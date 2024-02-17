Легенда тенниса жёстко поступил с невестой. Бросил её перед свадьбой и ушёл к топ-модели

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер сейчас переживает непростой период. Недавно Борис прекратил сотрудничество с седьмой ракеткой мира Хольгером Руне, тренером которого стал в конце прошлого года.

Беккеру будет непросто найти новую работу. Немцу запрещено посещать Великобританию, Австралию и США (а значит, и присутствовать на Уимблдоне, Australian Open и US Open) после обвинения в сокрытии активов при оформлении процедуры банкротства, из-за которого он отсидел восемь месяцев в лондонской тюрьме в 2022 году. Кроме того, в последнюю неделю легенде тенниса пришлось выслушать много неприятных вещей о себе в документальном сериале.

Ещё в июле прошлого года британский телеканал ITV выпустил шоу из двух эпизодов под названием «Борис Беккер: Взлёт и падение». Его описание было следующим: «Это история жадности, эгоизма, высокомерия и хронической неверности. Прежде всего, это история о разрушительной силе славы. Сериал раскроет историю о том, как одна из величайших мировых спортивных звёзд оказалась в тюрьме Уондсворт».

Длительность каждого эпизода составила около 50 минут. За такое время сложно в полной мере раскрыть историю Беккера. Поэтому в феврале 2024 года ITV представил зрителям дополненные материалы в двух сериях.

Главными спикерами в «Борис Беккер: Взлёт и падение» являются его бывшие жена Шарли «Лилли» Керссенберг и невеста Алессандра Мейер-Вольден. Сам Борис появляется в документалке с небольшой речью в титрах, призывая не воспринимать всё сказанное о нём слишком буквально. Уместное предложение, потому что ничего лестного в его адрес зрители не услышат.

Борис Беккер с первой женой Барбарой Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Борис Беккер впервые женился в декабре 1993 года. Его избранницей стала дизайнер Барбара Фелтус. В браке родились двое детей – сыновья Ноа (1994) и Элиас (1999). Борис и Барбара со скандалом развелись уже в 2000 году, когда вскрылась измена теннисиста.

После вылета в четвёртом раунде Уимблдона-1999 Борис в японском ресторане «Нобу» в Лондоне познакомился с россиянкой нигерийского происхождения Анжелой Ермаковой. Между ними произошла интимная связь прямо в подсобке заведения (происходило это всё, когда жена пребывала на последних месяцах беременности). Беккер рассчитывал больше никогда не слышать об Анжеле, но судьба распорядилась иначе. Ермакова забеременела и родила дочь Анну. Тест ДНК показал, что отцом является знаменитый теннисист. Борис пусть и не сразу, но всё-таки признал отцовство.

Беккер заплатил первой жене £ 10 млн за развод, отдал ей дом в Майами стоимостью £ 2 млн и опеку над двумя сыновьями. Ермакова в суде взыскала с него единовременную выплату £ 2 млн, плюс £ 25 тыс. в месяц на содержание дочери. Уже тогда к Борису возникали вопросы у налоговой по поводу сокрытия активов в разных странах мира (США, Испания, Германия, Великобритания). Теннисист обожал роскошный образ жизни и планомерно спускал состояние, которое в пиковый момент составляло £ 125 млн.

После горького опыта первого развода Беккер долго не решался жениться. В августе 2008 года 40-летний Беккер сделал предложение 24-летней Алессандре Мейер-Вольден, дочери своего бывшего менеджера Акселя, скончавшегося в 1997 году. Три месяца спустя, незадолго до запланированной свадьбы, немецкий таблоид Bild внезапно сообщил, что Беккер и Мейер-Вольден больше не являются парой. Девушка узнала об этом именно из медиа, о чём детально рассказала в документалке.

«Я чувствовала себя в безопасности с Борисом и доверяла ему как члену семьи, учитывая его давние связи с моим отцом. В то время мне казалось, что история нашей любви является сказкой. Вскоре после помолвки мы отправились в Майами, чтобы навестить двух сыновей Беккера от первого брака. Затем я сильно заболела. Борису это не понравилось. Я не знала, где он пропадает. Я звонила ему, а потом написала сообщение: «Если ты не отвечаешь и не общаешься со мной, значит, наша помолвка расторгнута?» Он использовал это сообщение, вырвал фразу из контекста и сам обратился в Bild Zeitung, сказав им: «Послушайте, эта ужасная молодая 24-летняя девушка рассталась со мной, легендарным Борисом Беккером». Ссылался на это сообщение. О том, что наша помолвка расторгнута, я узнала из заголовка в Bild. В материале Борис изобразил себя жертвой и подчистил свой имидж, чтобы хорошо выглядеть. С тех пор я больше никогда с ним не разговаривала. Он будто бросил меня под автобус», — заявила Мейер-Вольден.

Алессандра Мейер-Вольден и Борис Беккер в 2008 году Фото: Dave M. Benett/Getty Images

Беккер вскоре возобновил отношения с голландской топ-моделью Шарли «Лилли» Керссенберг, которая младше него на девять лет. Они познакомились в 2005 году и встречались три года, прежде чем Борис ушёл к Мейер-Вольден. В документальном сериале Керссенберг призналась, что это разбило её сердце.

«Я была убита горем. Никогда не чувствовала себя такой некрасивой, старой и ненужной. Борис хотел расстаться, потому что, наверное, я была неуверенной в себе. Признаю, что у меня в то время были определённые недостатки. Моё горе только усугубилось, когда Борис объявил о помолвке с Алессандрой Мейер-Вольден. Это был трудный период. Боль не утихала. Я перепробовала всё – от наркотиков до всех видов алкоголя на Ибице. Я даже не могла напиться настолько сильно, чтобы забыть об этом парне», — заявила Керссенберг.

Борис Беккер со второй женой Лилли в 2016 году Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

Модель с радостью приняла Беккера обратно, когда тот ушёл от Мейер-Вольден. В 2009 году Шарли и Борис объявили о помолвке, а в 2010 году у них родился сын Амадей. В 2018 году пара рассталась. Керссенберг впоследствии обвиняла Беккера в неуплате алиментов на содержание сына, нанимала частного детектива для выявления у теннисиста скрытых активов, но всё равно не растеряла чувств к нему.

В сериале ей задали вопрос, любит ли она Бориса до сих пор. Шарли ответила утвердительно, хоть и с оговорками: «Конечно, люблю. Он милый, дружелюбный, весёлый, но он также высокомерный и лживый. Я была так сильно влюблена в него. В его харизму, страсть, юмор. То, за что его любит публика».

Примечательно, что бывшие возлюбленные Беккера нормально общаются между собой. На последнем Октоберфесте Мейер-Вольден и Керссенберг весело проводили время вместе. Там же присутствовала Барбара Фелтус, которая не столь активно гуляла, но была замечена за разговорами с ними. Всё-таки Мейер-Вольден, Керссенберг и Фелтус в какой-то мере до сих пор очарованы Беккером, что и объединяет их.

Лилли Керссенберг и Алессандра Мейер-Вольден на Октоберфесте-2023 Фото: Felix Hörhager/Getty Images

Борис недолго встречался с британской моделью Лейлой Пауэлл после ухода от Керссенберг. В начале 2020-х у Беккера завязались отношения с пиар-менеджером и политическим консультантом Лилиан де Карвалью Монтейро, которая младше него на 23 года.

Лилиан не бросила Бориса даже после отсидки в тюрьме, что легендарный теннисист очень ценит. После освобождения в декабре 2022 года Борис назвал Монтейро «любовью всей своей жизни» и сказал, что «выжил в заключении благодаря её любви».

Борис Беккер со своей новой возлюбленной Лилиан де Карвалью Монтейро Фото: Carsten Koall/Getty Images

Беккер живёт с Монтейро в особняке в центре Милана. Лилиан родом из небольшого африканского островного государства Сан-Томе и Принсипи. У неё три высших образования, она говорит на пяти языках. Её отец Виктор Монтейро занимал пост министра обороны страны и баллотировался на пост президента в 2014 году, но проиграл на выборах.

Bild сообщил, что в прошлом году Беккер сделал Лилиан предложение. Девушка ответила согласием. Свадьба планируется в какой-то момент в 2024 году. Уход Беккера от Хольгера Руне может ускорить этот процесс. Возможно, прямо сейчас Борис уже занимается подготовкой к церемонии бракосочетания.

Беккер наделал много ошибок в своей жизни. В финансовых делах и в отношениях. Он спустил десятки миллионов долларов состояния из-за разгульного образа жизни. Как минимум официально. Ведь сел в тюрьму Борис из-за плохо замаскированной и, по сути, фиктивной процедуры банкротства, когда якобы не имел средств, но при этом разгуливал в дорогих вещах модных брендов и покупал предметы роскоши без их декларирования. Немец всегда был падок на деньги и не хотел делиться ими с государством. Оффшорные счета – один из вариантов в таких ситуациях.

Борис признавался, что победа на Уимблдоне-1985 в 17-летнем возрасте (стал самым молодым чемпионом в истории турнира) во многом вскружила ему голову, после чего он пошёл неправильным путём. С возрастом теннисист обрёл определённую мудрость. Беккер всё ещё остаётся эпатажной личностью, но он реализовался как уважаемый эксперт и тренер. Борис много лет сотрудничает с телеканалом Eurosport, комментируя теннисные матчи во время крупных турниров. Беккер в качестве тренера помог Новаку Джоковичу выиграть шесть турниров «Большого шлема» за два года работы.

Продуктивное сотрудничество с Хольгером Руне не сложилось, но вина немца здесь вряд ли ключевая. На Хольгера большое влияние оказывает мать Анеке, которая также отвергала именитых специалистов Патрика Муратоглу и Северина Люти.

Александр Зверев не против поработать с Борисом Беккером в будущем Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Не исключено, что 56-летний Беккер ещё покажет себя в качестве тренера. На днях интервью немецкому агентству печати DPA дал шестая ракетка мира Александр Зверев.

«Сотрудничество с Беккером? Всегда есть шанс, и он всегда был. Если думаешь взять в штаб кого-то вроде Бориса, то цель всегда одна – выигрывать большие турниры. И, конечно, тренер должен присутствовать на этих больших турнирах. Возможность увидеть, что он думает и как поступал в сложных ситуациях, может очень помочь. Всегда можно научиться чему-то новому. Я не буду упёртым и говорить, что всё знаю», — сказал Зверев.

Александр дал понять, что в данный момент его смущает запрет на въезд Беккеру в США, Австралию и Великобританию, но в будущем он открыт к сотрудничеству. Возможно, следующим подопечным Бориса будет именно Зверев или другой именитый игрок. Ясно одно – Бориса ещё рано списывать со счетов в мире большого тенниса.