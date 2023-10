Легендарный Беккер в деле. Борис снова будет тренировать суперзвезду мирового тенниса

Шестая ракетка мира датчанин Хольгер Руне заинтриговал теннисную общественность на минувших выходных. Руне опубликовал в соцсетях фото с тренировочного сбора в Монте-Карло, на котором он работает с шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема» легендарным немцем Борисом Беккером.

«Отличная неделя тренировок в Монако», — написал Руне.

Сразу же появились предположения, что Беккер стал новым тренером 20-летнего Руне, который в сентябре расстался с французом Патриком Муратоглу. Конечно, Борис мог просто пересечься с Хольгером в Монте-Карло и немного побегать на корте. Однако датчанин писал о неделе занятий, что явно не похоже на случайную встречу и единоразовую совместную игру. Кроме того, на опубликованном фото Беккер стоит по центру, и Руне словно намекает, что тот теперь является главным в его команде.

Хольгер Руне тренируется с Борисом Беккером Фото: Из личного архива Хольгера Руне

Руне и Беккер не спешат делать официальное объявление, но медиа удалось узнать, какой характер носят отношения сторон. По данным Sky Sports, 55-летний Борис будет работать в качестве так называемого супертренера Хольгера на отдельных крупных турнирах вроде «Шлемов» и «Мастерсов». При этом Ларс Кристенсен продолжит оставаться в тренерском штабе датчанина. Именно Кристенсен выполнял обязанности основного тренера Руне после расставания теннисиста с Патриком Муратоглу.

На этой неделе Руне будет защищать титул на турнире ATP-250 в Стокгольме. Далее он поедет на «пятисотник» в Базеле. Вероятно, без Беккера. Вполне возможно, Борис присоединится к команде Хольгера на «Мастерсе» в Париже, который стартует 30 октября. В столице Франции молодой теннисист тоже будет защищать титул, крупнейший для себя на данном этапе карьеры.

Год назад Руне обыграл в финале Парижа Новака Джоковича и заставил говорить о себе как о новом выдающемся игроке поколения Next Gen наряду с Карлосом Алькарасом, но в последние месяцы датчанин сбавил обороты. Хольгер проиграл 9 из 10 последних матчей. Полоса провалов началась после Уимблдона, где он в четвертьфинале уступил Алькарасу.

Руне моментально выбывал из борьбы на серии престижных североамериканских турниров – «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати. На US Open Хольгер в первом раунде уступил испанцу Роберто Карбальес-Баэне в четырёх сетах. Хольгер жаловался на то, что его, на тот момент четвёртую ракетку мира, поставили играть на корте №5 – одном из самых страшных в Нью-Йорке. А затем сразу же уволил тренера Патрика Муратоглу. Чуть позже Хольгер жаловался на проблемы со спиной, которые мешали показать ему лучшую версию себя в США. Обещал исправиться в Азии, говорил о хорошем состоянии здоровья и предполагал, что расставание с Муратоглу поможет ему обрести стабильность. Не получилось от слова совсем.

Хольгер Руне вчистую провалил последние турниры Фото: Hu Chengwei/Getty Images

На «пятисотнике» в Пекине Руне наконец-то прервал полосу неудач, обыграв входящего в топ-20 канадца Феликса Оже-Альяссима. Правда, гордиться в данном случае особо нечем – Оже-Альяссим переживает ещё больший кризис и не удосужился выиграть хотя бы два матча подряд с марта этого года. Скоро Феликса ждёт серьёзное падение в рейтинге после сгорания очков за концовку предыдущего сезона. Про Хольгера можно сказать то же самое. Во втором матче Пекина он в двух сетах проиграл болгарину Григору Димитрову, а затем в стартовой встрече «Мастерса» в Шанхае уступил американцу Брэндону Накашиме. После этого Альма Руне, сестра Хольгера, пожаловалась на угрозы в адрес теннисиста и всей его семьи от недовольных фанатов. Настолько плох был Хольгер на корте.

С учётом недавних результатов есть сомнения в том, что Руне далеко зайдёт в Париже, где ему предстоит защитить 1000 рейтинговых баллов. Даже по куда более скромному Стокгольму есть вопросы. Первый соперник датчанина – 53-я ракетка мира серб Миомир Кецманович. Примерно на уровне того же Карбальес-Баэны и номинально слабее Накашимы, не входящего в топ-100. Возможное поражение Руне от Кецмановича не станет такой уж большой сенсацией, хотя в целом оппоненты в столице Швеции у него откровенно слабые: самый грозный в плане рейтинга – нидерландец Таллон Грикспор (№ 25). В Базеле в сетке присутствуют Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Тейлор Фритц, Алекс де Минор, Хуберт Хуркач и ещё ряд теннисистов, которым вполне по силам разобраться с кризисным Хольгером. В Швейцарии, глядя на состав участников, кажется, что датчанину вообще нечего ловить.

Высока вероятность того, что на Итоговом турнире ATP Руне не будет, если продолжится тенденция ранних вылетов и поражений от явных аутсайдеров. Разве что даже недолгая работа с Борисом Беккером в Монте-Карло принесёт быстрый результат. Определённый повод для оптимизма в этом отношении имеет место быть.

Беккер отлично зарекомендовал себя как тренер во время трёх лет работы с Новаком Джоковичем. С декабря 2013-го по декабрь 2016-го Новак под руководством Бориса выиграл шесть турниров «Большого шлема» и 14 «Мастерсов». Среди прочего, наконец-то собрал карьерный «Шлем», победив на «Ролан Гаррос» — 2016. Да, стоит сделать скидку на то, что с турнира из-за травмы снялся Король грунта Рафаэль Надаль, бравший кубок в Париже немыслимые 14 раз. Но факт остаётся фактом – самый неудобный мэйджор Новаку покорился именно при Беккере. Кроме того, это был его четвёртый кряду выигранный ТБШ – подобная серия удавалась только Дону Баджу (в 1937–1938 годах) и Роду Лэйверу, который в 1962 и 1969 годах выиграл календарный «Большой шлем».

Борис Беккер успешно тренировал Новака Джоковича Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сотрудничество Беккера и Джоковича можно назвать практически идеальным. Для образцовой картины не хватило разве что того самого календарного «Шлема», который покорялся Лэйверу. Почему же Борис и Новак расстались? По данным Bild и ряда других крупных СМИ, Беккер не хотел, чтобы в команде Джоковича был духовный гуру, специалист по медитации из Испании Пепе Имаз. Как минимум Борис просил заметно ограничить его роль, но Новак не согласился. Тем не менее официально стороны эту версию не подтверждали. Расставание произошло на позитивной ноте без каких-либо обвинений – только благодарность друг другу за отличную работу и продуктивное сотрудничество.

Беккер после ухода с поста тренера Джоковича вернулся на телевидение, где он ранее зарекомендовал себя в качестве эксперта. Борис со своей харизмой отлично дополнял других легендарных теннисистов-комментаторов Джона Макинроя и Матса Виландера. Всё шло отлично, немец готовился к «Ролан Гаррос» — 2022, но незадолго до старта турнира настоящим шоком стала новость о том, что его приговорили к 30 месяцам тюремного заключения в Великобритании за нарушение закона о банкротстве и сокрытии активов. Подобные проблемы с финансовыми махинациями и уклонением от уплаты налогов были у Беккера и раньше, ещё во время игровой карьеры и в начале 2000-х. Однако кто бы мог подумать, что дойдёт до тюрьмы.

Весь срок до конца Борис не отсидел. В декабре его выпустили на свободу и депортировали в Германию. Сделано это было по специальному закону, который предусматривал снижение нагрузки на британские тюрьмы за счёт отправки иностранцев в их родные страны. Финансовые проблемы Беккера от этого никуда не делись. Очевидно, что Борису нужны деньги. Он сразу же вернулся работать экспертом на канал Eurosport. Кроме того, дал немецким СМИ платное интервью за € 500 тыс., в деталях рассказав о своих приключениях в тюрьме.

Беккер вёл переговоры об участии в реалити-шоу о выживании под названием I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! («Я знаменитость… Выпустите меня отсюда!») и должен был отправиться в австралийские джунгли, но удачно подвернулась куда более приятная работа на должности тренера Руне.

Конечно, репутация Бориса сильно пострадала, но Хольгер нанимает его исключительно за профессиональные навыки. Беккер отлично разбирается в теннисе, в том числе преуспел в качестве тренера Новака Джоковича. Руне посчитал, что легендарный немец – именно тот, кто должен помочь ему выйти из кризиса, а затем и вовсе подняться на новый уровень, например, выиграв ТБШ. Время покажет, к чему приведёт сотрудничество Хольгера и Бориса. Одно можно сказать точно — следить за датчанином под руководством Беккера будет очень интересно.