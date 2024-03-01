Рублёв — не первый. Кого ещё выгоняли с корта за оскорбление судьи

Скандалов между теннисистами и судьями было очень много, хотя далеко не все из них похожи на случай Андрея в Дубае.

Пятая ракетка мира Андрей Рублёв был дисквалифицирован с полуфинала турнира в Дубае против Александр Бублика. При счёте 5:6 в третьем сете Рублёв накричал на линейного судью и назвал его оскорбительным словом. После этого другой линейный, который говорит по-русски, передал судье на вышке слова Андрея. Она посовещалась с супервайзером, после чего Рублёва сняли с матча.

Рублёв лишится всех очков (за полуфинал «пятисотника» получил 180) и призовых ($ 160 тыс.), а также не сможет второй год подряд сразиться за титул в Дубае (в 2023-м проиграл решающий матч Даниилу Медведеву). Неприятная ситуация для Андрея, который регулярно даёт волю эмоциям на корте во время игры. Впервые это привело к каким-то серьёзным последствиям. При этом россиянин стал не первым теннисистом, который пострадал из-за конфронтации с судьёй. Вспоминаем похожие случаи.

Ян Кодеш

28 мая 1974 года во втором круге турнира в Риме трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Ян Кодеш вспылил на корте, что было для него нехарактерно. Чех уступал 4:5 в третьем сете итальянцу Антонио Дзугарелли. При счёте 30:30 Кодеш попал в линию на подаче. Линейный судья это зафиксировал, однако рефери на вышке объявил аут, соответственно, счёт стал 30:40 и Дзугарелли получил матчбол.

Ян стал спорить с рефери Микеле Брунетти, применяя оскорбления. Тот не стал долго терпеть претензии чеха и заявил: «Я тут главный и говорю: «Больше в пользу Дзугарелли». Кодеш не сдержался и толкнул Брунетти. За это Яну засчитали поражение (6:7, 6:3, 4:5). После матча за Кодеша вступились журналисты и теннисное сообщество, поэтому он избежал серьёзных санкций.

Джимми Коннорс

21 февраля 1986 года в полуфинале турнира в Бока-Ратоне играли легендарные Джимми Коннорс и Иван Лендл. В пятом сете Лендл вёл 3:2, 30:0. Коннорс посчитал, что мяч попал в аут после удара соперника, но линейный этого не зафиксировал. Судья на вышке Джереми Шейлз подтвердил решение лайнсмена. Коннорс стал ещё более активно спорить. Шейлз сделал ему предупреждение. Джимми сел в своё кресло возле судейской вышки и продолжал высказывать претензии.

Джимми Коннорс Фото: Getty Images

Судья наказал его штрафным очком. Затем Коннорс совсем сорвался. Он вызвал на корт супервайзера, жёстко спорил, а потом собрал вещи и покинул корт, поняв, что никто ничего отменять не собирается. На табло был счёт 1:6, 6:1, 6:2, 2:6, 5:2.

Через две недели за неспортивное поведение Коннорса оштрафовали на $ 25 тыс. и дисквалифицировали на 10 недель. Джимми не расстроился. В своей автобиографии «Аутсайдер» он написал, что во время отстранения принял участие в нескольких коммерческих мероприятиях и выставочных матчах, заработав существенно больше суммы штрафа и потенциально недополученного дохода за выступления на официальных соревнованиях.

Джон Макинрой

21 января 1990 года знаменитый Джон Макинрой разнервничался в четвёртом сете матча 1/9 финала Australian Open со шведом Микаэлем Пернфорсом. Джон сломал ракетку, получил за это штрафное очко. Макинрой вызвал супервайзера, но после спора с ним не успокоился. Американец очень грубо выругался в адрес официальных лиц. После этого Джона дисквалифицировали, победа досталась Пернфорсу, а матч прервался при счёте 1:6, 6:4, 5:7, 4:2. Макинрою также пришлось заплатить $ 6,5 тыс. штрафа.

Фабио Фоньини

На US Open – 2017 итальянец Фабио Фоньини в первом круге проиграл соотечественнику Стефано Травалье (4:6, 6:7, 6:3, 0:6). По ходу игры Фоньини крайне грубо высказывался в адрес судьи на вышке. Если говорить максимально мягко – назвал её «девушкой лёгкого поведения» и приписывал различные извращённые повадки. Фабио ждала немного отложенная дисквалификация – его исключили из сетки в парном разряде, забрали призовые в размере $ 50,3 тыс., а также наказали штрафом на $ 24 тыс.

Фабио Фоньини Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Ник Кирьос

Конечно, этот список был бы неполноценным без главного теннисного скандалиста современности Ника Кирьоса. Австралиец спорил с рефери регулярно, получал за это штрафы и порой даже дисквалификации на несколько недель. Правда, в основном Ник доигрывал матчи, а наказание настигало его уже потом. Хотя была и незавершённая встреча. Во втором круге «Мастерса» в Риме в 2019-м он получил предупреждение за умышленное выбивание мяча на трибуны в неигровой ситуации, а затем был наказан штрафом на очко. Ник начал орать на судью, швырнул ракетку, ногой ударил бутылку с водой, выбросил стул на середину корта, собрал сумку и ушёл. Результат матча – 6:3; 6:7; 2:1 в пользу Рууда.

ATP оштрафовала Кирьоса на $ 20 тыс. и 45 рейтинговых очков. Кроме того, он лишился $ 33,6 тыс. призовых и возместил свои расходы за проживание во время турнира. Характерная ситуация для Ника, общая сумма штрафов которого перевалила за отметку $ 500 тыс. в течение карьеры.

Александр Зверев

В первом круге турнира в Акапулько в 2022-м Александр Зверев обыграл американца Дженсона Бруксби (3:6, 7:6, 6:2). На этом его выступление в Мексике закончилось. Дело в том, что Зверев разозлился на судью после поражения в парном матче. Александр вместе с Марсело Мело уступил Ллойду Гласспулу и Харри Хелиовааре (2:6, 6:4, [6:10]). На решающем тай-брейке Зверев пытался убедить судью отметить аут, а потом оскорбил его за отказ делать это. После матча Зверев начал бить ракеткой по судейской вышке и чуть не попал рефери по ноге.

ATP провела расследование инцидента. По итогам Звереву назначили восемь недель дисквалификации и суммарный штраф $ 65 тыс. ($ 40 тыс. сразу и $ 25 тыс. – после расследования). Но все санкции были условными. Они вступили бы в силу, только если он до 22 февраля 2023 года совершил бы новые подобные нарушения. Для Александра случай в Акапулько стал хорошим уроком, поэтому он начал вести себя более сдержанно.

Александр Зверев Фото: Hector Vivas/Getty Images

Каролина Возняцки

В женском теннисе судьи не так часто слышат ругань в свой адрес. Знаменитая Каролина Возняцки «отличилась», ещё будучи юниоркой. Будущую первую ракетку мира сняли с матча с Александрой Пановой в первом круге US Open — 2006. Каролина выиграла первый сет, но затем слишком резко оскорбляла линейного судью в спорном моменте, за что была дисквалифицирована. Возняцки около часа плакала, но в конечном счёте этот инцидент помог ей стать более сдержанной на корте во время выступления на взрослом уровне.

Серена Уильямс

Не совсем прямая дисквалификация, но один из самых резонансных случаев в женском теннисе. Серена Уильямс в конце матча с Ким Клейстерс на US Open – 2009 пригрозила лайнсмену «засунуть мяч ей в глотку», после чего с неё сняли очко. Это привело к победе Клейстерс. Легендарная американка позже была оштрафована на огромную сумму $ 82,5 тыс.

Джокович, Налбандян и другие

Были инциденты с судьями, которые не совсем напоминали ситуацию Рублёва. Серб Новак Джокович на US Open — 2020 пусть и на нервах, но случайно попал мячом в горло линейной судье. Аргентинец Давид Налбандян на турнире в Лондоне в 2012-м пнул рекламный щит, и тот разбил ногу сидевшему за ним линейному рефери. Новак и Давид были дисквалифицированы с матчей с Пабло Карреньо-Бустой и Марином Чиличем соответственно за нанесение физического урона судьям.

На Уимблдоне-1995 британец Тим Хенмэн попал мячом в болгёрл во время парного матча, что стоило ему досрочного поражения. Джефф Таранго, который был соперником Хенмэна в том самом парном поединке, позже заработал дисквалификацию в «одиночке». Во время игры против Александра Мронца он поругался с судьёй Бруно Ребо после того, как тот не засчитал его эйс, а потом вынес предупреждение за споры с болельщиками. Таранго обвинил рефери в предвзятости, а когда был оштрафован на гейм, собрал вещи и ушёл, отказавшись продолжать матч.

Канадец Денис Шаповалов в 2017 году во время встречи Кубка Дэвиса с Каспером Руудом нечаянно попал мячом в глаз рефери Арно Габа. Денис извинился и спокойно принял дисквалификацию.

Были и другие подобные случаи на менее значимых турнирах и с участием малоизвестных теннисистов. Это только третья дисквалификация спортсмена в истории того же турнира в Дубае. Первыми отстранёнными стали марокканцы Карим Алами и Хишам Арази, которые в матче парного разряда в 1997 году были наказаны за множество предупреждений о недопустимом поведении на корте. Второй раз подобное случилось в 2010 году, когда швейцарец Михаэль Ламмер в первом раунде квалификации одиночного разряда случайно ударил линейного судью ракеткой.

Андрей Рублёв – не первый игрок, который столкнулся с наказанием за проявление эмоций на корте. Тем не менее Андрею следует поработать над сдержанностью, чтобы не допустить подобного в будущем.