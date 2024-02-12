Четыре россиянки вышли во второй круг «тысячника» в Дохе. Павлюченкова победила в дерби

В понедельник, 12 февраля, на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) закончились матчи первого круга и одновременно начинаются встречи второго раунда. Организаторы до предела уплотнили расписание ближневосточных турниров — настолько, что мероприятие в Дохе стартовало ещё вчера, в день финала «пятисотника» в Абу-Даби (ОАЭ).

Одной из тех, кто выразил недовольство столь напряжённым графиком, стала первая ракетка России Дарья Касаткина. В Абу-Даби она дошла до финала, где проиграла Елене Рыбакиной. При этом стоит учитывать, что свой комментарий Касаткина давала ещё до титульного матча с представительницей Казахстана.

«Это ужасно. У меня вопрос, не знаю к кому, WTA или турнирам: вы, ребята, пытаетесь заставить игроков умирать или часто получать травмы?» — говорила Дарья на пресс-конференции.

Как бы то ни было, а играть в Дохе всё же пришлось. В довершение ко всему в расписание ещё и дождь вмешался, что не так уж часто случается в этой области земного шара. Из-за этого два матча растянулись на два дня: Эмма Наварро (США, 16) — Ясмине Паолини (Италия) и Эшлин Крюгер (США, Q) — Паула Бадоса (Испания, WC).

Однако на игры с участием россиянок дождь не повлиял. Вчера, в первый день турнира, состоялись три встречи с участием наших, в том числе дерби 19-летних Эрики Андреевой и Дианы Шнайдер — обе спортсменки пробились в основную сетку через квалификацию. В первом сете Андреева проигрывала 2:5 с двумя брейками, но собралась и затащила соперницу в тай-брейк, где оказалась сильнее. А во второй партии Эрике хватило единственного реализованного брейк-пойнта в первом гейме — 7:6 (7:2), 6:4 за 1 час 48 минут.

Екатерина Александрова (14) победила лаки-лузера из Болгарии Викторию Томову. В первом сете Александрова при 5:4 в свою пользу под ноль проиграла свой гейм. Но на тай-брейке доказала своё превосходство. А во второй партии Екатерина, сделав ключевой брейк в восьмом гейме, в девятом отыграла двойной брейк-пойнт и использовала второй матчбол — 7:6 (7:5), 6:3 за 1 час 31 минуту.

Во втором раунде Андреева и Александрова как раз и сыграют друг с другом. А вот Вероника Кудерметова (13) не смогла пробиться дальше, проиграв американке Даниэль Коллинз (Q). В первом сете Кудерметова, подавая при 5:4, упустила сетбол, а потом проиграла следующие два гейма, а вместе с ними и партию — 5:7. Во втором сете Вероника при счёте 4:3 в пользу Коллинз позволила сопернице сделать брейк, после чего та подала на матч — 7:5, 6:3 за 1 час 53 минуты.

Приходится констатировать, что Кудерметова сейчас явно не в форме. Это поражение стало для неё четвёртым подряд.

Но всё это было вчера. А сегодня состоялись ещё четыре игры с участием российских теннисисток, в том числе дерби. Но обо всём по порядку.

Людмила Самсонова (12) встречалась с финалисткой US Open — 2021, 38-й ракеткой мира канадкой Лейлой Фернандес. В первом сете Фернандес повела 2:0, но Самсонова сразу же ответила брейком, после чего сравняла счёт — 2:2. В дальнейшем теннисистки брали геймы на своей подаче, причём до брейк-пойнтов добиралась только россиянка. Так продолжалось до счёта 5:5, затем канадка взяла свою подачу, а потом и чужую — 7:5 за 1 час.

Во второй партии Фернандес отыграла брейк-пойнт в первом гейме, а во втором взяла подачу Самсоновой. Казалось, у россиянки уже не будет шанса спастись. Людмила уступала 2:5 с брейком, но при 5:3 в пользу канадки не позволила ей подать на матч. А подавая при 4:5 не в свою пользу, россиянка ушла с трёх матчболов и сравняла счёт — 5:5! В итоге всё закончилось тай-брейком, на котором, увы, Лейла оказалась сильнее. Она повела 5:1, Самсонова сократила отставание (5:4), но не более того — 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Фернандес за 2 часа 12 минут.

Анастасия Потапова изначально должна была играть с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2021 года Барборой Крейчиковой (4). Но чешка в последний момент снялась с турнира, и вместо неё с россиянкой сыграла лаки-лузер из Италии Мартина Тревизан. Несмотря на экстренный выход, Тревизан попыталась навязать борьбу Потаповой. И ей это удалось.

В первых геймах Потапова упустила все пять брейк-пойнтов, в том числе тройной в первом гейме. В то же время россиянка уверенно держала свою подачу. А в пятом гейме Анастасия, воспользовавшись ошибками соперницы, сделала первый брейк в матче. Этого преимущества ей хватило, хотя в восьмом гейме, при счёте 4:3 в пользу Потаповой, был скользкий момент. Но Анастасия отыграла брейк-пойнт, после того как её соперница пробила в сетку. А в 10-м гейме россиянка ушла с 0:30 и подала на сет — 6:4 за 50 минут.

В начале второй партии теннисистки обменялись брейками. Причём если Потапова достаточно уверенно взяла чужую подачу, то Тревизан дожала её лишь с четвёртого брейк-пойнта (в концовке гейма итальянке ещё и двойная ошибка от россиянки помогла). Далее последовал ещё один обмен брейками — 2:2. В пятом гейме Мартина допустила двойную на брейк-пойнте, после чего Анастасия наконец-то взяла свой гейм — 4:2. В восьмом гейме у Тревизан был последний шанс исправить ситуацию, но она упустила оба брейк-пойнта. А при 5:4 Потапова подала на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 44 минуты.

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова и первая ракетка России Дарья Касаткина (11) сразились в дерби. По личным встречам Касаткина вела с убедительным счётом 4-1. При этом Павлюченкова единственную победу над ней одержала в далёком 2015 году, в полуфинале Кубка Кремля, который Дарья начала с квалификации. Затем Касаткина дважды взяла реванш на Кубке Кремля (в 2017 и в 2018 годах), а также победила в Мельбурне в 2021-м и в Мадриде-2023, когда они единственный раз сыграли не на харде, а на грунте. Сегодня Павлюченкова смогла сократить отставание.

Первый сет остался за Павлюченковой, старавшейся (и небезуспешно) играть активно. Касаткина, часто ошибавшаяся вследствие очевидной усталости после Абу-Даби, взяла всего лишь два гейма, по одному на подаче и на приёме. Но нельзя сказать, что борьбы не было. Как раз наоборот, Анастасии приходилось выгрызать свои брейки — особенно в четвёртом гейме, взятом с четвёртого брейк-пойнта. При этом Дарья при 4:2 в пользу соперницы не смогла реализовать двойной брейк-пойнт. Да и в восьмом гейме, ставшем последним в партии, Павлюченкова лишь со второго сетбола на приёме добилась своего — 6:2 за 39 минут.

Во втором сете Анастасия вела 4:1 с брейком. При этом Касаткина в чужих геймах упустила все шесть брейк-пойнтов, а Павлюченкова, напротив, под ноль сделала свой брейк. Как ни странно, после этого Дарья смогла задействовать скрытые резервы (а её соперница, напротив, стала ошибаться) — и забрала четыре гейма подряд! Ещё удивительнее, что после этого она не смогла подать на партию — 5:5. Затем теннисистки ещё раз обменялись брейками — получилось, что в последних четырёх геймах перед тай-брейком подающая каждый раз брала лишь по очку. На тай-брейке же Анастасия не дала особых шансов сопернице — 6:2, 7:6 (7:2) за 1 час 42 минуты.

Во втором раунде Павлюченкова сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Наконец, Анна Калинская (WC), одна из героинь Australian Open — 2024, играла с бывшей первой, а ныне 59-й ракеткой мира Каролиной Плишковой. Счёт личных встреч у них был равный: 1-1. Калинская была сильнее в Майами-2022, а Плишкова взяла реванш в Индиан-Уэллсе-2023. Сегодня чешка одержала вторую победу.

Поначалу создалось впечатление, что Калинская и Плишкова сейчас находятся в разных «весовых категориях», хотя на самом деле это оказалось не так. В первой партии россиянка повела 4:0, а потом, не особо напрягаясь, при 5:2 подала на сет — 6:2 всего за 29 минут. Анна превосходила соперницу как в движении, так и непосредственно в атакующих действиях.

Однако во втором сете борьба была уже куда серьёзнее. У Плишковой лучше заработала подача, и это не могло не отразиться на ходе игры. Калинская в первом же гейме вышла на тройной брейк-пойнт, но чешка сумела его отыграть. В седьмом гейме россиянка получила новый шанс взять чужую подачу, но опять не сумела им воспользоваться. А в восьмом гейме брейк-пойнт спасать пришлось уже Анне (впервые в матче) — к счастью, успешно, 4:4.

В 10-м гейме Каролина пару раз добиралась до «ровно», но не более — 5:5. В 11-м гейме Калинская снова добралась до двойного брейк-пойнта, но Плишкова и его отыграла. Свою подачу россиянка затем забрала под ноль — 6:6. На тай-брейке чешка была лучше — 7:6 (7:3) за 1 час 2 минуты. За одну только вторую партию Каролина собрала целых девять эйсов!

Перед решающей партией Калинская надолго ушла с корта. Но пауза не помогла россиянке — во всяком случае, поначалу. Она проиграла первые четыре гейма. При этом во втором гейме у Анны был тройной брейк-пойнт, но Плишкова после этого стала играть точно и не позволила тогда сопернице сравнять счёт.

У россиянки был шанс немного поправить ситуацию, но она при 4:1 в пользу чешки упустила двойной брейк-пойнт. Каролина же не смогла подать на матч при 5:2, не только продолжая собирать эйсы, но и допустив две двойные ошибки. При 5:4 Плишкова получила вторую возможность закончить встречу. Тут уже Калинская ничего не смогла поделать — 2:6, 7:6 (7:3), 6:4 за 2 часа 15 минут в пользу Плишковой, которая за всю встречу 19 раз подала навылет.

Во втором круге Плишкова сыграет с Потаповой.

«Тысячник» в Дохе завершится 17 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».