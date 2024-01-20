О чём думал Новак? Джокович обидел Надаля своим диким поступком на Australian Open — 2012

29 января 2012 года Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля (5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5) в эпическом финале Australian Open. Битва Новака и Рафы продолжалась 5 часов 53 минуты и закончилась в 1:37 ночи по времени Мельбурна. Длительность этого матча является рекордной для Australian Open и для финалов турниров «Большого шлема» в Открытую эру.

Нетрудно понять, что на корте зашкаливали эмоции. Джокович и Надаль провели матч, который многими считается лучшим в истории тенниса. Победить в такой напряжённой битве очень приятно, а проиграть – крайне обидно. Новак после решающего розыгрыша обессиленно упал на корт, а затем подошёл и обнялся с Рафой. После этого Джокович позволил себя эмоциональное празднование – он порвал свою футболку, швырнул её за спину и громко кричал с оголённым торсом. Всё это происходило на глазах Рафы, который не оценил поступок Новака.

Разочарование Надаля можно понять. Непросто проигрывать самый длинный финал в истории ТБШ. Тем более тогда он уступил Новаку в третьем решающем матче мэйджора кряду после Уимблдона и US Open в 2011 году. Чувства Джоковича тоже объяснимы. Он приложил сверхчеловеческие усилия, чтобы одолеть Надаля в финале. Снятая и разорванная футболка, дикие крики – таким образом Новак отмечал свой триумф.

Джокович в этот момент вряд ли думал о Надале и его реакции на подобные празднования. Не факт, что он отказался бы от такого празднования, даже если бы знал, что творится в душе Рафы. Момент слишком эпический, чтобы сдерживать себя, при всём уважении к сопернику.

Новак Джокович порвал на себе футболку и дико кричал после победы над Рафаэлем Надалем Фото: Marianna Massey/Marianna Massey

Новак тогда отметился ещё одним совсем нехарактерным для себя поступком. Уже после церемонии награждения сербу пришлось пройти допинг-контроль. Джокович порядком устал. В 3:30 он до сих пор пребывал на арене Рода Лэйвера. Новак увидел вечеринку волонтёров, которые праздновали завершение турнира. Они распивали пиво и другие спиртные напитки. Джокович вообще не употребляет алкоголь, разве что в небольшом количестве изредка может позволить какие-то коллекционные вина. Но тогда Новака настолько переполняли эмоции, что он подошёл к волонтёрам и попросил у них банку пива. Серб быстро выпил её из выигранного кубка, а затем поднялся на сцену и спел песню Highway to Hell группы AC/DC. Джокович извинился за то, что не может выпить больше пива, но ему всё равно аплодировали. Он подарил сотрудникам арены незабываемые воспоминания.

Эту историю рассказал присутствовавший на месте событий известный теннисный обозреватель Бастиан Фашан, а также подтвердил сам Новак. На Уимблдоне-2022 он выиграл свой 21-й «Шлем». Тогда же во время празднования Джокович позволил себе выпить немного пива из кубка по просьбе тренера Горана Иванишевича. Новак на пресс-конференции сказал, что практически не употребляет алкоголь, а конкретно пиво не пил вообще более 10 лет с момента легендарной победы над Рафаэлем Надалем в Австралии.

Надаль и Джокович регулярно пересекались на корте после финала AO-2012, в том числе разыгрывали между собой титулы ТБШ. Правда, их встречу в решающем матче именно в Мельбурне пришлось ждать довольно долго – семь лет.

Рафаэль Надаль не оценил бурное празднование Новака Джоковича на Australian Open — 2012 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Незадолго до финала AO-2019 бывшая британская теннисистка, ныне телеведущая Аннабель Крофт поделилась подробностями той самой обиды Надаля из-за разорванной Джоковичем футболки в 2012-м.

«Я помню, как летела в самолёте, возвращаясь из Австралии после того, как Надаль проиграл тот эпический поединок с Джоковичем. Тони Надаль (дядя и бывший тренер Рафы. – Прим. «Чемпионата») сказал мне во время полёта, что Рафе и всей его команде не понравилось, когда Новак снял футболку, чтобы отпраздновать победу в финале», — сказала Крофт.

Крофт сделала своё заявление в контексте четвертьфинального противостояния Надаля с Фрэнсисом Тиафо. 21-летний американец выбил из сетки именитых Григора Димитрова и Кевина Андерсона. Во время празднования он рвал на себе футболку, как и Джокович. Аннабель предостерегала Фрэнсиса не делать подобного в случае победы над Надалем, но повода американец не получил – он без шансов уступил Рафе (3:6, 4:6, 2:6).

Зато слова Крофт создали неприятный информационный фон перед финалом, в котором сошлись Джокович и Надаль. Правда, они не привели к какой-то непримиримой борьбе на корте. Новак на удивление легко одолел Рафу (6:3, 6:2, 6:2), который в первый и единственный раз в карьере не смог взять хотя бы сет в финале «Шлема».

Рафаэль Надаль и Новак Джокович после финала Australian Open — 2019 Фото: Julian Finney/Getty Images

Обошлось без каких-либо вызывающих празднований со стороны Джоковича. Победа оказалась слишком будничной для серба. Он взял 15-й «Шлем» и обошёл по этому показателю легендарного американца Пита Сампраса. На тот момент ещё отставал от Роджера Федерера и Надаля, но за пять лет заметно обставил обоих. Сейчас у Новака 24 победы на ТБШ, у страдающего от травм Рафы – 22, а у завершившего карьеру Роджера – 20.

На самом деле, Джокович всего считаные разы в своей карьере рвал на себе футболку после побед. Это случилось в 2012-м в финале AO с Надалем и через год снова в Мельбурне, когда Новак с трудом дожал швейцарца Стэна Вавринку (1:6, 7:5, 6:4, 6:7, 12:10) в напряжённом пятисетовом матче четвёртого круга. А затем взял долгую паузу – до 2023-го. Новак сломил Карлоса Алькараса (5:7, 7:6, 7:6) за 3 часа и 50 минут в фантастическом финале «Мастерса» в Цинциннати (самый длинный трёхсетовый решающий матч в истории для турниров данной категорий). Сдерживать себя было непросто, особенно с учётом настоящего погодного пекла в тот день.

При этом стоит отметить, что Новак часто оголяет торс во время тренировок и матчей, когда ему жарко. Подобная манера поведения стала своего рода фирменной чертой Джоковича. Серб любит эпатировать публику, параллельно демонстрируя свои отличные физические данные.

Что касается разорванных футболок и обнажения Новака перед соперниками после победы над ними, то здесь вряд ли стоит искать какие-то признаки неуважения. Скорее наоборот. Это во многом свидетельствует о признательности Новака – оппонент заставил его приложить на корте столько усилий, что он готов праздновать успех с элементами дикости. Если ты заставил Джоковича рвать на себе футболку и кричать, значит, являешься отличным теннисистом. Вавринка и Алькарас не обиделись на Новака за подобное проявление эмоций, в отличие от Надаля. Хотя Стэн и Карлос всё-таки пребывают в непохожей ситуации с Рафой.

Новак Джокович в разорванной футболке на «Мастерсе» в Цинциннати Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Соперничество Джоковича и Надаля – лучшее в истории тенниса. До недавнего времени они вели гонку за лидерство по выигранным «Шлемам». Новак её выиграл и в целом немного превзошёл Рафу. Серб ведёт по личным встречам с испанцем – 30:29, хотя Надаль может похвастаться преимуществом в финалах ТБШ – 5:4.

Джокович и Надаль никогда не делали резких высказываний друг о друге, в основном обменивались шаблонными комплиментами. Но завуалированные взаимные выпады имели место быть. Аннабель Крофт рассказала о недовольстве Надаля в 2019 году, но, по её же данным, Джоковичу об этом донесли сразу же, причём благодаря усилиям команды Рафы. Именно в 2012 году противостояние серба и испанца стало по-настоящему принципиальным. Новак долгое время пребывал в тени Надаля и Федерера, но три подряд выигранных «Шлема» с победами над Рафой в финалах изменили ситуацию. Джокович официально присоединился к «Большой тройке».

Резкое обострение между Джоковичем и Надалем наблюдалось во второй половине 2023 года, когда Рафа завершал восстановление от травм и готовился вернуться в тур. Испанец пару раз делал неоднозначные заявления о сербе, который соответствующим образом реагировал на них.

Надаль всё-таки признал, что гонку за звание величайшего теннисиста он Джоковичу проиграл. Пусть и с оговоркой, что Новак якобы одержим рекордами и только поэтому обошёл его. Рафа также планировал как минимум немного подпортить жизнь Новаку, если бы ему выпала возможность ещё раз с ним встретиться.

К сожалению, Надаль не смог сыграть на Australian Open – 2024 из-за проблем со здоровьем, но должен возобновить игру ещё до майского «Ролан Гаррос». Встреча с Новаком по-прежнему является вероятной. Кто знает, в какой форме Король грунта подойдёт к мэйджору, который выигрывал феноменальные 14 раз. Джокович мечтает о календарном «Шлеме». В прошлом году выдающееся достижение сорвал Карлос Алькарас, обыгравший Новака в финале Уимблдона. В нынешнем сезоне самым проблемным моментом для Новака видится именно «Ролан Гаррос», в том числе благодаря фактору вероятного участия Надаля.