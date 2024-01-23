Новая звезда китайского тенниса. С кем сражаться Калинской за полуфинал Australian Open

Анна Калинская на нынешнем Открытом чемпионате Австралии уже стала лучшей из всех россиянок, участвовавших в основной сетке турнира в одиночном разряде. 25-летняя москвичка впервые в своей карьере добралась до 1/4 финала «Шлема», заработав приличные деньги и поднявшись в рейтинге. Все остальные наши девушки завершили турнирный путь.

«Конечно, здорово выйти в четвертьфинал, но я стараюсь просто наслаждаться каждым матчем и идти от розыгрыша к розыгрышу. Чувствовала себя сосредоточенной и расслабленной, просто старалась следовать плану. Рада, что это сработало. Думаю, ещё не осознала. Просто сохраняю спокойствие и остаюсь на позитиве. Не думаю о том, что происходит. Играю и получаю удовольствие. Но это, конечно, придаёт мне уверенности», — сказала Аня после важнейшей победы над итальянкой Ясмине Паолини в четвёртом круге.

На пути к четвертьфиналу Калинская поочерёдно переиграла Волынец, Рус, Стивенс и уже упомянутую Паолини. За выход в полуфинал первого мэйджора года россиянке предстоит сразиться с куда более серьёзной соперницей в лице китаянки Чжэн Циньвэнь. Между прочим, 12-й сеяной турнира. Самой сложной встречей Чжэн в Австралии стало противостояние с соотечественницей Ван Яфань, где всё решилось на тай-брейке третьего сета.

Чжэн Циньвэнь Фото: Graham Denholm/Getty Images

21-летняя китаянка впервые в карьере добралась до восьмёрки лучших в Мельбурне. На турнирах «Большого шлема» Циньвэнь вышла в четвертьфинал во второй раз – первый был на прошлогоднем US Open.

Да, какими-то огромными успехами молодая азиатка пока похвастать не может, но в рейтинге она намного выше Ани, а поступательные и ежегодные успехи Чжэн на крупных турнирах говорят о том, что теннисистка прогрессирует и будет делать это дальше. Если, конечно, не случится чего-то экстраординарного.

«Я сидела перед телевизором, смотрела от начала до конца. Тот финал я пересматривала больше 10 раз, так что воспоминаний много. Она невероятная. Первая девушка из Азии, которая выиграла «Большой шлем». Как такое можно забыть?» — вспоминала Чжэн легендарную победу на австралийских кортах своей соотечественницы Ли На в 2014 году.

Можно не сомневаться, что у самой Циньвэнь в голове прочно сидит мысль о том, как добиться аналогичного триумфа. Китайская спортсменка, без сомнений, будет делать всё возможное, чтобы забраться на вершину уже сейчас, не откладывая дело в долгий ящик. Конкуренция в Китае очень высокая, спортивные школы развиты хорошо, численность населения огромная, поэтому в любой момент может появиться новая звёздочка.

Какой теннис предпочитает китаянка? Это остроатакующая теннисистка, с мощной подачей, классными ударами справа. Чжэн не любит подолгу разыгрывать мяч, это не её конёк. В среднем Циньвэнь делает по 15 виннеров за сет, что является очень серьёзным показателем. Ко всему этому Калинской вместе с тренером нужно подготовиться и тщательно разобрать все сильные и слабые стороны соперницы. И, конечно, стараться не просесть в физике и психологии. Будем надеяться на успешное выступление Ани.