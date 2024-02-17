Свёнтек победила Рыбакину в финале Дохи. Это седьмой титул Иги на «тысячниках»

В субботу, 17 февраля, в Дохе (Катар) состоялся финал турнира WTA-1000, первого в сезоне соревнования данной категории. До решающего поединка дошли четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек, посеянная первой, и чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина (3), представляющая Казахстан.

Свёнтек проделала относительно лёгкий путь на турнире. В первом круге она получила bye, затем без потери сета прошла Сорану Кырстю, Екатерину Александрову и Викторию Азаренко, проиграв в общей сложности всего 11 геймов, а в полуфинале отдохнула, так как Каролина Плишкова, не выдержавшая напряжённого графика, снялась из-за усталости.

Рыбакиной пришлось чуть сложнее. Она провела не три матча, а четыре. При этом Эмму Наварро в третьем круге она обыграла лишь в трёх партиях, а в полуфинале не отдыхала, а играла с Анастасией Павлюченковой — 6:2, 6:4.

Для Иги этот финал был 22-м в карьере. Причём в предыдущей 21 игре у неё была прекрасная статистика: 17 побед и всего четыре поражения. Елена же не могла похвастаться такими успехами. К игре с полькой она подходила с балансом 7-9 в финалах. А вот в личных встречах преимущество было уже на стороне Рыбакиной: 3-1. Ига выиграла в четвертьфинале Остравы-2021, а Елена одержала три победы в прошлом сезоне: в 1/8 финала Australian Open, в полуфинале Индиан-Уэллса и в четвертьфинале Рима (правда, там был отказ Свёнтек в решающей партии).

Перед финалом Рыбакина отдала должное сопернице. «Ига – великий чемпион. Это будет очень сложно. Постараюсь получить удовольствие и сделать как можно больше», — приводит слова Елены The Tennis Letter.

При этом финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что у представительницы Казахстана хорошие шансы на победу. «Сейчас Свёнтек находится в хорошей форме, матч будет интересным. Думаю, что Рыбакина — неудобный для неё соперник. У Лены есть хорошие шансы на победу», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Свёнтек, подавая в первом гейме, провалила начало встречи, наделав ошибок в розыгрышах. Полька взяла лишь одно очко, и Рыбакина начала финал с брейка. Во втором гейме Ига могла восстановить равновесие — соперница также не всегда безупречно действовала на подаче, — но упустила оба брейк-пойнта, и Елена подтвердила брейк — 2:0. В пятом гейме Свёнтек вновь неудачно проводила розыгрыши на подаче, продолжая собирать невынужденные ошибки, и Рыбакина со второй попытки реализовала двойной брейк-пойнт — 4:1.

В шестом гейме представительница Казахстана при 30:30 взяла медицинский перерыв. Елена на подаче случайным движением зацепила ногу ракеткой, пошла кровь, и царапину пришлось залепить.

Медицинский перерыв Елены Рыбакиной Фото: кадр из трансляции

По возобновлении игры Рыбакина отдала два розыгрыша, и Свёнтек сделала первый в матче брейк — 4:2. Седьмой гейм полька начала с 30:0, но потом опять стала ошибаться, и у Рыбакиной был даже брейк-пойнт (то есть скрытый сетбол), но та его не использовала. А в следующем гейме Елена, как Ига до этого, принялась ошибаться в розыгрышах на своей подаче, взяла лишь очко, и счёт сравнялся — 4:4.

Концовка сета сложилась весьма напряжённо. В девятом гейме Рыбакина вновь вышла на брейк-пойнт, но упустила его. А вот в 11-м с третьего брейк-пойнта добилась своей цели, после того как Свёнтек пробила в сетку, и вышла подавать на партию. Но не смогла этого сделать. В концовке гейма Елена пробила в сетку, а потом уже и Ига отлично сыграла на приёме — 6:6. Тай-брейк проходил с преимуществом польки: та почти всё время вела в счёте, при 6:4 упустила двойной сетбол, затем, уже при 7:6, сетбол не использовала Рыбакина, и партия (с четвёртого сетбола!) осталась за Игой, которой под конец стали удаваться атакующие действия, — 7:6 (10:8) за 1 час 27 минут.

В начале второй партии Рыбакина под ноль забрала свою подачу, а во втором гейме Свёнтек спасла оба брейк-пойнта — 1:1. В третьем гейме Елена допустила непозволительное количество ошибок в обменах, и полька с четвёртого брейк-пойнта дожала её — 2:1 с брейком. Этот момент всё и решил, так как Ига уверенно забрала оставшиеся геймы на своей подаче. Более того, в седьмом гейме она сделала второй брейк, воспользовавшись ошибками и очевидной усталостью Рыбакиной, и при 5:2 вышла подавать на титул. В финальном гейме Свёнтек реализовала второй матчбол — 7:6 (10:8), 6:2 за 2 часа 16 минут.

Вот так Свёнтек, которая в третий раз подряд добралась до главного трофея в Дохе (хотя не всегда этот турнир носит статус «тысячника», чередуясь с Дубаем), завоевала первый титул в сезоне и 18-й в карьере. Кроме того, для неё этот трофей стал уже седьмым на «тысячниках» — после Рима-2021, Дохи-2022, Индиан-Уэллса-2022, Майами-2022, Рима-2022 и Пекина-2023. Однако в общеисторической таблице по титулам на турнирах данной категории (включая те, которые соответствовали им до реорганизации в 2021 году), Ига пока уступает лидерам.

Лидеры по титулам на турнирах категории WTA-1000

Поз. Теннисистка Страна Титулы 1 Серена Уильямс США 23 2 Мартина Хингис Швейцария 17 3 Штеффи Граф Германия 15 4 Мария Шарапова Россия 14 5 Линдсей Дэвенпорт США 11 6 Жюстин Энен Бельгия 10 ... Виктория Азаренко Беларусь 10 8 Кончита Мартинес Испания 9 ... Моника Селеш США 9 ... Винус Уильямс США 9 ... Симона Халеп Румыния 9 ... Петра Квитова Чехия 9

А уже в воскресенье, 18 февраля, в Дубае (ОАЭ) стартует второй «тысячник» сезона. В основную сетку попали восемь россиянок. За всеми событиями следите на «Чемпионате».