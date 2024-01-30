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Хуахин, Линц-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Алина Корнеева, Анастасия Тихонова

Корнеевой и Андреевой уже тесно в квалификациях. Юные россиянки рвутся в топ-100 рейтинга
Александр Насонов
Турниры в Хуахине и Линце
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Алина прошла отбор, но проиграла в первом круге в Хуахине, а Эрика ожидает дебюта в Линце.

На неделе после Открытого чемпионата Австралии проходят сразу два турнира WTA: «пятисотник» в Линце (Австрия) и соревнование категорией ниже в Хуахине (Таиланд). Во вторник, 30 января, в Хуахине свой матч отыграла двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема» Алина Корнеева, проводящая первый полноценный сезон на взрослом уровне. На AO-2024, своём дебютном взрослом ТБШ, 16-летняя Корнеева дошла до второго раунда, благодаря чему побила личный рекорд в рейтинге WTA. Сейчас она 141-я ракетка мира.

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Турнир в Хуахине впервые был проведён в 2019 году. Первыми двумя чемпионками стали украинка Даяна Ястремская и полька Магда Линетт, затем на протяжении двух сезонов соревнования не проводили из-за пандемии, а в 2023-м главный трофей завоевала китаянка Чжу Линь. В этом году первые два номера посева получили Линетт и Чжу Линь, причём полька прекратила борьбу ещё вчера, 29 января, проиграв в первом круге 19-летней россиянке Диане Шнайдер — 4:6, 6:1, 1:6.

Хуахин. 1-й круг
29 января 2024, понедельник. 11:30 МСК
Магда Линетт
56
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		1 6
         
Диана Шнайдер
108
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Теперь Шнайдер сыграет с бывшей второй ракеткой мира Паулой Бадосой. А вот Камилла Рахимова, в отличие от Дианы, не смогла пробиться во второй раунд. Японка Нао Хибино ещё вчера, 29 января, повесила ей «баранку» — 7:6, 6:0.

WTA-250. Хуахин-2024. Турнирная сетка

В квалификации к турниру принимали участие сразу четыре россиянки. Помимо Корнеевой, это Анастасия Тихонова, Екатерина Макарова и Анастасия Захарова. В основную сетку изначально попала лишь Алина, которая в финале отбора обыграла Захарову. Но в последний момент к ней присоединилась Тихонова, лаки-лузер.

К сожалению, Тихоновой не удалось настроиться на матч с 18-летней чешкой Линдой Фрухвиртовой, к которому она по большому счёту в полной мере не готовилась. В начале встречи соперницы обменялись брейками, но больше брейк-пойнтов у россиянки не было. В восьмом гейме Анастасия ещё раз проиграла свою подачу, после чего Линда подала на сет — 6:3. Во второй партии Тихонова и вовсе забрала лишь один гейм, и Фрухвиртова оформила убедительную победу — 6:3, 6:1 за 1 час 8 минут.

Хуахин. 1-й круг
30 января 2024, вторник. 11:40 МСК
Линда Фрухвиртова
126
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Анастасия Тихонова
194
Россия
Анастасия Тихонова
А. Тихонова

А Алина Корнеева, которая до этого успешно преодолела квалификацию, играла с 29-летней китаянкой Ван Яфань, 78-й ракеткой мира. Корнеева неплохо вошла в игру и уверенно забрала первый гейм, на подаче, однако следом то же самое сделала и соперница, не позволившая россиянке выжать что-то большее из «ровно», — 1:1. А в третьем гейме Ван Яфань добилась брейка и уже не упускала инициативы. В оставшейся части сета у Алины не получалось почти ничего, если вынести за скобки пятый гейм, который она взяла под ноль на своей подаче. В остальных же геймах она брала лишь по очку, и при 5:2 китаянка подала на партию — 6:2 за 39 минут.

Вторую партию Ван Яфань начала с брейка. А во втором гейме у Корнеевой наконец-то начало что-то получаться на приёме. Она заработала двойной брейк-пойнт, но упустила его. Затем вышла ещё на один — и вновь неудача. И в концовке этого затяжного гейма, в котором шесть раз фиксировали «ровно», китаянка всё же дожала соперницу, подтвердив брейк, — 2:0. В шестом гейме россиянка заимела возможность восстановить равновесие, но, как и до этого, упустила двойной брейк-пойнт — 4:2 в пользу соперницы. Получив такой удар, Алина ещё раз отдала свой гейм, и китаянка при 5:2 вышла подавать на матч. И не смогла этого сделать, впервые за матч проиграв свою подачу! Второй шанс закончить встречу у китаянки был при 5:4. Тут она уже не оставила Корнеевой надежд, подав под ноль, — 6:2, 6:4 за 1 час 39 минут.

Несмотря на поражение, Корнеева имеет шансы побить личный рекорд в мировой классификации. На данный момент она идёт 134-й в лайв-рейтинге. Однако окончательная позиция 16-летней теннисистки по итогам недели станет известна уже по окончании турниров в Хуахине и в Линце. Кроме того, до топ-100, на котором в лайв-рейтинге располагается Камила Осорио, Корнеевой остаётся 169 очков (у россиянки 555 баллов, у колумбийки — 724). Попадание в первую сотню не без оснований позволяет рассчитывать на попадание в основу ТБШ — без квалификации.

Хуахин. 1-й круг
30 января 2024, вторник. 16:15 МСК
Алина Корнеева
141
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Ван Яфань
78
Китай
Ван Яфань
В. Яфань

* * *

Также на этой неделе интерес представляет турнир категории WTA-500 в Линце. Его действующей чемпионкой является Анастасия Потапова, получившая пятый номер посева. Она начнёт турнир матчем с ветераном итальянского тенниса Сарой Эррани, которой пришлось пробиваться через квалификацию. А первые две сеяные — чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года Елена Остапенко и Екатерина Александрова. Они получили так называемый bye в первом круге.

WTA-500. Линц-2024. Турнирная сетка

Помимо Потаповой и Александровой, в основной сетке присутствуют ещё три россиянки: Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова и 19-летняя Эрика Андреева, старшая сестра Мирры. Причём Павлюченкова уже провела матч первого раунда, навесив «баранку» Мартине Тревизан — 6:4, 6:0. Эта встреча состоялась вчера, 29 января.

Линц. 1-й круг
29 января 2024, понедельник. 16:55 МСК
Мартина Тревизан
57
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Анастасия Павлюченкова
42
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

А Андреева-старшая, 111-я ракетка мира, приятно порадовала в квалификации, выиграв в ней оба матча. Вначале Эрика со счётом 6:0, 6:0 разгромила Арабеллу Коллер, а в финале отбора одержала волевую победу над крепкой немкой Тамарой Корпач — 6:7, 6:2, 6:1. Блинкова начнёт турнир матчем с немкой Юле Нимайер, а Андреева померяется силами с Ястремской, полуфиналисткой AO-2024. Текущее отставание Эрики от топ-100 рейтинга WTA составляет 71 очко.

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