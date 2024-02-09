Самсонова и Касаткина — в полуфинале Абу-Даби! Но сорвать российский финал может Рыбакина

В пятницу, 9 февраля, на турнире WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) прошли четвертьфинальные матчи. Первым запуском организаторы поставили встречу Людмилы Самсоновой, посеянной под восьмым номером, и чемпионки «Ролан Гаррос» 2021 года Барборы Крейчиковой (4).

Самсонова, несмотря на провальное начало сезона-2024 — три поражения в трёх играх, в том числе в первом круге Australian Open, — в Абу-Даби, похоже, стала находить свою игру. В первых двух раундах Людмила последовательно прошла украинок Лесю Цуренко и Ангелину Калинину, проиграв им в общей сложности только пять геймов в четырёх сетах.

Крейчикова вошла в сезон гораздо успешнее Самсоновой. Достаточно сказать, что на Australian Open чешка, бывшая вторая ракетка мира, дошла до четвертьфинала, где проиграла Арине Соболенко, будущей победительнице. А в Абу-Даби Барбора до встречи с Людмилой провела, если можно так выразиться, лишь полматча. В первом круге у Крейчиковой был bye, а во втором она, выиграв первый сет, на отказе прошла Сару Соррибес-Тормо (6:2, 1:0).

Счёт личных встреч перед отчётным поединком был равный: 1-1. При этом Самсонова выиграла на харде, причём как раз в Абу-Даби — 7:5, 7:6 (8:6). Было это ровно год назад, 9 февраля 2023 года. А Крейчикова чуть позже, в апреле, разгромила её на грунте в Штутгарте — 6:2, 6:0.

Крейчикова начала матч с 30:0 на подаче, но Самсонова тоже быстро включилась и в первом же гейме добилась брейка. На протяжении большей части сета соперницы спокойно забирали свои геймы, и лишь в концовке эта тенденция нарушилась. Россиянка при 5:4 в свою пользу не смогла подать на партию, позволив чешке реализовать первый же брейк-пойнт в матче, — 5:5. Но это не обескуражило Людмилу. В 11-м гейме она вышла на тройной брейк-пойнт и с третьей попытки использовала его, после чего подала-таки на сет — 7:5 за 50 минут.

Людмила Самсонова на турнире в Абу-Даби в 2024 году Фото: Christopher Pike/Getty Images

Во второй партии Крейчикова уже во втором гейме вышла на брейк-пойнты, но не воспользовалась двойным шансом взять чужую подачу, допуская ошибки в розыгрышах, — 1:1. Дальше инициативу перехватила Самсонова, сделавшая два брейка, в третьем и в седьмом геймах. Чешка упиралась как могла, но россиянка всякий раз дожимала её — то с третьего брейк-пойнта, а то и вовсе с четвёртого!

Но при 5:2 Людмила не смогла подать на матч, взяв лишь одно очко. Следующий гейм Барбора выиграла под ноль, и при 5:4 Самсонова получила вторую возможность закончить встречу. Ей это удалось, хотя и не без проблем. Людмила получила 15:40 на подаче, допустив к тому же двойную ошибку. Но в следующем розыгрыше ей немного повезло: мяч после её удара попал в трос и перевалился на другую половину. Последние три розыгрыша, уже не такие драматичные, также остались за Самсоновой — 7:5, 6:4 за 1 час 45 минут.

А четвертьфинал с участием Дарьи Касаткиной (7), напротив, поставили последним запуском. В соперницах у неё оказалась 26-я ракетка мира румынка Сорана Кырстя.

Касаткина вошла в сезон лучше Кырсти. В Брисбене она дошла до четвертьфинала, где проиграла Арине Соболенко, а в Аделаиде добралась до титульной встречи — Елена Остапенко оказалась сильнее. И лишь на Australian Open Дарье особо нечем похвастаться — вылет во втором круге. Румынка же проиграла первые три матча в сезоне, а побеждать начала уже в Абу-Даби. Причём Сорана выбила из сетки Каролин Гарсию и Марию Саккари (3) — не самых слабых теннисисток, мягко говоря.

Сорана Кырстя на турнире в Абу-Даби в 2024 году Фото: Francois Nel/Getty Images

По личным встречам у теннисисток было равенство: 1-1. Касаткина легко выиграла на грунте в Мадриде-2018 (6:3, 6:1), а Кырстя не менее уверенно победила на «Ролан Гаррос» — 2021 на аналогичном покрытии (6:3, 6:2). Сегодня россиянка победила за явным преимуществом.

Первого брейк-пойнта пришлось ждать недолго, до четвёртого гейма. Касаткина оказалась в сложной ситуации на подаче, но собранно провела три розыгрыша после 30:40 и не позволила Кырсте выйти вперёд — 2:2. Начиная с этого момента россиянка перехватила инициативу — и забрала четыре гейма подряд! При этом в каждом из геймов завязывалась борьба, но брейк-пойнты Дарья реализовывала с первой попытки. А подавая на сет при 5:2, она использовала второй сетбол — 6:2 за 33 минуты.

Дарья Касаткина на турнире в Абу-Даби в 2024 году Фото: Christopher Pike/Getty Images

Во второй партии Касаткина и не подумала останавливаться на достигнутом. Первая ракетка России быстро сделала брейк, потом подтвердила его, а в третьем гейме ещё раз взяла подачу соперницы, дожав её аж с четвёртого брейк-пойнта. В затяжном пятом гейме, когда было уже 4:0 в пользу Дарьи, россиянка реализовала второй брейк-пойнт, хотя у Сораны до этого было несколько геймболов. И при 5:0 приготовилась подавать на матч. В шестом гейме Касаткина дожала соперницу с пятого матчбола, ещё и брейк-пойнт отыграв по ходу гейма, — 6:2, 6:0 за 1 час 15 минут.

Таким образом, Касаткина не только повесила «баранку» сопернице, но и выиграла 11 геймов подряд. Так бы и в полуфинале!

Другие четвертьфиналы принесли такие результаты: чемпионка Уимблдона 2022 года, уроженка Москвы Елена Рыбакина (Казахстан, 1) обыграла Кристину Букшу (6:1, 6:4), а Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 6) оказалась сильнее Онс Жабер (Тунис, 2) — 6:3, 6:4.

По итогам игр 1/4 финала образовались такие полуфинальные пары: Самсонова сыграет с Рыбакиной, а Касаткина — с Хаддад-Майей. Полуфиналы пройдут в субботу, 10 февраля, финал — в воскресенье, 11 февраля. За всеми событиями турнира в Абу-Даби следите на «Чемпионате».