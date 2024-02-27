Надаль и Алькарас берут безумные $ 150 тыс. за тренировку. Но попадут туда не все желающие

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль несколько дней назад прибыл в США на одном самолёте со своим принципиальным соперником Новаком Джоковичем.

Совместный снимок легенд произвёл большой фурор в теннисном сообществе. Надаль и Джокович разместили его на своих страницах в соцсетях, дав понять, что какого-либо серьёзного конфликта между ними нет, несмотря на недавние словесные выпады в СМИ в адрес друг друга.

Рафа и Новак сыграют на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Не исключено, что пересекутся на корте, хотя загадывать до жеребьёвки преждевременно. Джокович пока особо не усердствует и предпочёл в первые дни пребывания в США сходить с девятилетним сыном Стефаном на футбольный матч Лионеля Месси в Лос-Анджелесе.

Надаль, в отличие от Новака, сразу же начал тренироваться в Индиан-Уэллсе, о чём сообщил своим подписчикам в соцсетях.

Рафаэль Надаль тренируется в Индиан-Уэллсе Фото: Из личного архива Рафаэля Надаля

В ближайшее время Рафе придётся ненадолго покинуть Калифорнию и отправиться в соседний штат Невада, где в Лас-Вегасе 3 марта он проведёт выставочный матч со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом на турнире Netflix Slam. Мероприятие пройдёт на арене Michelob Ultra, которая располагается на территории знаменитого казино Mandalay Bay.

Надаль и Алькарас не просто будут играть в теннис. Во время пребывания в Лас-Вегасе Рафа и Карлос проведут платные индивидуальные тренировки. Большой резонанс в СМИ вызвала стоимость занятия — $ 150 тыс. на человека.

Нет подробностей о том, как долго длится тренировка и что входит в её программу. Детали узнали только те, кто звонил в административный центр турнира и был готов отдать огромную сумму за возможность поработать со звёздами. Организаторы сообщили, что все билеты на индивидуальные тренировки с Надалем и Алькарасом раскупили ещё примерно за полторы недели до начала Netflix Slam. В Лас-Вегасе живёт достаточно состоятельных людей, поэтому цена не стала для них преградой. Но проведут время с испанцами не все желающие толстосумы, а только самые расторопные из них. Рафа и Карлос также проведут групповые занятия. Они стоят в три раза дешевле — $ 50 тыс. Билеты на них ещё доступны.

Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В Лас-Вегасе платные тренировки будут проводить и менее именитые личности. В частности, действующие американские топ-теннисисты Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо просят $ 25 тыс. за групповое занятие. Относительно недавно завершившие карьеру Джон Иснер и Сэм Куэрри куда более скромны — $ 2 тыс. с человека. Знаменитые братья Боб и Майк Брайаны, которые вместе выиграли 119 титулов ATP (включая 16 ТБШ) в парном разряде, берут довольно символическую сумму — $ 1 тыс.

Примечательно, что досрочно раскупили билеты только на индивидуальные тренировки с Алькарасом и Надалем, а также на групповые занятия с братьями Брайанами. Не так уж много людей хотят отдавать $ 25 тыс. за возможность поиграть с Фритцем и Тиафо, даже $ 2 тыс. за времяпровождение на корте с Иснером и Куэрри многим кажется не слишком хорошей ценой.

Сэм Куэрри отреагировал на массовое обсуждение стоимости индивидуальных тренировок Надаля и Алькараса. Американец в шутку заявил, что за $ 150 тыс. готов сделать намного больше, чем Рафа и Карлос.

«За эти деньги я погуляю с вашей собакой, научу складывать стирку, дам урок, как не выиграть ТБШ, займусь вашими налогами, сделаю для вас обед, научу делать контент для соцсетей, уложу вас спать. И главное: научу играть в пиклбол», — заявил Куэрри.

Сэм Куэрри Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу часто подвергался критике за стоимость тренировок в своей академии. За индивидуальное занятие Муратоглу просит $ 7,5 тыс., за групповое – 3,5 тыс. Патрик, который недавно возобновил сотрудничество с Хольгером Руне, тоже не оставил без внимания шумиху вокруг цен на тренировки с Надалем и Алькарасом в Лас-Вегасе.

«Наконец-то нашёл кого-то более дорогого, чем я», — написал Муратоглу в соцсети X (ранее Twitter), прикрепив к сообщению смеющийся эмодзи.

Куэрри и Муратоглу просто шутят, хоть и с явной иронией. А вот любители тенниса на полном серьёзе возмущаются ценой, которую просят Надаль и Алькарас за индивидуальные и групповые тренировки. С одной стороны, болельщиков можно понять. Рафа и Карлос фактически лишают доступа к себе рядовых поклонников, у которых нет огромных сумм на банковских счетах. Теннисисты получают деньги от организаторов за сам факт участия в выставочном турнире в Лас-Вегасе.

С другой стороны, законы рынка никто не отменял. Надаль и Алькарас – суперзвёзды мирового тенниса. Нашлось достаточно желающих отдать $ 150 тыс. за тренировки с ними. Почему они должны отказываться от денег?

Выставочный турнир в Вегасе – абсолютно коммерческое мероприятие, на которое Рафа и Карлос приехали в первую очередь заработать. Возможно, следовало найти какую-то «золотую середину» и совместить доступные занятия для детей с платными для состоятельных персон, но, опять же, вряд ли уместно за что-то критиковать Надаля и Алькараса.