Потапова вытащила безнадёжный матч, защищая титул в Линце! И обеспечила русское дерби

В четверг, 1 февраля, на турнире WTA-500 в Линце (Австрия) заканчиваются матчи второго круга. До этой стадии добрались три россиянки, и две из них сыграли ещё вчера. Вначале Екатерина Александрова, вторая сеяная, без проблем разобралась с немкой Юле Нимайер (Q). В первом сете Александрова лишь раз проиграла свою подачу, да и то когда вела 5:2 с двумя брейками. А во втором и вовсе повесила «баранку» сопернице — 6:3, 6:0 всего за 1 час 5 минут. За всю встречу Екатерина выполнила восемь эйсов.

А вот Анастасии Павлюченковой пришлось побороться в игре с британкой Кэйти Бултер. В первом сете у россиянки вообще не было брейк-пойнтов, зато на тай-брейке она оказалась сильнее. Во второй партии Анастасии хватило единственного брейка — 7:6 (7:2), 6:4 за 1 час 39 минут. Как и Александрова, Павлюченкова за весь матч восемь раз подала навылет.

А сегодня свой матч 1/8 финала провела Анастасия Потапова (5), которая в 2023 году завоевала здесь титул. Соперницей Потаповой на этой стадии турнира стала 23-летняя итальянка Элизабетта Коччаретто, 60-й номер рейтинга WTA. Ранее теннисистки дважды встречались друг с другом: на харде Гвадалахары в 2022 году сильнее оказалась представительница Италии, а на грунте Рима в прошлом году победила россиянка.

В отчётной встрече первый брейк остался за Коччаретто, после того как Потапова в третьем гейме неожиданно провалила свою подачу. В следующих геймах неизменно завязывалась упорная борьба, но россиянке не удавалось подбираться к брейк-пойнтам. А в седьмом гейме итальянка ещё раз усердно потрудилась на приёме и с третьего брейк-пойнта взяла чужую подачу — 5:2. После этого Элизабетта под ноль подала на партию — 6:2 за 39 минут.

Во втором сете Коччаретто продолжила доминировать. Итальянка начала с брейка, а потом под ноль забрала свой гейм — 2:0. Как и в первой партии, Потапова старалась, но слишком уж часто ошибалась. Но вскоре наступил перелом. В седьмом гейме россиянка при 4:2 в пользу соперницы проявила волю, отыграв брейк-пойнт (то есть скрытый матчбол), а потом сама впервые в этой игре сделала брейк — 4:4. В затяжном 11-м гейме, уже при 5:5, Элизабетта вновь выходила на скрытые матчболы, но упустила все три шанса. На тай-брейке завязалась острая борьба, в которой Анастасия спасла два матчбола, вскоре после чего реализовала третий сетбол — 7:6 (11:9) за 1 час 10 минут!

Несмотря на психологическое преимущество, добытое Потаповой благодаря такому спасению, в начале решающего сета лучше выглядела Коччаретто. Свою подачу она взяла без проблем, а на приёме устроила «весёлую жизнь» сопернице, но в длиннющем втором гейме не реализовала ни одного из четырёх брейк-пойнтов — 1:1. До 4:4 спортсменки дошли без брейк-пойнтов, а в девятом гейме россиянка, воспользовавшись ошибками соперницы, реализовала первый же брейк-пойнт — и вышла подавать на матч. Но упустила три матчбола, а итальянка, напротив, свой брейк-пойнт использовала — 5:5.

В 11-м гейме Потапова снова взяла чужую подачу. И на сей раз дожала соперницу, под ноль подав на матч. Итоговый счёт встречи, продолжавшейся почти три часа, — 2:6, 7:6 (11:9), 7:5 в пользу Анастасии, которая за весь матч девять раз подала навылет.

Вот так Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Линце. Там она сыграет с Екатериной Александровой — болельщиков ожидает русское дерби. А Павлюченкова в своём четвертьфинале сразится с бельгийкой Элисе Мертенс, четвёртой сеяной.

«Пятисотник» в Линце закончится 4 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».