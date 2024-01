«Какой позор». Дикий скандал на церемонии с Медведевым после финала Australian Open — 2021

На церемониях после финалов турниров «Большого шлема» всегда есть много эмоций. Проигравший теннисист расстроен и порой может не сдержать слёз. Победитель делает комплименты своему сопернику и радуется триумфу. Болельщики при этом поддерживают обоих спортсменов. Очень редко фанаты дают о себе знать в плохом смысле слова. Исключением стал финал Australian Open – 2021, в котором Новак Джокович обыграл Даниила Медведева.

Публику в Мельбурне осудили во всём мире за хамское поведение. Председателя Tennis Australia Джейн Хрдличку громко освистали после упоминания вакцинации в речи. Церемония превратилась в неподобающее зрелище.

В 2021 году пандемия коронавируса ещё всерьёз досаждала миру. Australian Open проходил в нетипичное время – с 8 по 21 февраля. Теннисисты сидели на карантине, их передвижения и действия жёстко ограничивались. В матче за титул Новак Джокович — Даниил Медведевев (7:5, 6:2, 6:2) упорной борьбы не получилось, но всё равно главное, что турнир вообще удалось провести, несмотря на все сложности.

На церемонии награждения финалистов президент Tennis Australia (организатор «Шлема» в Мельбурне) Джейн Хрдличка напомнила, как пандемия осложнила всем жизнь, но отметила повод порадоваться.

«Учитывая, что на подходе вакцина, а во многих странах уже развёрнута кампания по всеобщей вакцинации, сейчас время для оптимистичного взгляда в будущее», — заявила Хрдличка.

Джейн Хрдличка Фото: Matt King/Getty Images

Зрители на арене Рода Лэйвера громко освистали чиновницу после этих слов. Многие люди в Австралии не разделяли позицию Хрдлички. В стране проходили митинги против вакцинации от коронавируса. Протесты были зафиксированы, в частности, в самых крупных городах Мельбурне, Сиднее и Брисбене.

Ещё более неодобрительный гул публики раздался, когда Хрдличка похвалила премьер-министра штата Виктория Дэниела Эндрюса и его команду.

«Есть много людей, которых следует поблагодарить за то, что этот великий вечер состоялся и мы могли смотреть теннисные матчи в последние пару недель. Во главе списка находится правительство штата Виктория, без вас мы бы не смогли этого сделать», — сказала Хрдличка.

Чиновницу продолжали неоднократно прерывать яростным освистыванием и насмешками. В конечном счёте она не выдержала:

«Да когда вы уже закончите… Вы очень самоуверенная группа людей. Тем не менее, независимо от того, находитесь ли вы сегодня вечером дома или здесь, мы очень благодарны. Мы с нетерпением ждём встречи с вами в следующем году», — сказала Хрдличка в конце своей речи перед вручением Кубка Джоковичу.

Джейн Хрдличка вручила кубок Новаку Джоковичу на Australian Open — 2021 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В мировых СМИ момент на церемонии финала AO называли отвратительным и постыдным. The Telegraph, Agence France Presse, The New York Times и другие издания выпустили разгромные материалы о поведении публики в Мельбурне.

«Какой позор. Испытал чувство неловкости во время этой речи. Много освистывания при упоминании о вакцинации от коронавируса. Эти люди чокнутые», — написал журналист The Metro Джордж Беллшоу, которого поддержали многие коллеги.

«Публика стала немного дикой», — отметил известный теннисный обозреватель Жозе Моргадо.

«Вот и завершился Открытый чемпионат Австралии 2021 года. Публика освистала вакцинацию, а Джокович поднимает трофей над головой. Это были странные пять недель в Мельбурне», — написал один из самых авторитетных теннисных журналистов Бен Ротенберг.

После Джейн Хрдлички выступали финалисты. Первым слово взял Даниил Медведев. Он начал с комплиментов Джоковичу.

«Говорить после поражения в финале ТБШ непросто, но я постараюсь. Надеюсь, получится лучше, чем на корте. Во-первых, поздравляю Новака и его команду. Девять «Шлемов» в Австралии, 18 всего. И этот, наверное, не последний. У меня даже слов нет. Расскажу небольшую историю. Я впервые тренировался с Новаком, когда стоял 500-м или 600-м в мире. Он уже был первым, только выиграл Уимблдон. И я думал, что он даже не будет со мной разговаривать, для меня он был богом. Я пришел, очень стеснялся, ничего не говорил. А он задавал мне вопросы, говорил со мной как с другом. Я был очень удивлён. И ты не изменился с тех пор, такой же отличный парень, отличный человек. Поздравляю. Конечно, большое спасибо тренеру Жилю Сервара и Даше – моим тренеру и жене. Сегодня был не лучший день, но последние три месяца прошли хорошо. Спасибо, что так долго были со мной в Австралии. Надеюсь, скоро мы выиграем «Большой шлем», — заявил Медведев.

Новак Джокович и Даниил Медведев на церемонии после Australian Open — 2021 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Примечательно, что во время выступления Медведева разгорячённая публика всё ещё в полной мере не успокоилась. Даниилу пришлось просить их вести себя тише. Этот момент отмечали многие фанаты в соцсетях. Одно дело выражать недовольство вакцинацией, другое – мешать теннисисту произнести речь.

«Позорная публика. Худшее, что я вообще видел. Кричали ещё во время игры, свистели на церемонии награждения. Даже Медведеву пришлось в какой-то момент сказать им успокоиться», — написал фанат под одним из самых популярных комментариев с видео речи Медведева на странице Australian Open в соцсети X (ранее Twitter).

Затем к микрофону подошёл Джокович. Он тоже похвалил Медведева и рассказал о трудностях, которые ему пришлось перенести по ходу турнира. Новак критиковал жёсткие карантинные ограничения, с которыми теннисисты тогда столкнулись в Мельбурне. Кроме того, ему не нравились нападки СМИ после матча третьего круга с американцем Тейлором Фритцем (7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2). Джоковича обвиняли в симуляции травмы живота якобы с целью сбить с ритма соперника, который перехватил инициативу и создал сербу неожиданно много проблем на корте.

«Даниил, раньше мы с тобой больше тренировались вместе – а сейчас ты перестал мне звонить. Но мне приятно, что ты помнишь всё, что нас связывает. Я очень люблю Даниила по жизни – он очень дружелюбный и приятный парень, но на корте он один из самых сложных соперников, с которыми я когда-либо играл. Это просто вопрос времени – когда ты возьмёшь «Шлем». Подожди, пожалуйста, ещё несколько лет. Эмоционально это был один из самых тяжёлых турниров, в которых мне приходилось участвовать. Из-за карантина и множества событий, происходящих в средствах массовой информации. Я отправил директору Australian Open Крэйгу Тайли письмо с просьбой об улучшении условий для теннисистов на карантине. Это были идеи и рекомендации, которые я получал от других игроков. Всё это неверно истолковали, будто это моя личная просьба и список требований. Раздули до такой степени, что меня чуть ли не следовало сделать персоной нон грата в этой стране. Кроме того, я получил травму в третьем раунде против Фритца. Это была поездка на американских горках, если описывать турнир одной фразой. Думаю, от этого мне ещё приятнее выиграть титул», — заявил Джокович.

Интересно, что речь Джоковича оказалась своего рода пророческой, но с точностью до наоборот. Медведев взял свой первый мэйджор через полгода на US Open – 2021, не став «ждать несколько лет», как просил Новак. Причём обыграл в финале именно Джоковича (6:4, 6:4, 6:4), который шёл на календарный «Шлем». А во многом случайная и несерьёзная фраза серба про «персону нон грата» воплотилась в жизнь. Новака со скандалом депортировали из Австралии перед стартом ТБШ в следующем году из-за отсутствия вакцинации.

К счастью, сейчас коронавирус практически отступил и каких-то серьёзных карантинных ограничений теннисисты на крупных турнирах не испытывают. Тот же Джокович может спокойно приезжать в Австралию и США даже без вакцинации. Хотя позиция Новака дорого ему стоила – он лишился шанса взять два ТБШ на AO и US Open в 2022 году. Вполне возможно, сейчас у него в коллекции было бы не 24 выигранных мэйджора, а на один-два больше. Тем не менее отрыв серба от Рафаэля Надаля (22) и Роджера Федерера (20) всё равно приличный. Джокович и принципы отстоял, и доказал всем своё беспрецедентное величие на корте.