Чемпионку обвинили в явном жульничестве. Громкий скандал в финале Australian Open – 2004

Жюстин Энен бесцеремонно надавила на судью в решающий момент битвы за титул с Ким Клейстерс. Признала свою неправоту только через 7 лет.

Бельгийка Жюстин Энен – одна из лучших теннисисток в новейшей истории. Энен выиграла 7 турниров «Большого шлема». В Открытую эру больше мэйджоров взяли лишь Серена Уильямс (23), Штеффи Граф (22), Крис Эверт, Мартина Навратилова (обе по 18), Маргарет Корт (11), Моника Селеш (9) и Билли Джин Кинг (8).

Как минимум один титул Жюстин вызвал большие споры. В финале Australian Open – 2004 Энен обыграла свою соотечественницу Ким Клейстерс (6:3, 4:6, 6:3). В решающий момент матча Жюстин оказала влияние на женщину-судью, которая приняла ошибочное решение в её пользу, прямо повлиявшее на итоговый результат.

На Australian Open — 2004 Жюстин Энен-Арденн (на тот момент носила фамилию своего бывшего мужа Пьера-Ива Арденна) получила первый номер посева. В предыдущем сезоне она совершила прорыв, выиграв «Ролан Гаррос» и US Open. 21-летняя Энен-Арденн хотела продолжить в том же духе в Мельбурне. Её главной конкуренткой за титул считалась соотечественница, вторая сеяная 20-летняя Ким Клейстерс. Бельгийский женский теннис тогда переживал золотые времена. Энен и Клейстерс в целом смотрелись даже увереннее знаменитых сестёр американок Винус и Серены Уильямс.

Энен-Арденн и Клейстерс уверенно вышли в финал, не отдав соперницам ни единого сета. Жюстин прошла австралийку Оливию Лукашевич, француженку Камиль Пен, россиянку Светлану Кузнецову, итальянку Мару Сантанджело, американку Линдсей Дэвенпорт и колумбийку Фабиолу Сулуагу. Ким на своём пути к решающему матчу одолела немку Марлен Вайнгартнер, итальянок Марию Елену Камерин и Сильвию Фарина-Элию, россиянок Динару Сафину и Анастасию Мыскину, а также швейцарку Патти Шнидер.

Жюстин Энен и Ким Клейстерс на финале Australian Open – 2004 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Энен-Арденн считалась фавориткой финала. Не только из-за более высокого номера посева. Жюстин во время завоевания своих первых «Шлемов» в 2003 году на «Ролан Гаррос» и US Open в битве за титул обыгрывала именно Ким, которая на тот момент мэйджоры не брала (всего у Клейстерс четыре ТБШ за карьеру в период 2005-2011). СМИ писали, что у юной Клейстерс сформировался своего рода «комплекс Энен-Арденн», с чем она категорически не соглашалась и хотела доказать это на корте.

Первый сет финала легко забрала Энен-Арденн – 6:3. Однако ей не удалось быстро дожать Клейстерс, как предыдущих соперниц. Ким ценой героических усилий взяла вторую партию (6:4), хотя проигрывала по её ходу 2:4. Казалось, что наступил переломный момент. Трибуны в Мельбурне начали ещё более отчаянно поддерживать Клейстерс, которая тогда встречалась с австралийским теннисистом Ллейтоном Хьюиттом. Ким и Ллейтон обручились перед Рождеством за пару недель до старта AO. Хьюитт активно поддерживал свою девушку на арене Рода Лэйвера во время финала и заводил публику.

Ллейтон Хьюитт поддерживает Ким Клейстерс на финале Australian Open – 2004 Фото: Daniel Berehulak/Getty Images

Энен-Арденн пришла в себя после провала во втором сете. В третьей партии долгое время разворачивалась равная борьба. Ключевой момент наступил при счёте 4:3 в пользу Жюстин. Ким подавала, пытаясь сравнять счёт на «больше-меньше». В решающем розыгрыше после удара по высоко летящему мячу Клейстерс попала в край задней линии. Лайнсмэн жестом подтвердил, что аута не было. Энен-Арден после этого подошла к судье на вышке француженке Сандре Де Дженкен и уверенно сказала «Мяч в ауте».

Технологии тогда не были столь развиты как сейчас, когда теннисистам даже не нужно брать челлендж на Australian Open – всё фиксирует автоматическая система. Де Дженкен решила поверить Энен-Арденн на слово и объявила аут. Клейстерс попыталась возражать, но не так уж активно. Она спросила: «Вы точно видели аут?» и после утвердительного ответа Де Дженкен продолжила игру. Ким была спокойной и довольно мягкой личностью, хотя этот момент, по сути, предопределил судьбу титула. Следовало жёстко давить на рефери и пытаться заставить её изменить решение. Но теннисистка так не поступила и приняла ошибочный вердикт. Скандальный момент можно посмотреть на отметке видео 1:28:20.

Видео доступно на канале Australian Open TV. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

Телевизионный повтор чётко показал, что мяч попал в линию после удара Клейстерс, но уже ничего нельзя было изменить. В итоге Энен-Арденн сделала брейк и затем подала на матч, который выиграла со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Жюстин не помешал даже оглушительный свист, которым её в финальном гейме одарила большая часть из 15 230 зрителей на арене Рода Лэйвера.

Конечно, на пресс-конференции журналисты задавали теннисистам вопросы по поводу судейской ошибки. Стоит отдать должное Клейстерс за корректность, хотя она имела все основания выражать резкое недовольство.

«Я не из тех игроков, которые жалуются после матчей. У меня определённо было ощущение, что мяч попал в линию. Я разочарована из-за того, что судья отменила изначальное решение, но все совершают ошибки. Я не хочу создавать конфликт. Больше не буду комментировать этот момент», — заявила Ким.

Ким Клейстерс на финале Australian Open – 2004 Фото: Adam Pretty/Getty Images

А вот Энен-Арденн отказалась извиняться и очень жёстко прервала работников СМИ, когда они пытались её расспрашивать по поводу давления на судью.

«Мне нужно было выиграть матч. Это был ключевой момент. Сейчас меня не слишком волнует, что там было. Разговор окончен», — сказала Жюстин.

Интересно, что ранее Энен уже попадала в скандал с судьёй, когда выигрывала «Шлем». В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2003 между Жюстин и Сереной Уильямс (6:2; 4:6; 7:5). Во втором сете при счёте 4:2 и 30:0 в момент подачи американки Жюстин подняла руку, сигнализируя о неготовности к приёму. Серена заметила жест соперницы, но слишком поздно. Рука у неё дёрнулась, мяч при подаче полетел в сетку. Судья на вышке португалец Хорхе Диас Судья жеста Энен не заметил и засчитал Уильямс ошибку на первой подаче вместо переигровки момента. Серена пыталась призвать Жюстин к честности, но та сделала вид, что ничего не произошло.

«Серена меня видела и всё равно подала. Это было её решением», — отвечала Жюстин журналистам после матча.

Конечно, этот момент, по сути, никак не повлиял на результат, но показывал, что Энен готова переступить через моральные принципы ради победы.

В первой половине 2000-х соцсети не были развиты, поэтому Жюстин избежала излишне жёсткой критики со стороны фанатов. Хотя любители тенниса припоминают ей довольно низкие поступки в матчах с Сереной и Клейстерс по сей день. Особенно второй, который прямо помог взять титул на Australian Open – 2004.

Жюстин Энен с кубком Australian Open – 2004 Фото: Nick Laham/Getty Images

Были и другие противоречивые моменты с Энен. Например, в 2008-м, когда Жюстин в статусе первой ракетки мира шокировала спортивный мир объявлением о завершении карьеры перед «Ролан Гаррос». Энен вернулась через полтора года. В течение этого периода времени ходили слухи, что она прекратила выступления из-за боязни попасться на допинге. В применении запрещённых препаратов Жюстин не уличали, но ситуация действительно выглядела странно.

Второй раз Энен завершила карьеру в 2011 году из-за регулярных травм. На этот раз уходила окончательно, поэтому позволила себе много откровенности. Жюстин дала большое интервью бельгийскому телеканалу RTBF, в котором, среди прочего, признала свою неправоту в матчах с Сереной и Клейстерс на «Ролан Гаррос» — 2003 и Australian Open – 2004 соответственно.

«Мяч коснулся линии после удара Клейстерс. Теперь я признаю это. Конкуренция между мной и Ким всегда была огромной. У нас были разные моменты, в том числе сложные. Думаю, что для нас обоих это служило источником мотивации. Мы никогда бы не добились такого успеха на корте без соперничества друг с другом. Понятно, что я не хотела проиграть ей. Это нормально — стремиться оставаться лучшим. Тогда я была гораздо менее умной, чем сейчас. Раньше меня слишком заботили победы. Ким являлась моей принципиальной соперницей. Я хотела находиться на вершине. У меня не было негатива по отношению к ней или зависти. Дело во мне и моём желании выигрывать. Сейчас я завершаю карьеру, а у Ким есть четыре «Шлема», Думаю, что она способна выиграть семь титулов ТБШ, а, возможно, и больше. Это не повлияет на моё наследие. Я не буду следить за её матчами и думать: «О боже, а что, если она меня превзойдёт?»

Что касается случая с Сереной, то, наверное, я должна была признать, что подняла руку. Хотя, если честно, я до сих пор не считаю, что это как-то изменило ход матча», — сказала Энен.

Бельгийки Жюстин Энен и Ким Клейстерс не дружили за пределами корта Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Клейстерс не превзошла Энен по «Шлемам», так что Жюстин остаётся самой титулованной бельгийской теннисисткой всех времён. В любом случае, неприятный осадок в отношениях Ким и Жюстин остаётся. Обе спортсменки — противоположности по характеру. Клейстерс – мягкая и приветливая, Энен – жёсткая и более замкнутая. Ким делала много комплиментов Жюстин за игровые качества, но дружеских отношений между ними нет.

«То, что мы обе бельгийки, не означает, что мы подруги», — утверждала Клейстерс.

К слову, Серена тоже не простила Энен.

«Я всё слышу, что кто-то признался в том, что обманул меня на «Ролан Гаррос», а потом соврал об этом. Она наконец-то созналась?», — написала Уильямс в соцсетях после резонансного интервью Жюстин.

Как бы то ни было, Жюстин Энен остаётся великой теннисисткой. Ряд противоречивых поступков никак не отменяют этот факт. В каком-то смысле её настигла карма за периодическое отсутствие корректности на корте. Жюстин очень хотела выиграть Уимблдон, но ни разу так и не взяла этот «Шлем» при двух участиях в финале (проиграла Винус Уильямс в 2001-м и Амели Моресмо в 2006-м). Соперничество Энен с Сереной, Клейстерс, другими топ-теннисистками той эпохи стало настоящим украшением WTA-тура и надолго останется в памяти болельщиком.