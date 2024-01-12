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Скандальный эпизод второго сезона сериала «Брейк-пойнт» про Даниила Медведева и Александра Зверева

Из Медведева делают «плохого русского»? К новому сезону сериала о теннисе есть вопросы
Арина Полуянова
Из Медведева делают «плохого русского»?
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Даниил стал антигероем в серии про Александра Зверева. Россиянин сыграл не ту роль, которую заслуживает.

Популяризация спорта – это всегда хорошая идея. Netflix ради этого второй год подряд снимает документальный сериал про теннис «Брейк-пойнт» (Break Point). Не все зрители остались довольны первым сезоном проекта, но создатели всё же решили продлить сериал ещё на шесть эпизодов. Новые серии вышли в среду, 10 января, и уже вызвали у теннисных болельщиков серьёзные вопросы.

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Как Медведев стал злодеем

Самой неоднозначной серией стал четвёртый эпизод под названием «Незаконченное дело», посвящённый возвращению Александра Зверева в тур после травмы голеностопа. Эту историю режиссёры решили развернуть по всем голливудским канонам: Зверева ожидаемо сделали героем, а вот его антагонистом и злодеем назначили Даниила Медведева. Но этот ход со стороны создателей выглядит нелепо.

В основу серии режиссёры заложили историю камбэка Зверева после разрыва трёх связок правой лодыжки в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2022. В тот день немец играл с Рафаэлем Надалем. В конце второй партии Александр потянулся за мячом, но упал и покинуть корт смог только на коляске.

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Основным звеном серии про Зверева сделали скандальную встречу немца с россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Занимательно понаблюдать, как выстроен эпизод до демонстрации самой игры в Монако.

Сперва показан Зверев – положительный герой с невероятной силой воли, поддерживающей командой, заботливой девушкой и собственным благотворительным фондом. Медведев же представлен иначе: он играет в компьютерные игры, всегда хочет побеждать и совершенно не умеет проигрывать.

Даниил Медведев и Александр Зверев

Даниил Медведев и Александр Зверев

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

«Мы не можем быть друзьями. Слишком высока конкуренция»

Перед началом конфликта с Даниилом Зверев заявляет: «Медведев – один из лучших игроков в мире. Но я думаю, что многое из того, что он делает, порой раздражает. Он умеет залезать в голову соперника. В его игре всегда случается много нечестных вещей, которые он использует в своих интересах».

После этого показываются кадры, как Даниил во время матчей подаёт с руки, отбивает смэш в тело соперника, пинает ТВ-камеру, ругается с судьёй и трибунами. Но ведь всем этим эпизодам уже несколько лет. Например, кадр, как россиянин называет судью на вышке «маленькой кошкой», произошёл на Australian Open – 2022. А показанная история, в которой Медведев активно конфликтует с болельщиками, и вовсе взята с US Open – 2019. Ей почти пять лет!

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Перед матчем со Зверевым в Монте-Карло Медведев признаётся: «Мне кажется, я ни с кем так много не играл, как с Сашей (матч в Монако стал для теннисистов 14-й встречей. – Прим. «Чемпионата»). Но мы не можем быть, например, лучшими друзьями. Это невозможно. Слишком высока конкуренция. Он олимпийский чемпион, я победитель ТБШ. Я считаю «Большие шлемы» самыми важными титулами, хотя и победа на Олимпиаде – это тоже замечательно. Мы являемся соперниками на протяжении 10 лет. И на корте мы до сих пор хотим победить и уничтожить друг друга. Я всегда хочу выиграть. Всегда».

Зверев же до начала матча с Медведевым заявил, что для него игра с Даниилом является принципиальной. Немец должен победой над россиянином доказать самому себе, что после травмы он ещё может играть на высоком уровне.

Как и ожидалось, с той встречи в серию были вставлены удачные розыгрыши Александра и эпизоды «злодейства» Даниила. Создатели показали и споры россиянина с судьёй, и его внезапный выход в подтрибунное помещение во время смены сторон, и то, как он во время перехода убрал стойку из-под сетки.

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Встречу в итоге выиграл Медведев со счётом 3:6, 7:5, 7:6. Во время съёмок серии Даниил объяснил своё поведение следующим образом: «Это всё стратегия. Ты должен постоянно искать пути, чтобы победить. Иногда ты должен придумывать что-то новое, чтобы тактически удивить соперника и постараться выиграть, несмотря ни на что». После окончания матча создатели показали холодное рукопожатие соперников у сетки и слова одного из тренеров Саши в адрес россиянина: «Я потерял всё уважение к этому парню».

Наиболее дипломатично о матче высказалась девушка немца София Томалла: «Мы не можем обвинять Медведева в том, что он идёт на такие уловки. Травма Саши полностью зажила. Но уверенности в себе не хватило, чтобы закончить матч в Монте-Карло. Удар по психике заставляет немного… надломиться».

При чём тут карма?

Спустя несколько эпизодов после матча в Монте-Карло показан кадр, как Зверев с командой в подтрибунном помещении на «Ролан Гаррос» – 2023 смотрит концовку матча первого круга, в котором Медведев проиграл квалифаеру Тьяго Уайлду со счётом 6:7, 7:6, 6:2, 3:6, 4:6. После победного очка бразильца Саша улыбается, хлопает и говорит: «Хорошая работа. Это смело».

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Julian Finney/Getty Images

И вдруг Зверев заговорил о карме: «Медведев – один из лучших игроков в мире. Это помогает не играть с ним на ранних стадиях. Но в то же время я верю в карму. Я верю, что если ты желаешь кому-то зла, то это зло вернётся к тебе».

Конечно, логику серии можно объяснить тем, что создателям было важно показать явный контраст между Зверевым и Медведевым и на фоне россиянина выделить немца. Только вот образ Даниила-злодея всё же притянут за уши. Бесспорно, Медведев не отличается самым прилежным поведением на корте, да и история из Монте-Карло не выставляет теннисиста в лучшем свете. Но ведь Даниил – примерный семьянин, боец, добрый человек и всё же честный игрок. Поэтому делать из него главного плохиша на фоне Зверева оказалось дурной идеей.

Да и Зверев не всегда бывал сдержан в словах, эмоциях и действиях на корте. Можно вспомнить, к примеру, как Александр матом накричал на своего отца во время ATP Cup – 2020. Или как немец на «пятисотнике» в Акапулько поругался с судьёй и трижды ударил по его ногам и вышке.

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Комментарий Медведева

Первой неоднозначную серию «Брейк-пойнта» с участием Даниила прокомментировала Дарья Касаткина:

«Мне бы хотелось, чтобы в этой истории дети воспринимали «злодея» в качестве примера. Даня лучший. А Netflix, кстати, отстой», — написала Касаткина в своих социальных сетях.

На пресс-конференции перед Australian Open – 2024 Медведева спросили, что он думает о своём образе в сериале. Даниил дипломатично ответил.

«Я ждал подобного вопроса, потому что во время отпуска у меня было много мыслей на этот счёт. Я не видел серию, видел везде понемногу. Но полностью эпизод не смотрел, да и не буду, потому что, наверное, расстроюсь (смеётся).

Мне нечего сказать. Таков Netflix, они всегда преувеличивают: для них существует горячее и холодное, но нет чего-то нейтрального. Люди вокруг меня и в раздевалке знают, кто я такой, как я веду себя на корте и какой я за его пределами. Чувствую, что у меня хорошие отношения со многими ребятами в туре.

Больше мне нечего добавить, потому что сериал – это не реальная жизнь».

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