Калинская сенсационно обыграла первую ракетку мира! Анна впервые в финале «тысячника»

В пятницу, 23 февраля, на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) состоялись полуфинальные матчи. Во второй игре приняла участие российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 40-е место в мировом рейтинге.

Выступление Калинской в Дубае стало приятным сюрпризом. Россиянка пробилась в основную сетку через отбор, а уже на самом турнире прошла, в частности, таких мощных соперниц, как чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко, имевшая девятый номер посева, и действующая победительница US Open Кори Гауфф (3). Подробнее о волевой победе Калинской над Гауфф и о других четвертьфиналах, в одном из которых случился невероятный камбэк, читайте в отдельном материале.

Вообще Калинская, впервые вышедшая в полуфинал «тысячника», в последнее время находится в отличной форме, и доказательством тому служит её выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — пока это лучший результат Анны на «Шлемах». Но сегодня её соперницей была четырёхкратная чемпионка ТБШ, первая ракетка мира Ига Свёнтек. Та самая Свёнтек, которая в отличной форме пребывает не только в последнее время, а уже несколько лет. Конечно, у неё случаются неудачи в отдельных матчах. Но у кого их нет? А так Ига исторически успешно выступает в соревнованиях на Ближнем Востоке. Не далее как шесть дней назад она выиграла «тысячник» в Дохе.

Свой четвертьфинал Свёнтек начала и закончила раньше Калинской. Журналисты предполагали, что её соперницей станет Гауфф, и потому о возможной встрече с россиянкой вопросов почти не задавали. Но один из них всё же прозвучал. «Против Калинской мы, конечно, будем готовиться тактически. Не знаю, играли ли мы...» — так ответила Ига, чьи слова приводит пресс-служба WTA.

Тут Свёнтек права. Ранее она действительно никогда не играла с Калинской. Анна же, отвечая на вопрос о предстоящем полуфинале, сказала вот что. «Я не удивлена, что Ига стала номером 1. Потому что уже сейчас вижу, что она очень сильна психологически и физически. Мне нужно быть готовой — посмотрим, что можно будет сделать», — приводит её слова пресс-служба WTA.

Анна Калинская на турнире WTA-1000 в Дубае в 2024 году Фото: Robert Prange/Getty Images

У Свёнтек сразу же пошла первая подача (два эйса в первом гейме), но в розыгрышах она не всегда действовала точно. За счёт этого Калинская сразу же вышла на брейк-пойнты, но упустила оба шанса взять чужую подачу. Во втором гейме, россиянка, напротив, сама спасла брейк-пойнт — полька неточно пробила в соответствующем розыгрыше. Затем какое-то время теннисистки не подпускали друг друга к брейк-пойнтам. Шестой гейм Анна провально начала на своей подаче — 0:40. Но затем стала ошибаться и Ига — «ровно». И всё же с пятого брейк-пойнта Свёнтек добилась своей цели и повела 4:2, сделав первый брейк в матче.

Но Калинскую это не сбило с толку. Ей удался обратный брейк, причём под ноль! Помогла ей в этом и Свёнтек, закончившая свой гейм двойной ошибкой. А в восьмом гейме Анна спасла ещё один брейк-пойнт и сравняла счёт — 4:4. Более того, следом россиянка, воспользовавшись очередными неточностями от польки (11 невынужденных за партию, хотя и виннерсов столько же), ещё раз забрала чужой гейм и приготовилась подавать на сет. И реализовала первый же сетбол, выиграв в итоге четыре гейма подряд, — 6:4 за 53 минуты.

В начале второй партии Калинская не стала останавливаться на достигнутом и сразу же сделала брейк — Свёнтек продолжала коллекционировать ошибки, — после чего подтвердила преимущество — 2:0. Проиграв один из розыгрышей во втором гейме, полька в ярости швырнула ракетку на корт, за что получила предупреждение.

Ига Свёнтек швыряет ракетку Фото: Кадр из трансляции

В первой половине сета Анна не давала шансов Иге на своей подаче. А в седьмом гейме отлично отработала на приёме и, сделав со второго брейк-пойнта 5:2 (полька пробила в сетку), вышла подавать на матч. К сожалению, не вышло: россиянка заработала двойной матчбол, но полька стала удачно атаковать и в концовке гейма реализовала второй брейк-пойнт, воспользовавшись тем, что соперница срывала удары. Вторая возможность подать на матч появилась у Калинской уже при 5:4. И тут получилось! Отыграв два брейк-пойнта, Анна использовала первый матчбол — 6:4, 6:4 за 1 час 42 минуты.

Вот так Калинская впервые в карьере вышла в финал турнира WTA — и сразу на «тысячнике». В понедельник она в любом случае обновит личный рекорд в мировом рейтинге. В случае поражения в финале Анна станет 24-й ракеткой мира, а в случае победы — 16-й.

Калинская в финале сыграет с 26-й ракеткой мира Ясмине Паолини, которая победила Сорану Кырстю, занимающую 22-ю строчку в мировой классификации. Вчера, напомним, Паолини отдыхала, так как Елена Рыбакина снялась из-за болезни ЖКТ, а Кырстя в сумасшедшем матче, в котором ей удалось отыграть шесть матчболов, сломила сопротивление действующей чемпионки Уимблдона Маркеты Вондроушовой.

На второй подвиг подряд Соране сил уже не хватило. В первом сете у неё не было ни одного брейк-пойнта, и Паолини, дважды взявшая чужую подачу, выиграла партию со счётом 6:2. А вот второй сет получился боевым. Итальянка при 5:4 упустила матчбол на приёме, а румынка, в свою очередь, при 6:5 не реализовала пять сетболов. На тай-брейке с кучей мини-брейков Ясмине реализовала первый же матчбол, пробив в пустой угол, — 6:2, 7:6 (8:6) за 1 час 59 минут.

Для 28-летней Паолини это будет пятый финал в карьере на уровне WTA, причём первый — на «тысячнике». Её статистика в предыдущих финалах — 1-3.

Финал «тысячника» в Дубае Анна Калинская (Россия, Q) — Ясмине Паолини (Италия) состоится в субботу, 24 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».