«Ты мне неровня». Серена специально насмехалась над Шараповой на Australian Open — 2007?

Американка Серена Уильямс имеет огромное преимущество над россиянкой Марией Шараповой (20-2) по личным встречам. Тем не менее Серена и Мария считаются одними из самых принципиальных соперниц в женском теннисе XXI века. Всё из-за околоспортивных моментов, которые порой выливались в открытые конфликты.

Шарапова задела самолюбие Уильямс, обыграв её в финале Уимблдона-2004 и решающем матче Итогового турнира WTA в Лос-Анджелесе в том же году. После этого Серена обыграла Марию 19 раз подряд, причём россиянка только трижды взяла хотя бы сет на этом неприятном для неё отрезке.

В 2010-х Уильямс сделала баланс встреч с Шараповой совсем неприличным в свою пользу, но в течение нескольких лет после поражения в знаменательном финале Уимблдона американке пришлось мириться с тем, что Марию называли новой королевой тенниса. Серена сравняла счёт в «личках», обыграв Шарапову (2:6, 7:5, 8:6) в напряжённом полуфинале Australian Open – 2005. Это был первый, но недостаточный шаг для полноценного реванша.

Следующая встреча состоялась снова в Мельбурне через два года. В финале AO-2007 Уильямс не оставила шансов Шараповой (6:1, 6:2). Примечательно, что тогда Мария была первой ракеткой мира, а Серена занимала всего лишь 81-е место в рейтинге WTA, поскольку пропустила бо́льшую часть сезона-2006 из-за травмы колена.

Серена Уильямс на Australian Open — 2007 Фото: Phil Walter/Getty Images

СМИ (причём в основном американские) то и дело писали, что американка больше не добьётся значительного успеха на корте. Якобы её время прошло, а доминирующей силой в женском теннисе становится юная Мария Шарапова. Основания для таких рассуждений были. К концу сезона-2006 19-летняя Шарапова уже выиграла два турнира «Большого шлема» (Уимблдон-2004 и US Open – 2006), ещё пять раз доходила на мэйджорах до полуфинала. Серена была старше на семь лет. В её послужном списке на тот момент значились победы на семи «Шлемах». Солидно, но вызывали беспокойство частые травмы американки.

За 3,5 года Уильямс взяла всего один мэйджор (Australian Open – 2005). Опять же, вышеупомянутое 81-е место в рейтинге во время приезда в Мельбурн на старте сезона-2007 красноречиво говорило о проблемах Серены. Ходили слухи, что Nike даже собирается досрочно разорвать с ней заключённый в 2003-м пятилетний спонсорский контракт на $ 60 млн из-за разочаровывающих результатов на корте.

Очень сильно поспешили те, кто списал Серену со счетов. Критика лишь раззадоривала Уильямс. На Australian Open – 2007 американка получила довольно сложную сетку. На пути к финалу она выбила сеяных итальянку Мару Сантанджело, россиянку Надежду Петрову, сербку Елену Янкович, израильтянку Шахар Пеэр и чешку Николь Вайдишову. Какие-то проблемы ей создала только Пеэр в четвертьфинале (3:6, 6:2, 8:6). Неплохо для 81-й ракетки мира, которая в предыдущем сезоне пропустила все турниры серии «Мастерс», Уимблдон и «Ролан Гаррос», а на «Шлемах» в Австралии и США вылетала в трёх-четырёх раундах.

В финале Серена попала на Шарапову. Мария чуть не вылетела в первом раунде AO-2007, испытав неожиданно много трудностей в матче с малоизвестной француженкой Камиль Пэн (6:3, 4:6, 9:7). Далее она достаточно легко проходила Анастасию Родионову, Татьяну Гарбин, Веру Звонарёву, Анну Чакветадзе и Ким Клейстерс, не позволив соперница взять даже один сет.

Шарапова считалась фавориткой в битве за титул. Она была первой ракеткой мира и набрала солидный ход после первого раунда. Выход Уильямс в финал уже считался подвигом. Однако многие тогда недооценивали запредельное желание Серены обыграть именно Шарапову, причём с максимально разгромным счётом.

Мария Шарапова на Australian Open — 2007 Фото: Kristian Dowling/Getty Images

Уильямс воспринимала противостояние с Марией как матч жизни. Американка чувствовала уверенность в себе и пыталась надломить соперницу психологически. Серена привлекла к себе внимание уже во время выхода на корт. Она вальяжной походкой шла по подтрибунному помещению арены Рода Лэйвера в Мельбурне. В руках при этом держала гламурную модную сумочку. Шарапова в это время скромно шла сзади и не попадала в кадр из-за статной соперницы, хотя она была первым номером посева и играла против 81-й ракетки мира, пусть даже Уильямс в реальности и близко не являлась таковой по силе.

«Серена своим видом словно говорила: «Я выиграю этот матч, а ты мне неровня», — высказался об этом моменте комментатор Майлз Дэвид.

Поведение Уильямс действительно выглядело надменным, она будто специально насмехалась над Шараповой ещё во время формальной процедуры выхода на корт и старалась её принизить, морально подавить. При этом американка ни в коем случае не недооценивала россиянку, как было на том же Уимблдоне-2004. Наоборот, в её взгляде просматривалось желание играть максимально агрессивно и просто уничтожить соперницу. У Марии подобного запала не наблюдалось, хотя она, конечно же, тоже очень хотела выиграть в финале.

Не прошло и 20 минут, как Серена повела 5:0 в первом сете. В каждый свой удар американка вкладывала колоссальную силу, даже когда это казалось не совсем обязательным. Уильямс шла на «баранку», но всё-таки Шарапова взяла свою подачу в шестом гейме. В одном из розыгрышей Мария случайно попала смэшем в отчаянно защищавшуюся у сетки Серену, которая перед этим вытащила несколько невероятных мячей. Россиянка сразу же подняла руку и извинилась. Серена при этом окинула соперницу пренебрежительным взглядом и неразборчиво что-то сказала. По мимике можно было понять, что слова американки были ругательными.

Уильямс забрала свою подачу и закрыла первый сет со счётом 6:1. В аналогичном ключе прошла вторая партия. Шарапова выиграла пару геймов, но не более того. Финал Australian Open получился на удивление односторонним и завершился победой Уильямс со счётом 6:1, 6:2 за 1 час и 3 минуты.

Мария Шарапова и Серена Уильямс после финала Australian Open — 2007 Фото: Mark Dadswell/Getty Images

«Серена сегодня играла безупречно. С самого начала она была очень агрессивна. Я пыталась прибавить в скорости и силе удара, но Уильямс отвечала ещё мощнее. Жаль, что не получилось выиграть. Всё-таки сегодня у мамы был день рождения»,— заявила после матча Шарапова.

«Фантастическая победа. За последнее время я слышала очень много критических заявлений в свой адрес. Многие поспешили списать меня со счетов. Говорили, что я просто не готова играть. Ну вот так я отвечаю критикам. Хотя неверие в мой потенциал даже помогло. Это у меня черта характера такая — скажите мне «Ты не сумеешь», и я всем докажу, что это неправда», — сказала Уильямс.

Серена стала всего лишь второй в истории несеяной теннисисткой, выигравшей Australian Open. Первой была австралийка Крис О'Нил в далёком 1978 году. Она поднялась в рейтинге с 81-го на 14-е место после победы на AO-2007. Это был её восьмой «Шлем».

Серена Уильямс с кубком Australian Open — 2007 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Ровно через 10 лет в Мельбурне американка выиграла свой 23-й и последний мэйджор. Шарапова за карьеру взяла пять ТБШ, что впечатляет и заслуживает уважения, но всё-таки Уильямс она не затмила, как ей пророчили.

Конечно, Мария вчистую уступала Серене на корте, но в какой-то степени именно россиянка поспособствовала тому, что американка не сдалась на сложном отрезке своей карьеры. Поражение от Шараповой в финале Уимблдона-2004 по-спортивному разозлило Уильямс. В том же финале AO-2007 Серена была готова костьми лечь, лишь бы разгромить Марию. Такая же картина наблюдалась и в последующих их противостояниях.

При этом Шарапова долгое время была успешнее вне корта, лидируя в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира в течение 11 лет подряд до дисквалификации за допинг после AO-2016. Серене это тоже не нравилось, что порой приводило к открытой словесной конфронтации. Именно поэтому соперничество Уильямс и Шараповой будут вспоминать ещё очень долго, не обращая внимания на результат личных встреч.