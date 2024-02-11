Касаткина проиграла 2-й финал в сезоне и 4-й подряд. А у Рыбакиной уже два титула в 2024-м

В воскресенье, 11 февраля, на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся финальный матч. Участницами титульной встречи стали первая ракетка России Дарья Касаткина, посеянная под седьмым номером, и чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина (Казахстан, 1).

На стадии 1/2 финала и Касаткина, и Рыбакина провели сложные игры. Матч Дарьи с Беатрис Хаддад-Майей растянулся более чем на три часа, и россиянка дожала бразильянку на тай-брейке в третьем сете — 6:3, 4:6, 7:6 (7:2). Елене также пришлось непросто в поединке с Людмилой Самсоновой, которую она до этого никогда не обыгрывала, — 6:0, 4:6, 6:2.

Для обеих теннисисток этот финал стал вторым в сезоне. И если Рыбакина в Брисбене завоевала титул, обыграв в решающем матче Арину Соболенко, то Касаткина в Аделаиде не добралась до главного трофея, уступив Елене Остапенко. Что же касается общей статистики финалов за карьеру на уровне WTA, то она у участниц отчётной встречи была похожая: у Дарьи — 6-8, у Елены — 6-9.

Также стоит отметить, что счёт личных встреч перед нынешним финалом был равный: 2-2. Касаткина выиграла в Остраве-2020 и в Сан-Хосе-2022, а Рыбакина победила в Абу-Даби-2021 и в Монреале-2023. Последний поединок завершился со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8), Дарья отыграла четыре матчбола, сама упустила один матчбол, а длилась встреча почти три с половиной часа. Закончили тогда теннисистки играть почти в три часа ночи по местному времени!

Елена Рыбакина в матче с Дарьей Касаткиной на турнире в Монреале в 2023 году Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Что говорили перед финалом

Рыбакина рассказала, как собирается действовать в матче с Касаткиной. «В финале хочется победить и сделать всё возможное для этого. Но, несмотря ни на что, эта неделя для меня уже сложилась прекрасно. Попробую просто получать удовольствие от тенниса.

Мы несколько раз встречались с Дарьей, и каждая игра была сложной и напряжённой. Её стиль игры сильно отличается, и к нему нелегко привыкнуть. Моя работа ног должна быть на высоком уровне. Постараюсь играть агрессивно во время финала», — приводит её слова ТАСС.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук выразил надежду, что Касаткиной удастся навязать борьбу Рыбакиной. «Шансы у Касаткиной в финале с Рыбакиной есть. Но всё зависит от того, как будет играть Рыбакина. Если она в хорошей форме, то играет поживее и побыстрее Даши. При равной борьбе же у Касаткиной могут появиться шансы. Но всё будет решать психологический фактор и как завяжется матч.

Быстро выиграть у Даши не получится. Важно, чтобы была борьба, где могут появиться шансы», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Дарья Касаткина на турнире в Абу-Даби в 2024 году Фото: Christopher Pike/Getty Images

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что Рыбакина может «разнести» Касаткину. «Я видел, как играла Касаткина. Она сейчас прекрасно играет, очень хорошо двигается и вполне могла выиграть вчера в двух сетах вместо трёх. При этом Рыбакина на голову сильнее, она намного мощнее и быстрее Касаткиной, и за счёт этого она может разнести Дарью. Я думаю, что у Касаткиной мало шансов на победу, но посмотрим, в женском теннисе случается всякое», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский также считал Рыбакину фаворитом. «Фаворит финала — Рыбакина. У Рыбакиной приоритет в подаче. По мощности Касаткина может дать стабильность — у неё хорошие ноги и стабильная игра. Рыбакина будет больше пробивать и рисковать. На мой взгляд, многое зависит от того, как Рыбакина будет подавать. Если не будет эффективности от подачи, то у Касаткиной есть шанс», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

А вот вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко предположил, что претендовать на победу может и Касаткина. «На бумаге фаворит финала WTA в Абу-Даби один, а на деле может получиться совсем по-другому. Касаткина отлично выступала на этой неделе, Рыбакина вчера выиграла непростой матч у Самсоновой в трёх сетах. Но Касаткина с той игрой, которую показывала в последнюю неделю, может претендовать на победу. [Рыбакина] первая сеяная, по определению рассчитывает на успех. Должен быть очень хороший теннис», — сказал Селиваненко в интервью «Чемпионату».

Елена Рыбакина на турнире в Абу-Даби в 2024 году Фото: Christopher Pike/Getty Images

Первый гейм Рыбакина взяла под ноль — во многом благодаря подаче, своему главному оружию. Касаткина также начала свой гейм 40:0, но затем вдруг сделала две двойные ошибки, стала допускать неточности в розыгрышах, и соперница не замедлила этим воспользоваться, сделав ранний брейк, — 2:0 в пользу представительницы Казахстана. В третьем гейме Елена оказала Дарье ответную любезность, также допустив две двойные, в том числе на третьем брейк-пойнте. Но сравнять счёт у россиянки не получилось. В четвёртом гейме она опять допустила две двойные, в том числе на брейк-пойнте, и счёт стал 3:1 в пользу Рыбакиной.

Этого преимущества Елена не упустила. Во многом ей помогла и сама Дарья, у которой ничего не получалось. Возможно, сказалась усталость после тяжелейшего полуфинала с Хаддад-Майей. Как бы то ни было, в следующих трёх геймах Касаткина смогла выиграть лишь два очка, а свою подачу отдала под ноль, допустив ещё одну двойную. И партия, занявшая всего 25 минут, закончилась со счётом 6:1 в пользу Рыбакиной. У Дарьи оказалась ужасная статистика в разрезе виннерсов/невынужденных ошибок: 2/16 (у Елены — приемлемо, 6/7).

В начале второго сета Касаткина спаслась с двух брейк-пойнтов — и это был первый случай в этом матче, когда россиянка взяла свою подачу. Но следом Рыбакина забрала свой гейм, а потом и чужой, показывая классный атакующий теннис на приёме. И неизвестно, как развивались бы события дальше, но Дарье, наконец-то начавшей атаковать, в четвёртом гейме удался ответный брейк, причём под ноль — 2:2!

После этого теннисистки ещё раз обменялись брейками — 3:3. При этом на подаче Касаткиной вновь не обошлось без двойной ошибки, уже седьмой по счёту к тому моменту. Зато на приёме Дарья вновь действовала активно, и риск принёс свои плоды. Далее соперницы взяли по гейму на подаче (4:4), а в девятом гейме Рыбакина вышла на брейк-пойнты, реализовала второй из них — и при 5:4 вышла подавать на титул. При счёте 30:30 над кортом внезапно пошёл дождь, и матч пришлось прервать. Но пауза продолжалась недолго, не более 10 минут. Рыбакина забрала следующие два очка, а вместе с ними и титул — 6:1, 6:4 за 1 час 11 минут.

Так Касаткина, не бравшая титулов с августа 2022 года, проиграла четвёртый финал подряд — после Аделаиды-2023, Истбурна-2023 и Аделаиды-2024. Несмотря на это, она поднимется на одну строчку в рейтинге WTA и станет 13-й ракеткой мира. Рыбакина же завоевала второй титул в сезоне и седьмой в карьере. Елена также поднимется на одно место и станет четвёртой в мировой классификации.

А ещё сегодня, 11 февраля, в Дохе (Катар) начался турнир категории WTA-1000, в котором принимают участие все сильнейшие, за исключением Арины Соболенко, Джессики Пегулы и Каролины Муховой. В основную сетку попали девять россиянок, причём уже в первом круге жребий сформировал сразу два российских дерби.

«Тысячник» в Дохе завершится 17 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».