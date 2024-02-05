Шарапова вернулась в игру. Мария мощно зарубилась с легендами тенниса за $ 1 млн призовых

Последние полгода в США активно продвигался турнир Pickleball Slam 2 в отеле-казино Seminole Hard Rock в Голливуде (штат Флорида), участниками которого 4 февраля стали легенды тенниса Мария Шарапова, Джон Макинрой, Андре Агасси и Штеффи Граф. К ним в качестве играющих капитанов присоединились известные в прошлом американские игроки Джек Сок и Джеймс Блэйк, разбавившие парные матчи звёзд.

Шарапова, Макинрой и Блэйк объединились в одну команду, чтобы противостоять супружеской паре Агасси – Граф и Соку. В рамках раскрутки мероприятия Мария, Джон, Андре и Штеффи записывали видео, в котором делились своими ожиданиями от игры в пиклбол (смесь тенниса, бадминтона и пинг-понга), который стремительно набирает популярность в Северной Америке. Агасси и Макинрой при этом обменивались дружеским трэш-током. Шарапова и Граф вели себя более дипломатично и делали комплименты друг другу.

Pickleball Slam 2 – выставочное, но далеко не проходное мероприятие. Крупный спортивный канал ESPN решил транслировать его в прямом эфире в воскресный прайм-тайм. Призовой фонд составил $ 1 млн (полностью достаётся победителям, хотя участники наверняка получают деньги за сам факт участия в турнире). Это побольше некоторых официальных теннисных турниров с множеством участников и недельной длительностью.

Шарапова, Макинрой, Агасси и Граф приехали во Флориду заранее. 3 февраля они просто развлекались с местными жителями и весело проводили время на территории развлекательного комплекса Seminole Hard Rock. Среди прочего Мария, Джон, Андре и Джон провели матч с любителями. На кону стояла довольно скромная сумма в $ 5 тыс., поэтому легенды решили порадовать рядовых фанатов и умышленно им поддавались.

Штеффи Граф и Андре Агасси вручили любителям чек на $ 5 тыс. Фото: Из личного архива Андре Агасси

Кроме того, Шарапова, Макинрой, Агасси и Граф много общались со своими поклонниками. В частности, Мария осчастливила дочь комиссара курортного города Майами-Бич Джона Магезина, сделав с ней совместной фото.

«Моя маленькая теннисная звезда и её теннисный герой Мария Шарапова», — написал Магезин в соцсетях.

Мария Шарапова с маленькой фанаткой Фото: Из личного архива Джона Магезина

На следующий день настало непосредственно время игры, где на кону стояли призовые в $ 1 млн. Никто поддаваться не собирался. Шарапова, Макинрой, Агасси и Граф усердно тренировались последние месяцы, чтобы набрать форму к турниру. Мария делала это с таким энтузиазмом, что даже спровоцировала появление слухов о возобновлении карьеры.

Отдать кому-то предпочтение было сложно. 64-летний Макинрой – самый возрастной участник турнира и номинально слабейшее звено в обеих командах. Но его напарницей стала 36-летняя Шарапова – наиболее молодая среди всех легенд. Мария относительно недавно завершила карьеру (четыре года назад), так что многие навыки сохранились.

Мария Шарапова много тренировалась для участия в турнире по пиклболу с легендами Фото: Из личного архива Марии Шараповой

53-летний Агасси и 54-летняя Граф в сумме даже немного старше Шараповой и Макинроя. Им в актив было можно занести налаженное взаимопонимание во время совместных тренировок за 22 года брака и преимущество по титулам – у Андре и Штеффи на двоих 30 выигранных турниров «Большого шлема», у Марии и Джона – 12. Последнее — весьма сомнительный фактор в нынешних реалиях, но игнорировать его нельзя.

Агасси всерьёз порассуждал о раскладах перед стартом турнира, когда время шуток подошло к концу. Год назад он вместе с Энди Роддиком на первом Pickleball Slam обыграл Макинроя и Майкла Чанга.

Андре прекрасно знает способности Джона, но сейчас к составу участниц добавились легенды WTA-тура. Андре особо опасался Марии Шараповой, которая, по его мнению, всё ещё не растеряла ключевые умения после недавнего ухода из тенниса.

«Мак — один из тех парней, которые не думают над своей стратегией на матч. Джон способен в некотором смысле проиграть самому себе. Я рассчитываю на его частые ошибки, это наш план А. План B – это Штеффи и наше взаимопонимание. Слышу, как часто говорят, что у нас 30 ТБШ, а наши соперники выиграли в пару раз меньше. Однако я беспокоюсь по поводу Марии. Мне кажется, она способна быть очень эффективной в пиклболе», — заявил Агасси.

Мария Шарапова, Штеффи Граф, Андре Агасси и Джон Макинрой перед стартом Pickleball Slam 2 Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Шарапова выразила надежду, что они с Макинроем станут отличной командой после ряда совместных тренировок, а также дала понять серьёзность настроя всех участников выставочного мероприятия.

«Для меня пиклбол – неизведанная территория. Этот вид спорта определённо набирает популярность, а как же иначе? Вовлечённость по всей стране чрезвычайно высока. Людям это действительно нравится. Пиклбол показывают по телевидению, он становится доступным и массовым для общества. Основной причиной моего желания принять участие в этом мероприятии – игра против Штеффи Граф, которой я восхищалась на протяжении многих лет. Будет здорово посоревноваться со Штеффи и Андре. Я много тренировалась, так что посмотрим. Думаю, мы с Джоном будем грозной командой. Все мы вышли из очень конкурентной среды. Не будет никакой игры в поддавки, что сделает турнир намного более захватывающим и увлекательным. Я могу посмеяться в какой-то момент, но это не значит, что меня не расстроят неудачные действия», — сказала Шарапова.

В первом матче Pickleball Slam 2 на корт вышли Макинрой/Блэйк и Агасси/Сок. Согласно правилам, играли до победы в двух партиях с 11 очков или преимуществом +2. Агасси и Сок победили Макинроя и Блэйка в трёх условных сетах со счётом 11:7, 9:11, 11:9.

Во втором матче дуэт Шарапова/Блэйк пытался отыграться против пары Граф/Сок. Не получилось, хотя борьба была напряжённой. Мария и Джеймс взяли первую партию 11:9, но в двух последующих уступили – 8:11 и 15:17 на своего рода «чемпионском тай-брейке».

Напоследок на корт вышли непосредственно главные участники мероприятия. Судьба титула была предрешена в предыдущих поединках, но Агасси и Граф не стали расслабляться. Андре и Штеффи обыграли Джона и Марию в двух партиях – 11:7, 13:11. Чек на $ 1 млн достался знаменитой семейной паре и Джеку Соку. В придачу они получили яркие сувенирные гитары от организаторов турнира.

Андре Агасси, Штеффи Граф и Джек Сок после победы на Pickleball Slam 2 Фото: Кадр из трансляции

Почему не удалось победить Шараповой и Макинрою? В соцсетях пользователи писали про хорошую форму Марии, но возрастной и вспыльчивый Джон действительно делал много невынужденных ошибок, как и ожидал Агасси.

Соперники излишне часто перебрасывали мяч на половину Джона, что давало свой результат. Макинрой ругался во время своих ошибок, как в годы игровой карьеры. Один раз даже попросил судейский челлендж в игровом моменте. Шараповой и Блэйку периодически приходилось успокаивать Джона.

Мария Шарапова и Джеймс Блэйк успокаивают Джона Макинроя Фото: Кадр из трансляции

При этом также отмечали кондиции Штеффи Граф, которая сохранила часть технического арсенала со времён игровой карьеры. Кроме того, наличие Джека Сока в команде Агасси сыграло важную роль. Всё-таки Сок завершил карьеру после US Open – 2023 и сразу всерьёз занялся пиклболом, а Джеймс Блэйк прекратил выступления в одиночном разряде ATP-тура в 2013-м. Да, в пиклболе Блэйк тоже неплох, но его исключительно теннисные способности явно послабее, чем у нынешнего Сока.

В целом турнир удался на славу. Обе команды хотели победить, но в лучшей форме прямо сейчас оказались Агасси и Граф. Чем не мотивация для Шараповой и Макинроя взять реванш через год?

Штеффи Граф, Мария Шарапова и Андре Агасси Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Независимо от результата, все легенды получили большое удовольствие от проведённого времени во Флориде. Об этом свидетельствует фото Марии с Агасси и Граф после матча.

«Лучший дуэт», — поздравила Мария соперников.

Зрителям тоже понравился турнир. Многие отмечали, что предпочли смотреть Pickleball Slam 2, а не параллельно идущую церемонию Грэмми на NBC.