За весь поединок вторая ракетка России не реализовал ни один из своих брейк-пойнтов.

Сколько можно? Рублёв уступил итальянцу Синнеру и в 10-й раз не смог выйти в полуфинал ТБШ

Во вторник, 23 января, на Открытом чемпионате Австралии проходят стартовые матчи 1/4 финала в мужском одиночном разряде. У представителей сильного пола центральной встречей дня, вынесенной на поздний вечер по местному времени, организаторы выбрали поединок российского теннисиста Андрея Рублёва, посеянного под пятым номером. Отечественный спортсмен играл с итальянским теннисистом Янником Синнером (4).

Напомним, Рублёв начал Australian Open 2024 года c матча-триллера с бразильцем Тьяго Уайлдом. Эта встреча завершилась победой российского теннисиста на тай-брейке пятой решающей партии — 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). После этого Андрей уже куда более уверенно прошёл американского подавана Кристофера Юбэнкса — 6:4, 6:4, 6:4). Как и положено на турнирах «Большого шлема», каждый следующий соперник по умолчанию должен быть сильнее предыдущего. Однако представитель США Себастьян Корда не доставил никаких проблем Рублёву, который закрыл 29-го сеяного турнира со счётом 6:2, 7:6 (6), 6:4. А в четвёртом круге вторая ракетка России одержал феноменальную победу над хозяином кортов Алексом де Минором. Оба теннисиста выдали отличную игру, дело дошло до пятого сета, где россиянин разгромил соперника со счётом 6:0.

Таким образом, Рублёв стал лишь четвёртым теннисистом, родившимся в 1995 году или позднее, которому удалось выиграть 300 матчей на уровне ATP. Ранее этого показателя добивались лишь олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев, чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Андрей в 10-й раз в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он обошёл по этому показателю бывшую первую ракетку мира своего соотечественника Марата Сафина (9).

За выход в 1/2 финала австралийского ТБШ 26-летнему уроженцу Москвы предстояло сразиться с неудобным итальянцем Синнером. Янник является одним из главных фаворитов турнира, а в Мельбурне не отдал соперникам ни сета, последовательно обыграв Ботика ван де Зандсхулпа, Йеспера де Йонга, Себастьяна Баэса и Карена Хачанова. Счёт личных встреч — 4-2 в пользу Синнера. При этом Рублёв одержал обе победы над ним на отказах — при счёте 2:1 в первом сете в Вене-2020 и при 1:6, 6:4, 2:0 в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2022. За четыре других матча Андрей взял у 22-летнего уроженца Сан-Кандидо всего один сет, а в прошлом сезоне дважды проиграл ему в двух партиях: 2:6, 4:6 в Майами и 5:7, 6:7(5) в Вене.

Сам вторая ракетка России хвалил своего соперника перед новым сражением.

«Синнер – ещё один игрок, который проводит нереальный сезон. Он уже добился потрясающих результатов в этом году. В прошлый раз он меня обыграл, так что… Не знаю, что сказать. Похоже, дела мои плохи. Но я постараюсь сделать всё возможное, а там посмотрим, что выйдет», — сказал Рублёв в интервью на корте после победы над Алексом де Минором.

В преддверии очной битвы россиянина и итальянца отечественные эксперты оценили шансы Андрея пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2024. Заслуженный тренер РФ Виктор Янчук отметил следующее.

«Матч Рублёва и Синнера будет более напряжённым. Считаю тут шансы примерно равными, всё решат детали. На первый план выйдут устойчивость психики, характер, настрой. Синнер хорошо двигается, ему удастся держать атаки Андрея успешнее, чем предыдущим соперникам. Рублёву надо быть очень стабильным, сконцентрированным, чтобы свести к минимуму количество ошибок, а они обязательно будут. Также многое будет зависеть от того, кого поддержит публика, хотя в данном случае она должна быть нейтральной и болеть за красивый теннис», — приводит слова Янчука «РИА Новости Спорт».

А двукратная победительница Итоговых чемпионатов WTA в парном разряде Надежда Петрова дала важный совет чемпиону Олимпиады-2020 в миксте перед поединком с Синнером.

«В первую очередь ему нужно восстановиться после сегодняшнего марафонского поединка. Выйти на корт во встрече с Синнером, образно выражаясь, с полными баками горючего. Думаю, Андрею предстоит сложный матч. Хотя в чём-то стили игры Рублёва и Синнера похожи, всё-таки Янник действует более разнообразно. Андрею нужно поработать с командой над планом на четвертьфинал, придумать что-то необычное. Ему нельзя ограничиваться одними лишь сильными ударами с задней линии. Может быть, стоит замедлять ритм. Более внимательно посмотреть на какие-то моменты матча Хачанова с Синнером, в конце концов, посоветоваться с самим Кареном», — сказала Петрова в интервью GoTennis.

Было ясно: противостояние с талантливым итальянцем для пятой ракетки мира Андрея Рублёва никак не могло сложиться легко. Тем более что на кону стоял дебютный выход в полуфинал Australian Open. Но уже в четвёртом гейме стартовой партии у россиянина имелся отличный шанс повести с брейком, однако Синнер выиграл ту подачу с 15:40, а сразу после этого 26-летний москвич наделал ошибок с форхенда и отдал свой гейм под ноль. Дальше оба теннисиста уверенно держали подачу, и Янник довёл сет до победного завершения — 6:4. Статистика партии: 10/13 у россиянина по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 5/5 – у итальянца.

Андрей Рублёв Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Во втором сете у обоих игроков были шансы зацепиться на приёме. Однако теннисисты так и не реализовали брейк-пойнты: 0/3 у Андрея, 0/5 у Янника. Подающие смогли собраться в нужные моменты и уйти с опасного счёта. Отметим, что после одного из розыгрышей в середине партии итальянец схватился за живот. Фанаты Синнера сразу же подумали, что их кумир имеет какие-то проблемы с мышцами торса, но четвёртая ракетка мира так и не вызвал физио за весь игровой отрезок. В итоге соперники дошли до тай-брейка. Россиянин повёл на нём с двумя мини-брейками — 5:1, но следом его оппонент взял шесть очков подряд, а с ними и весь сет — 7:6 (7:5) за 1 час 20 минут.

Янник Синнер Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Рублёв за всю карьеру лишь раз смог отыграться с 0:2 по сетам и одержать в итоге победу. Это было в первом круге «Ролан Гаррос» — 2020 в матче с Сэмом Куэрри из США. Тогда Андрей одолел американца со счётом 6:7, 6:7, 7:5, 6:4, 6:3. Очередные два брейк-пойнта россиянин не смог реализовать в третьем гейме — 1:2. Ещё по гейму взяли теннисисты — 2:3, а потом Янник Синнер неожиданно сделал брейк — 2:4. При этом чемпион Олимпиады-2020 в миксте упустил свою подачу со счёта 40:15. Спасти игру у 26-летнего уроженца Москвы так и не получилось. Звёздный итальянец добился итоговой победы со счётом 6:4, 7:6 (5), 6:3 и впервые вышел в полуфинал Australian Open. На этой стадии турнира четвёртый сеяный сразится с лидером рейтинга ATP Новаком Джоковичем. А вот Андрей Рублёв уже в 10-й раз добрался до 1/4 финала ТБШ и во всех случаях проиграл. Добавим, что в сегодняшней игре россиянин упустил все брейк-пойнты.

Открытый чемпионат Австралии — 2024 проходит с 14 по 28 января. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».