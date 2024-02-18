Взлетел в топ-15 и чуть не победил Сампраса. Как Кафельников начал побеждать в 1994 году

18 февраля самому титулованному российскому теннисисту Евгению Кафельникову исполняется 50 лет! В день рождения легендарного игрока вспоминаем, как он в далёком 1994 году ворвался в топ мужского тура, в свои 20 выиграл первые титулы и вырос в рейтинге со 102-го до 11-го места!

Первая победа на уровне ATP в историческом русском финале

С начала 1992-го по конец 1993-го года молодой Кафельников набрал неплохую форму, поднялся из восьмой сотни рейтинга и вплотную подобрался к топ-100. Будущий «Калашников» когда-то должен был стрельнуть – и его прорыв пришёлся на сезон-1994. Причём этот год Евгений сразу начал с исторической победы.

На турнире ATP в Аделаиде ещё 19-летний Кафельников в первом же круге переиграл чемпиона Уимблдона-1987 Пэта Кэша и уверенно дошёл до решающей встречи, где в историческом – первом в Открытой эре русском финале – победил соотечественника Александра Волкова (6:4, 6:3).

Евгений Кафельников Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Дебютный трофей позволил Кафельникову сразу подняться в топ-60 и неплохо сыграть на Australian Open. В Мельбурне россиянин дошёл только до второго круга, куда попал на отказе соперника по первому раунду Стива Брайана. Но даже в этих двух матчах он успел приблизиться к сенсации и громко заявить о себе.

Во втором круге AO-1994 Кафельников встретился с первой ракеткой мира Питом Сампрасом. Сам Евгений подошёл к австралийскому ТБШ в качестве 60-го теннисиста в мире. Матч 22-летнего американца и 19-летнего россиянина в итоге вышел пятисетовым. Кафельникову удалось выиграть один из сетов со счётом 6:1, а в пятой партии и вовсе оказаться в нескольких очках от победы. Однако Сампрас спасся, забрал решающий сет и всю игру со счётом 6:3, 2:6, 6:3, 1:6, 9:7, а затем и вовсе завоевал титул на этом турнире. Пятисетовик против россиянина, к слову, стал для американца единственным на том AO.

После победы над Кафельниковым Сампрас предрёк россиянину большое будущее и заявил, что Евгений окажется в топ-20 мирового рейтинга. В будущем для российского игрока всё сложилось гораздо лучше, чем в начале 1994-го предполагал Сампрас. А австралийский ТБШ Евгений в итоге выиграл спустя пять лет.

Второй титул и новый коллега по парному разряду

Долго тянуть с новыми победами Кафельников не стал и уже спустя месяц после AO завоевал второй титул. Удачное выступление россиянина случилось на турнире в Копенгагене. В борьбе за трофей Евгений переиграл Даниэля Вацека (6:3, 7:5), с которым позже объединился для выступления в парном разряде.

Дуэт Кафельников/Вацек оказался не самым долговечным, но довольно успешным. Теннисисты играли вместе с 1996 по 1998 год и за это время завоевали три парных трофея на ТБШ – дважды на «Ролан Гаррос» (1996, 1997) и единожды на US Open (1997).

В прорывном 1994-м Кафельников тоже играл в паре вместе с чехом Давидом Риклом, и благодаря нескольким победам на турнирах ATP в том году Евгений в парном рейтинге поднялся со 156-го места до 11-го.

Ещё один трофей и награда от ATP

Весной 1994-го Кафельников здорово отыграл на двух «Мастерсах» из трёх. В Монте-Карло он дошёл до полуфинала, где уступил украинцу Андрею Медведеву. В Гамбурге соперники встретились снова – на этот раз уже в финале. Но сильнее всё так же, как и в Монако, оказался украинский теннисист. Евгений при этом на обоих «Мастерсах» обыграл вторую ракетку мира Михаэля Штиха и уже к маю взлетел до топ-20. На протяжении этого огненного сезона он также играл за сборную России на Кубке Дэвиса, но вот на ТБШ значительных результатов всё ещё не показывал.

Третий титул за год пришёл к Кафельникову в августе 1994-го. На турнире в Лонг-Айленде россиянин в качестве 14-й ракетки мира завоевал третий трофей за сезон. Четыре матча из пяти на тех соревнованиях получились трёхсетовыми, но у Евгения всё-таки хватило сил для итоговой победы.

Сезон-1994 стал отличным началом карьеры Кафельникова на топовом уровне и подарил теннисисту от ATP заслуженное звание прогресса года. По словам игрока, он даже смог в тот год закрыть финансовые задолженности перед теми, кто помогал ему в развитии карьеры.

Благодаря прорыву в 20 лет Кафельников оставался в топе мирового рейтинга ещё до 2002 года. И всё же именно 1994-й подарил Евгению первую славу, успех и уверенность на всю оставшуюся карьеру.