Топ-теннисистку годами жестоко избивал отец-деспот. Что сейчас происходит с Еленой Докич

Бывшая четвёртая ракетка мира Елена Докич – человек с тяжёлой судьбой. Австралийская теннисистка сербско-хорватского происхождения вытерпела множество проявлений жестокости со стороны своего деспотичного отца.

Дамир Докич годами избивал Елену, постоянно оскорблял её, оставлял ночевать на улице после лучшего результата в карьере на турнире «Большого шлема». Очень долго теннисистка не решалась рассказать миру об истинной сущности своего отца. Только в 2017 году, уже после завершения карьеры, Елена в подробностях описала все кошмары в своей автобиографической книге «Несокрушимая».

Елена Докич родилась в 1983 году в Осиеке в семье серба Дамира Докича и хорватки Лилианы Поднар. В шесть лет она начала заниматься теннисом под руководством отца. Тот не жаловал дочь, применял рукоприкладство в моменты недовольства и в целом отличался особой суровостью, которая лишь нарастала с течением времени.

В 1994 году семья переехала в пригород Сиднея, спасаясь от войны в Югославии. Жить приходилось в бедности и атмосфере враждебности. В Австралии к балканским беженцам тогда было далеко не лучшее отношение. Елене приходилось выслушивать множество насмешек и пожеланий возвращаться туда, откуда приехала. Родители не могли найти нормальную работу с хорошей зарплатой из-за языкового барьера и сложностей с культурной адаптацией. Пособие для беженцев помогало семье закрывать лишь самые минимальные потребности вроде питания и проезда на транспорте. Отец был недоволен такой жизнью и пристрастился к алкоголю.

Семья Елены Докич — мать Лилиана, брат Саво и отец Дамир Фото: Ross Kinnaird / Getty Images

В Югославии у Дамира Докича случались порывы гнева, но при этом он также часто отличался заботливым поведением. После переезда в Австралию жестокость стала заметно преобладать над добротой. Главным объектом его нападок стала дочь. В какой-то момент Дамир понял, что лучший шанс построить хорошую жизнь на другом континенте – успех Елены на корте. Он не давал ей спуску на тренировках, требовал только побед в каждом матче. Докич зачастую одолевала своих соперниц в раннем возрасте. Тем не менее во время редких поражений ей приходилось терпеть побои отца, после которых на теле и лице оставались ссадины. Иногда подобное случалось и после выигрышей, поскольку Дамир всё время требовал от дочери большего и мог разгневаться даже от каких-то мелких ошибок, которые не влияли на конечный результат матчей.

«Вообще, иногда мне казалось, что чем лучше я играю, тем сильнее он меня бьёт. Боль была невыносимой, но я понимала, что ничего не могу рассказать другим. Меня заставляли надевать футболку с длинными рукавами в школу, чтобы люди не могли увидеть многочисленные порезы и ушибы. Один раз он так сильно отхлестал меня по лицу, что скрыть синяки было нереально. Я пропустила три дня в школе и на корте, чтобы никто не стал задавать лишние вопросы», — написала Елена в автобиографии.

Свидетелем неприятных сцен рукоприкладства Дамира становился младший брат теннисистки Саво. Отца не беспокоил тот факт, что ребёнок может получить психологическую травму. Конечно, мать Лилиана тоже всё это видела, но ничего не могла поделать с Дамиром. Простые уговоры не бить дочь не работали, а обращаться в полицию она не хотела и просто боялась.

В 1998 году Елена выиграла юниорский US Open. Дамир настоял на том, чтобы 15-летняя дочь сразу же переходила на взрослый уровень в WTA-туре. Докич дошла до третьего раунда Australian Open – 1999, где уступила будущей чемпионке швейцарке Мартине Хингис (1:6, 2:6). «Ролан Гаррос» завершился для неё вылетом в первом раунде от малоизвестной француженки Эммануэль Куруше. После этого Елене пришлось немало натерпеться от отца, который требовал от неё побед над суперзвёздами вроде той же Хингис.

Елена Докич на Уимблдоне-1999 Фото: Mark Sandten/Getty Images

Жребий свёл Докич с первой ракеткой мира из Швейцарии уже в первом раунде Уимблдона-1999. Елена, занимавшая в рейтинге 129-е место, преподнесла настоящую сенсацию, обыграв Хингис (6:2, 6:0) с ещё более разгромным счётом, чем уступила ей в Мельбурне полгода назад. В Лондоне тогда Докич дошла до четвертьфинала, где проиграла квалифаеру-сенсации американке Александре Стивенсон (3:6, 6:1, 3:6). Опять же, отец не радовался громкому успеху юной дочери на «Шлеме» с проходом Хингис и именитой француженки Мари Пирс (в 1/8 финала), а бил её за проигрыш малоизвестной сопернице.

Через год Докич выступила на Уимблдоне ещё лучше – дошла до полуфинала, где её выбила на тот момент вторая ракетка мира, трёхкратная чемпионка ТБШ американка Линдсей Дэвенпорт (4:6, 2:6). Конечно, 17-летняя Елена не услышала слова поддержки от отца, хотя она показала просто феноменальный результат для своего возраста и вылетела от состоявшейся топ-теннисистки.

«Ты жалкая бесполезная корова, ты не имеешь права возвращаться домой. Мне стыдно за тебя, сегодня ты не придёшь в отель, так что сама ищи, где ночевать», — сказал ей Дамир.

Личных денег у Елены не было. Все призовые забирал отец, поэтому снять номер в другой гостинице она не могла. Докич пришлось спать на диване внутри теннисной арены. В 11 вечера пришли уборщики и попросили её освободить помещение. Хорошо, что рядом проходил судья Уимблдона Алан Миллс, который связался с её менеджерами. Докич не ночевала на улице и радовалась ещё одному факту.

«Ну, по крайней мере, сегодня он меня не избил. Пытаясь уснуть, приходя в себя после шока и обиды, я начинаю понимать, что, наверное, никогда не смогу осчастливить своего отца. Что никогда не буду для него достаточно хороша», — вспоминала Елена.

Елена Докич в 2000 году Фото: Al Bello/Getty Images

Возникает логичный вопрос: куда смотрели чиновники WTA? Ведь о жестоком обращении отца с Еленой знали все вокруг, в том числе её коллеги-теннисистки. Проблема в том, что Дамир Докич на публике вёл себя более-менее сдержанно, хоть и порой странно. Например, однажды он угрожал персоналу US Open из-за дорогой рыбы в ресторане, разбил телефон журналисту на Уимблдоне и жёстко высказывался о руководстве Australian Open, которое, по его мнению, специально сделало сетку турнира максимально сложной для его дочери. Медиа воспринимали Дамира как фрика и старались заманивать читателей громкими заголовками за счёт материалов о нём. А всё худшее происходило, когда Елена оставалась с отцом наедине. Дамир издевался над дочерью, но при этом заставлял её «отбеливать» его репутацию во время выступлений на официальных пресс-конференциях.

«Когда он проделывал все эти выходки, я вынуждена была покрывать его и говорить то, что он хотел. Я знаю, что журналисты думали, что я высокомерная и так далее, для меня это было очень тяжело, потому что на самом деле всё было наоборот. Медиа могли шутить о его выходках, но это не было смешно. Если вы присмотритесь к этим инцидентам, то увидите, что он был агрессивным, пьяным, наводящим страх. Никто никогда не спрашивал, как далеко это вообще заходит или что он ещё вытворяет. Многие люди меня не понимали. Но я всегда думала, что рано или поздно я расскажу о том, что происходило», — написала Докич в своей книге.

Далее был US Open – 2000, где Елена в четвёртом раунде уступила Серене Уильямс. Перед турниром отец сильно избил теннисистку. Следы были заметны во время её пресс-конференций в Нью-Йорке, но тогда девушка не жаловалась. Вскоре на Олимпиаде в Сиднее Докич в матче за бронзовые медали уступила Монике Селеш.

Как всегда, ей досталось после игры. Отец забрал семью обратно в Югославию после Игр. Елена какое-то время не выступала под австралийским флагом. За это её освистывали на AO-2001, но она с пониманием к этому отнеслась. А вот отец впервые публично сорвался до недопустимой степени. Он уж слишком яростно высказывался об австралийцах, в том числе закатил вышеупомянутый скандал с недовольством сеткой своей дочери. За это Дамир получил бан на посещение «Шлема» в Мельбурне.

В том же 2001-м Елена начала брать титулы WTA. Она победила на турнирах в Риме и Токио, завоевала Кубок Кремля. Через год к этому добавились трофеи в Сарасоте и Бирмингеме.

Елена Докич после победы на турнире в Риме в 2001-м Фото: Alex Livesey / Getty Images

После громких успехов Елена нашла в себе силы прекратить сотрудничество с отцом, которого медиа наконец-то стали изображать в роли явного злодея после нескольких вопиющих вспышек гнева на теннисных турнирах. Она начала жить отдельно от семьи, сбежать ей помог её тогдашний парень бразильский автогонщик Энрике Бернольди.

Теннисистка в этот момент стала страдать от частых травм. Кроме того, психологический удар из-за ситуации с отцом не прошёл. В сезоне-2005 Елена вообще не приезжала на мэйджоры и делала паузу в карьере длиной пять месяцев, поскольку опасалась преследования отца. В конце года она наконец-то публично заявила, что Дамир применял к ней физическое насилие, хоть и не вдавалась в подробности. Кроме того, Докич вновь стала выступать под флагом Австралии. Бо́льших успехов добиться не удалось.

На «Шлемах» Докич вылетала в первом-третьем раундах, за исключением Australian Open — 2009, где она дошла до четвертьфинала и уступила в трёх сетах россиянке Динаре Сафиной. В 2011-м Елена выиграла турнир в Куала-Лумпуре, взяв последний кубок в одиночном разряде. Докич завершила карьеру в начале 2014 года. За время выступления в WTA-туре она выиграла шесть титулов, показала баланс 348–221 (61,2% побед), занимала четвёртое место в рейтинге, заработала $ 4,5 млн призовых. В список поверженных ею на корте входят многие первые ракетки мира. В частности, Мартина Хингис, Винус Уильямс, Амели Моресмо, Аранча Санчес-Викарио, Моника Селеш, Жюстин Энен, Дженнифер Каприати, Елена Янкович, Ким Клейстерс, Каролина Возняцки. Солидные результаты, но Елена считает, что могла бы добиться большего, если бы не влияние отца.

«Я могла бы побеждать на турнирах «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира, если бы не проблемы с отцом. Могу с уверенностью сказать, что стабильно занимала бы место в топ-5 или топ-10. У меня был тяжёлый период, когда я чуть не покончила с собой, но я всегда любила теннис и продолжала бороться», — считает Докич.

Что отвечает Дамир Докич на обвинения дочери?

«Если я когда-то и был чуть-чуть агрессивен по отношению к Елене, так это только ради неё. В детстве родители били меня, но я благодарен им за это, потому что это помогло мне вырасти хорошим человеком. И вообще, найдётся ли хоть один родитель, который не бил бы своих детей разок-другой из благих намерений», — говорил отец теннисистки.

Никакого раскаяния у Дамира нет, что вполне ожидаемо. Поэтому несколько попыток Елены примириться с отцом ничем не закончились. Хотя теннисистка пыталась сделать это даже после того, как Дамир отсидел 15 месяцев в тюрьме за то, что в 2009-м угрожал послу Австралии в Сербии взорвать его прямо в центре Белграда.

Дамир Докич Фото: Alex Livesey / Getty Images

После завершения карьеры Докич недолго работала тренером австралийской теннисистки российского происхождения Дарьи Савилл (Гавриловой), а также обозревателем в спортивных СМИ страны. Свою знаменитую книгу «Несокрушимая» она издала в 2017 году. В тот момент Елена ещё продолжала бороться с психологическими травмами, посещая врачей. В сложные периоды она увлеклась фастфудом и поправилась до более 120 кг.

Ценой невероятных усилий периодически сбрасывала несколько десятков кг (максимум 53 кг), но до стройности времён спортивной карьеры всё равно далеко. Панические приступы всё ещё периодически случаются. Например, в 2022 году Елена призналась, что чуть не спрыгнула с балкона 26-го этажа. После этого ей пришлось обратиться за помощью к психологам, которые вернули её состояние в норму.

Любовь к теннису – то, что помогало Докич держаться в самые трудные моменты. В последние годы Елена регулярно комментирует матчи турниров «Большого шлема» на телевидении. Во время Australian Open она работает непосредственно на корте, берёт интервью у игроков. В 2023-м Елена запомнилась интервью с Новаком Джоковичем, которого давно знает.

«Так приятно видеть тебя, Елена. Я не видел тебя целую вечность. Хочу ответить на все твои комплименты в мой адрес. В молодости я равнялся на тебя. Да, ты представляла Австралию, но родом из нашего региона. Мы говорим на одном языке. Ты была большой звездой, приятно видеть тебя снова», — сказал Новак.

Докич во время диалога вспоминала историю, как в 2006-м на тот момент 18-летний сербский теннисист подошёл к ней во время «Шлема» в Мельбурне, пожал руку и стеснительно представился: «Привет, я Новак Джокович, ты меня знаешь?». Конечно, Докич знала его, поскольку он уже тогда подавал большие надежды. Затем Елена рассказала, как через два года поздравляла его с первой победой на ТБШ на том же Australian Open.

А в этом году состоялся ещё один эмоциональный момент с Докич. Елена брала интервью у будущей чемпионки AO Арины Соболенко после её победы в полуфинале над Кори Гауфф (7:6, 6:4). Соболенко отдала Докич несколько подписанных полотенец, которые будут проданы на аукционе. Вырученные средства пойдут в благотворительные организации, которые помогают женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия. Это очень важная инициатива для Елены, за что она выразила признательность Соболенко в соцсетях.

Видео доступно на канале Australian Open TV. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

У Докич есть много сторонников, но и хейтеры тоже имеются. В основном из Сербии. Они приходят на страницы Елены и пишут оскорбительные сообщения о её внешнем виде, некоторые даже угрожают расправой. Особенно часто ненавистники активизируются во время Australian Open, когда видят Докич на корте. Запредельное количество оскорблений она прочитала после публикации того самого интервью с Джоковичем в прошлом году. Докич спокойно отреагировала. Более того, она решила потроллить хейтеров, опубликовав своё фото крупным планом с пафосным описанием.

«Приходится публиковать этот образ ещё раз. Потрясающая работа моего визажиста Алекс Мунро. Причёска, макияж и всё остальное просто на высшем уровне. Она прилетела прямо с отдыха на Бали за час до того, как поработала над моим внешним видом. Потрясающе. А ещё у меня потрясающие платье и куртка от Witchery Fashion. Красивый материал, такой удобный и идеально подходящий для работы зимой», — написала Докич и получила множество слов поддержки, которые перебили агрессию сербов.

Елена Докич в 2023 году Фото: Из личного архива Елены Докич

Елена счастлива на работе, но в личной жизни всё сложнее. В 2021 году Докич рассталась со своим возлюбленным Тином Бикичем, который также был её многолетним тренером после разрыва с отцом в начале 2000-х. Они состояли в отношениях более 18 лет. Момент получился болезненным.

Бикич уехал домой к родственникам в Хорватию во время пандемии коронавируса и не возвращался пять месяцев, после чего сообщил Елене о прекращении отношений посредством обычного звонка по FaceTime. Докич планировала завести детей с Бикичем, но не судьба. Сейчас она остаётся свободной. В конце прошлого года Елена призналась, что подумывает об усыновлении ребёнка.

Елена Докич и Тин Бикич в 2013 году Фото: Robert Prezioso/Getty Images

С семьёй ситуация получше. Елена регулярно общается с братом и матерью, хотя попытки наладить взаимоотношения с отцом, похоже, окончательно провалились. Тем более что тот во время последнего разговора заявил, что повторил бы издевательства над дочерью снова, если бы мог вернуть время назад.

«Последний раз я общалась с отцом около 10 лет назад. Я даже пыталась помириться с ним. Что бы ни случилось, ты надеешься, что, возможно, сможешь спасти отношения, когда дело касается родного человека. Но очень тяжело найти общий язык, когда кто-то не испытывает угрызений совести и не может извиниться. На самом деле, он сказал мне, что сделал бы всё это снова, будь у него такая возможность. Так что для меня всё это очень и очень сложно. Сейчас у меня прекрасные отношения с братом, чему я очень рада. Отец использовал Саво и превратил нашу связь в оружие. Был период, когда он не позволяя мне разговаривать с ним около семи лет. Но в последнее время я почти каждый день с ним разговариваю, как и с моей мамой. У меня с ней были трудные моменты, потому что она не останавливала отца, но сегодня мы в хороших отношениях», — заявила Докич в недавнем интервью Sydney Morning Herald после работы на Australian Open – 2024.