Медведев выиграл первый матч после Australian Open. Даниил начал защиту титула в Дубае

Во вторник, 27 февраля, на турнире ATP-500 в Дубае (ОАЭ) проходят заключительные матчи первого раунда. В основную сетку попали четверо российских теннисистов. И если Андрей Рублёв, посеянный под вторым номером, и Павел Котов свои игры провели ещё вчера, 26 февраля, то Даниил Медведев (1) и Карен Хачанов (4) выступали сегодня.

Первым из наших на корт вышел Хачанов. Изначально соперником россиянина должен был стать австралиец русского происхождения Алексей Попырин, но тот снялся после жеребьёвки. И его место в сетке занял 19-летний француз Люка Ван Аш (LL), 72-я ракетка мира.

Ранее Карен никогда не играл с этим теннисистом. И соперники подходили к матчу с разным настроем. Хачанов завоевал титул в Дохе (первый в сезоне и шестой в карьере), а Ван Аш, напротив, пребывал на неприятном отрезке из четырёх поражений в пяти матчах.

Хачанов с первых же минут принялся доказывать, что именно он фаворит встречи. На своей подаче у россиянина не возникало особых проблем. За весь первый сет Карен пять раз подал навылет, а его соперник ни разу не подобрался к брейк-пойнтам. Исход партии, как вскоре выяснилось, решился в затяжном втором гейме. Было 40:15 на подаче Ван Аша, но Хачанов добился 40:40, а потом, после череды новых «ровно», додавил соперника с третьего брейк-пойнта. А в восьмом гейме Карен ещё раз взял чужую подачу, на сей раз куда проще, проиграв лишь очко, — 6:2 за 39 минут.

Во второй партии картина изменилась. В первых двух геймах Хачанов выиграл лишь одно очко, в результате чего соперник повёл с брейком. Вернуть брейк россиянин смог лишь в шестом гейме, причём с первого брейк-пойнта — 3:3. Важнейший седьмой гейм Карен вытащил с двух брейк-пойнтов, после чего второй раз подряд взял подачу оппонента — 5:3 — и стал подавать на матч. В девятом гейме Хачанов использовал второй матчбол, выиграв в итоге пять геймов подряд, — 6:2, 6:3 за 1 час 22 минуты.

Эта победа стала для Карена пятой подряд (с учётом турнира в Дохе). Во втором круге он сразится с 36-й ракеткой мира чехом Иржи Легечкой, обыгравшим квалифаера Мартона Фучовича из Венгрии.

А чуть позже свой матч провёл и Медведев. Его оппонентом стал бывший российский, а ныне казахстанский теннисист Александр Шевченко — спортсмен не далее как месяц назад сменил спортивное гражданство.

Медведев проводил первую встречу после Australian Open, где дошёл до финала, в котором уступил Яннику Синнеру. Россиянин принял решение не защищать титулы в Роттердаме и в Дохе, из-за чего опустился на четвёртое место в рейтинге ATP. Но в Дубай Даниил всё же приехал. В ходе этой небольшой игровой паузы стало известно, что в команду Медведева вошёл бывший французский теннисист Жиль Симон. На самом деле Симон начал помогать новому подопечному ещё в декабре 2023 года, но об этом стало известно лишь в середине февраля.

Что касается Шевченко, то до матча с Медведевым у него было два поражения подряд: в четвертьфинале Роттердама от Григора Димитрова и в первом круге Дохи от Ришара Гаске. При этом счёт личных встреч был 1-0 в пользу Даниила. Он выиграл в борьбе в прошлом году на грунте «Мастерса» в Мадриде — 4:6, 6:1, 7:5. Сегодня россиянин одержал вторую победу.

В начале матча у Медведева не особо шла подача, хотя свой гейм он всё же взял, несмотря на две двойные ошибки, — 1:1. В третьем гейме россиянин стал активнее играть на приёме, добрался до брейк-пойнта после двойной ошибки от Шевченко, но упустил этот шанс, и соперник после нескольких «ровно» закрыл гейм эйсом.

Четвёртый гейм Даниил спас с 0:30 — 2:2. А в пятом забрал и чужую подачу, после того как Александр в конце гейма допустил две двойные подряд, — 3:2 с брейком.

Этот момент мог стать переломным. И дело даже не в том, что Медведев стал лучше играть, — просто резко возросло количество ошибок в исполнении Шевченко. Даниил выиграл свой гейм, а затем сделал ещё один брейк — 5:2. После этого к Александру вышел физиотерапевт, промассировавший теннисисту правую руку. Но по возобновлении игры Медведев не смог подать на сет, подарив оппоненту несколько неточностей в розыгрышах. А вот в девятом гейме принял на партию, отдав лишь одно очко (вновь непозволительно много ошибок от Шевченко), — 6:3 за 43 минуты.

В начале второго сета теннисисты брали каждый свою подачу — не без шансов для соперника, но и без брейк-пойнтов. А в пятом гейме Медведев, допустив ещё одну двойную ошибку, подарил Шевченко двойной брейк-пойнт, который тот использовал со второй попытки. После этого Александр подтвердил брейк — 4:2.

В критический момент Медведев всё же смог отыграться. Шевченко при 5:4 не смог подать на сет. Александр занервничал, вновь стал ошибаться, и Даниил, не стеснявшийся рисковать, когда нужно, этим воспользовался, проиграв лишь очко — 5:5. 11-й гейм Медведев тоже выиграл, хотя начал с 0:30, а в 12-м принял на матч (со второго матчбола) — 6:3, 7:5 за полтора часа.

Во втором раунде Медведев сыграет с победителем матча Сумит Нагал (Индия, WC) — Лоренцо Сонего (Италия).

Турнир ATP-500 в Дубае завершится 2 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».