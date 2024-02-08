Что творит Самсонова! Россиянка обыграла двух украинок подряд и вышла на чемпионку «РГ»

В четвертьфинале Абу-Даби Людмила сыграет с Барборой Крейчиковой. А Элина Аванесян в Клуж-Напоке на снятии проиграла 656-й ракетке мира.

В четверг, 8 февраля, на турнирах WTA в Абу-Даби (ОАЭ) и в Клуж-Напоке (Румыния) заканчиваются матчи второго круга. На «пятисотнике» в Абу-Даби свою встречу провела Людмила Самсонова, посеянная под восьмым номером. Ей противостояла украинская теннисистка Ангелина Калинина. Самсонова в первом раунде нанесла сокрушительное поражение другой украинке Лесе Цуренко (6:0, 6:1), а Калинина успешно поборолась с итальянкой Лючией Бронцетти (6:1, 7:6).

Людмила и Ангелина выступают в профессионалах с 2013 года. Несмотря на это, ранее они никогда не встречались на корте. Самсонова быстрее вошла в игру и, взяв в первом гейме свою подачу, следом же сделала брейк. В третьем гейме россиянка стала вдруг ошибаться и подарила Калининой двойной брейк-пойнт, но, атакуя, быстро исправилась и не дала украинке воспользоваться своими шансами. Сразу после этого Самсонова сделала и второй брейк, отдав лишь один розыгрыш, — 4:0.

У россиянки была прекрасная возможность закончить сет «баранкой», но украинка (Ангелина вообще слишком уж часто ошибалась в розыгрышах), подавая при 0:5 не в свою пользу, чудом сумела отыграть тройной сетбол. Однако при 5:1 Людмила под ноль подала на партию — 6:1 за 26 минут.

Во втором сете Калинина попыталась навязать борьбу, и ей это удалось. Первый брейк, правда, сделала Самсонова, добившись своего двумя шикарными ударами навылет, но украинка тут же ответила сопернице — 2:2. Следующие два гейма всё решили: россиянка оформила брейк под ноль, а потом ушла с брейк-пойнта — 4:2. А в девятом гейме всё закончилось: Людмила при 5:3 отдала лишь один розыгрыш на приёме и победила — 6:1, 6:3 за 1 час 9 минут. Стоит отметить, что по активно выигранным очкам Самсонова просто уничтожила соперницу (32:4); на этом фоне не так критично, что невынужденных ошибок у неё также оказалось больше (17:9).

Людмила Самсонова Фото: Christopher Pike/Getty Images

В четвертьфинале Самсонова сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2021 года Барборой Крейчиковой (4), которая на отказе прошла лаки-лузера Сару Соррибес-Тормо — 6:2, 1:0 (отказ).

Напомним, ранее в 1/4 финала Абу-Даби вышла первая ракетка России Дарья Касаткина (7). Там она сыграет с румынкой Сораной Кырстей, занимающей 26-е место в рейтинге WTA.

А на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке в одном из матчей второго круга сошлись 21-летняя Элина Аванесян (6), единственная остававшаяся в сетке россиянка, и 33-летняя представительница Латвии Анастасия Севастова, выступающая по защищённому рейтингу. В настоящий момент Севастова, которая в 2018 году доходила до полуфинала US Open и побывала 11-й ракеткой мира, занимает 656-ю строчку в мировой классификации. В декабре 2023 года спортсменка возобновила карьеру после рождения ребёнка, выступив на двух турнирах WTA-125.

В начале матча теннисистки испытывали большие сложности в геймах на своей подаче. Как следствие, игра началась с парада брейков, закончившегося после счёта 2:2. Первой подачу наладила Севастова, которая и забрала все оставшиеся четыре гейма. А Аванесян в первом сете так и не смогла взять ни одного своего гейма. В восьмом гейме латвийка с третьей попытки использовала сетбол — 6:2 за 29 минут.

Перед второй партией Аванесян взяла медицинский перерыв — ей перемотали правую кисть. Казалось, это помогло Элине изменить ход поединка. В первом гейме она наконец-то взяла подачу, причём под ноль, а во втором вышла на двойной брейк-пойнт. Но тут включилась и Севастова, которая не позволила сопернице сделать брейк, а в следующем гейме сама забрала чужую подачу, после чего подтвердила преимущество — 3:1. Затем качели пошли в другую сторону: Анастасия заработала брейк-пойнт, но упустила его, а после этого сама нарвалась на брейк — 3:3.

В 10-м гейме Аванесян при 5:4 в свою пользу упустила сетбол на приёме — 5:5. В 11-м гейме латвийка отдала лишь очко на приёме, но подать на матч не смогла, упустив пять (!) матчболов, — 6:6. На тай-брейке россиянка вышла на тройной сетбол (6:3) и с третьей попытки реализовала его — 7:6 (7:5) за 1 час 6 минут.

В решающем сете Севастова, подавая, взяла первый гейм. После этого Аванесян взяла ещё один медицинский перерыв — на сей раз ей разминали ногу. Анастасия также воспользовалась ситуацией и прямо на корте прошла мини-комплекс восстановительных процедур. По возобновлении игры Элина начала гейм с 40:0 на подаче, но растеряла отрыв и позволила сопернице сделать брейк — 2:0. После этого Аванесян снялась с матча.

Несмотря на поражение, Элина может обновить личный рекорд в мировой классификации. Аванесян, 61-я ракетка мира, сейчас идёт 58-й в лайв-рейтинге.

В четвертьфинале Севастова сыграет с победительницей противостояния Клара Таусон (Дания) — Жаклин Кристиан (Румыния).

Турниры в Абу-Даби и в Клуж-Напоке завершатся 11 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».