-й позиции в мужской мировой табели о рангах, однако за год отыграл 464 места и впервые в карьере вошёл в топ-100 лучших игроков планеты.

За два года после победы на Next Gen ATP Finals в Милане молодая звезда завоевал пять титулов ATP, впервые добрался до финала на «тысячнике», был в четвертьфинале на ТБШ, а также в качестве запасного дебютировал на взрослом Итоговом в Турине. В тот же период Янник начал работать с итальянской компанией Formula Medicine, производящей софт для ментальных тренировок (также с ними работают пилоты Формулы-1, фехтовальщики, фигуристы, футболисты).

Новый наставник

Тем неожиданнее было, когда после всего этого Синнер в феврале 2022 года решил уйти от своего тренера Рикардо Пьятти. Уроженец Сан-Кандидо играл под руководством именитого специалиста с 2014 года. Именно тогда 13-летний Янник переехал в городок Бордигера, чтобы заниматься под руководством Пьятти в старейшем клубе Италии Bordighera Lawn Tennis Club.

Синнер стал работать с австралийцем Дарреном Кэхиллом. Этот опытный наставник ранее был тренером таких звёзд тенниса, как Ллейтон Хьюитт, Энди Маррей, Ана Иванович и Симона Халеп – здесь обозначены только те, кто поднимался на вершину рейтинга и брал мэйджоры. Кэхилл начал с того, что стал показывать своему новому подопечному видео своего бывшего ученика Андре Агасси, чтобы он увидел, что бить можно не только мощно, но и с добавочной стоимостью.

Даррен Кэхилл и Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ещё в 2022 году 58-летний уроженец Аделаиды признался, по какой причине решил войти в тренерский штаб итальянца.

«Он такой же хороший человек, как и игрок. А я люблю работать с такими людьми. Мне интересны личность и потенциал, а не положение в рейтинге.

Янник добавил в игре на своей подаче, в частности в выходах к сетке и игре с лёта. Он сильно прибавил в последние два года – сначала с Рикардо Пьятти, а затем с Симоне Ваньоцци. Ему нужно думать на перспективу, понимать, в какой теннис он хочет играть через два года, и делать всё, чтобы двигаться в этом направлении.

Янник Синнер напоминает мне Ллейтона Хьюитта. Своим отношением к работе, страстью, профессионализмом. Технически он совершенно другой теннисист, но внутри него горит такое же пламя.

Янник из тех игроков, которые способны выигрывать турниры «Большого шлема», причём прямо сейчас, а не через годы. Возможно ли это на US Open – 2022? Он отлично передвигается на харде, а в его игре достаточно мощи для такого покрытия», — заявлял Кэхилл в интервью La Stampa.

Именно на Открытом чемпионате США 2022 года талантливый итальянец установил личный рекорд, дойдя до 1/4 финала. Теперь в коллекции Янника были выходы в восьмёрку лучших на всех четырёх «Шлемах». За выход в полуфинал американского ТБШ Синнер сражался с другим представителем Next Gen — Карлосом Алькарасом. Итальянец и испанец рубились на корте 5 часов 15 минут, однако победителем из этой битвы вышел именно 20-летний уроженец Эль-Пальмара. На момент завершения той четвертьфинальной встречи в Нью-Йорке уже было 2:50 ночи. Это официальный рекорд самого позднего завершения матча на турнире.

Лучший сезон в карьере

Сотрудничество Синнера и Кэхилла привело к тому, что в 2023-м Синнер провёл лучший сезон в своей профессиональной карьере: завоевал почти половину карьерных титулов, включая первый «Мастерс», впервые сыграл в полуфинале «Шлема», 13 раз одолел соперников из первой десятки рейтинга ATP, в том числе дважды — Карлоса Алькараса, трижды подряд — Даниила Медведева, «клиентом» которого раньше являлся (счёт личных встреч изначально был 0-6), и дважды (трижды, если считать пару в Кубке Дэвиса) — Новака Джоковича, которому проиграл все три. Да, после невероятного прорыва Алькараса в сезоне-2022 успех 22-летнего уроженца Сан-Кандидо может выглядеть не таким ошеломительным, но, во-первых, итальянец преодолел и заметно больший багаж поражений, а во-вторых – опять же, его история не про головокружение и резкий взлёт, а про планомерный прогресс.

Со сборной Италии Янник пришёл к первому за 47 лет Кубку Дэвиса. Из 23 последних матчей сезона он выиграл 20 и на финише минувшей кампании уже выглядел таким же будущим тенниса, как всё ещё голодный до новых побед Новак Джокович или молодой испанский вундеркинд Карлос Алькарас.

Встреча с Хачановым в Австралии

На Australian Open – 2024 Синнер является одним из главных фаворитов. В Мельбурне молодой итальянец не оставляет никаких шансов своим оппонентам: ни Ботик ван де Зандсхулп, ни Йеспер де Йонг, ни Себастьян Баэс не смогли забрать у него хотя бы один сет. В 1/8 финала Янник сразится с российским теннисистом Кареном Хачановым, который в прошлом сезоне на австралийском ТБШ остановился всего в двух шагах от заветного трофея.

22-летний уроженец Сан-Кандидо не мог не высказаться о грядущем противостоянии с отечественным спортсменом.

«Мы уже давненько с ним не играли, будет интересно. Он всегда хорошо играет, особенно на «Больших шлемах». Будет интересно. Каждый раз у нас с ним были очень длинные и тяжёлые матчи. Надеюсь, будет хорошая встреча. Надо проанализировать, почему с ним всегда получаются такие равные матчи. Многое изменилось, но мы играем в похожем стиле. Нам обоим нравится играть в ритме. Мы оба здорово двигаемся. Думаю, он сильно прибавил, в том числе на подаче.

Посмотрим. Это точно будет тяжёлый матч. Но я затем и тренируюсь, чтобы понимать свой уровень, как я могу каждый раз найти правильное решение», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Открытый чемпионат Австралии — 2024 проходит с 14 по 28 января. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».