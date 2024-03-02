«Это позор. Нам нужен VAR». Бурные споры в теннисном мире о дисквалификации Рублёва

Эксперты, игроки и тренеры поделились на три лагеря в отношении Андрея. Кто посочувствовал россиянину, а кто его совсем не поддержал?

Андрей Рублёв в пятницу, 1 марта, стал центром теннисного мира. Всему виной – обидная и неоднозначная дисквалификация россиянина в концовке полуфинального матча с Александром Бубликом на «пятисотнике» в Дубае. Андрея отстранили от игры из-за криков на линейного судью, которые организаторы приняли за оскорбление арбитра. Напряжённая встреча завершилась в самый острый момент – в третьем сете при счёте 6:5 в пользу представителя Казахстана – и оставила после себя массу вопросов. Теннисные эксперты и игроки попытались найти на них ответы.

Кто не поддержал

Основные вопросы, что повисли в воздухе, заключаются в следующем: справедливо ли удалили Рублёва? Что он наговорил линейному? И действительно ли это тянет на такую строгую меру наказания?

Обоснованной дисквалификацию Андрея среди теннисных экспертов посчитал, например, заслуженный тренер страны Виктор Янчук.

«К сожалению, всё было в рамках правил, никакая политика тут ни при чём, Андрей заслуженно получил дисквалификацию. Хоть Бублик и играет за Казахстан, но это наш парень, и сегодня он здорово играл. Вообще, матч был очень интересным, на высоких скоростях, интрига была до самого конца. Очень жаль, что он завершился таким образом, надеюсь, это послужит Андрею уроком», – приводит слова Янчука ТАСС.

Андрей Рублёв ругается с судьями на турнире в Дубае Фото: Christopher Pike/Getty Images

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отметил, что вина за произошедшее полностью лежит на российском теннисисте.

«У него это от усталости. Эмоции через край. Вообще не надо было оскорблять судью, матч надо было выигрывать и выходить в финал. Сам виноват, что так случилось», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Ещё ярче об инциденте с Рублёвым высказалась бывшая американская судья Виктория Кьеза.

«Игроки не должны запугивать официальных лиц и кричать им в лицо. Должна быть нулевая терпимость. В теннисе этого нет, поэтому мы и оказались в этой точке. Фраза «теннисист кричит на судью» была мемом на протяжении полувека, ещё до того, как у нас появилось слово «мем». Некоторые люди и по сей день зарабатывают на этой фразе! Социальные сети сделали это обстоятельство ещё более токсичным. Это способствовало той ситуации, которую мы наблюдаем сегодня.

Нужно ли в теннисе использовать видеоповторы чаще? Конечно! Но неправильно думать, что VAR станет «волшебной таблеткой». Это будет просто пластырем для глубокой раны. «Ох, игрокам, должно быть, тяжело переключаться между Electronic Line Calling, челленджами, решениями судей?». В какой-то степени я с этим согласна, но, пожалуйста, не используйте это в качестве оправдания плохого поведения взрослых людей. И мы ведь не задумываемся, насколько тяжело бывает и официальным лицам», – написала экс-арбитр в социальной сети X (ранее Twitter).

Кто посочувствовал

Заслуженный тренер России Александр Каливод заявил, что сегодня на корте «был не Рублёв».

«Признаться, я был уверен, что Андрей сумеет довести своё дело до конца и одержит победу в матче. Всё произошедшее стало для меня небольшим шоком. Это был не Рублёв. Думаю, у него случился психологический срыв. Видимо, дали знать о себе все те трудности, с которыми он сталкивался на предыдущих турнирах и даже по ходу этой игры — говорю сейчас о двух тай-брейках. Сказалась эмоциональная усталость. Возможно, он сам до сих пор не осознал, что он сделал, и это произошло на уровне инстинктов», – приводит слова Каливода «RT на русском».

Близкий друг Андрея Даниил Медведев сегодня после поражения в полуфинале от Уго Умбера кратко прокомментировал произошедшее с приятелем.

«Не знаю точно, что произошло, однако Андрей может быть немного похож на меня, но в другом направлении. Я посмотрю, что случилось, и тогда выскажу своё мнение. Но мне, конечно, жаль Андрея, потому что он мой хороший друг», – сказал Даниил на послематчевой пресс-конференции.

Французский теннисист и 19-я ракетка мира Адриан Маннарино в социальных сетях выложил кадр с трансляции, на котором линейный судья жалуется супервайзеру на Рублёва, и подписал его: «Боже мой, он вышел, чтобы настучать. Не знаю, сколько матчей в 2024 году так завершил бы Макинрой».

Кто активно поддержал

Первыми на защиту Рублёва в социальных сетях встали коллеги теннисиста: Дарья Касаткина и Алехандро Давидович-Фокина.

«То есть можно вот так дисквалифицировать игрока, забрать у него очки и призовые, не посмотрев при этом даже видеоповтор??? Это шутка? Очередное подтверждение тому, что теннису нужен VAR», – возмутилась Касаткина.

«Очень несправедливо было дисквалифицировать Рублёва, не убедившись, что линейный судья понял его слова корректно. Правила следует пересмотреть и поправить. Это позор. Теннису нужен VAR. Что точно было неправильно – это забирать все призовые и очки без единого доказательства того, что судья всё сказал правильно. Это кажется несправедливым», – написал Давидович-Фокина.

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский в беседе с «Чемпионатом» также высказал своё недовольство произошедшим с Рублёвым.

«Если ты посылаешь судью, то, по правилам, это дисквалификация. Но я не видел, чтобы Андрей что-то такое говорил. Он кричал, но сложно разобрать, что именно. Мне кажется, что для таких случаев нужны видеоповторы. Идёт трансляция, судья должен подойти и посмотреть видеоповтор, а потом уже принимать решение. А не так, чтобы судья сказал одно, Андрей – другое. Почему тогда надо верить судье? Может, судья предвзят! Снимать с полуфинала при счёте 5:6… видимо, судью что-то задело и не понравилось. Обидно за Андрея, матч был хороший. Но, к сожалению, так бывает. Мне кажется, что в дальнейшем этот эпизод будет рассмотрен в судейской коллегии».

Андрей Рублёв на турнире в Дубае Фото: Christopher Pike/Getty Images

Соперник Рублёва Александр Бублик на пресс-конференции после матча тоже ответил на возражения хейтеров в адрес россиянина.

«Если мы говорим о конкретном случае, то здесь к судье на вышке пошёл не тот линейный судья, на которого накричали. Мы должны это учитывать. К судье пошёл не тот, на кого накричали. Это сделал другой человек. Это нужно учитывать.

Конечно, можно сказать: «Ох, ему нужно себя контролировать». А вы бывали в такой ситуации? Вы играли здесь три часа? Хотели попасть в топ-3, топ-4, выиграть матч, попасть в ещё один финал, заработать очки, деньги, в конце концов, выиграть сложнейший матч, который у него был на этой неделе? Но мы об этом не говорим.

Конечно, можно сказать: «Ему не следует так себя вести». Людям много чего не следует делать. Но в итоге в этом конкретном случае к судье пошёл не тот, на кого накричали. С этим и нужно разбираться», – подытожил Бублик.