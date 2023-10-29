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Новак Джокович весело потренировался с симпатичной сербской теннисисткой Бояной Йованович перед «Мастерсом» в Париже

«Она была очень хороша!» Джокович от души посмеялся над теннисной красоткой из Сербии
Михаил Георгиев
Джокович посмеялся над Бояной Йованович
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Новак пребывает в отличном расположении духа перед «Мастерсом» в Париже и Итоговым турниром ATP.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович отдыхал примерно полтора месяца после победы на US Open и недолгого выступления на Кубке Дэвиса. Скоро Новак вновь порадует фанатов тенниса своей игрой на корте. Серб завершил отпуск и готовится к двум последним крупным соревнованиям в сезоне.

Джокович настроен взять титулы на «Мастерсе» в Париже и Итоговом турнире ATP в Турине. Новак пребывает в отличном расположении духа и не стесняется по-доброму подкалывать своих менее успешных коллег. Имеет для этого все основания, поскольку молодёжь пока совсем не может справиться с 36-летним ветераном-легендой, несмотря на свою претенциозность.

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В начале этой недели Джокович всё ещё отдыхал и занимался семейными вопросами. Он крестил сына Стефана и дочь Тару в православном монастыре Острог, а затем посетил концерт знаменитого хорватского виолончелиста Степана Хаусера в Белграде. Хаусер пригласил Новака на сцену и уговорил сыграть на саксофоне под бурные овации публики. После концерта музыкант подарил Новаку бутылку вина из своей премиальной коллекции.

Концерт Хаусера – отличная возможность расслабиться перед началом рабочего процесса. Уже в середине недели Новак начал готовиться к «Мастерсу» в Париже. Он тренировался с 20-летним сербским теннисистом Хамадом Меджедовичем, который сейчас занимает 107-е место в рейтинге ATP.

Новак Джокович и Хамад Меджедович

Новак Джокович и Хамад Меджедович

Фото: Из личного архива Хамада Меджедовича

Джокович финансово помогает Меджедовичу, который постепенно прогрессирует и наверняка скоро будет уверенно держаться в топ-100, а при оптимальном раскладе и вовсе ворвётся в топ-50. Хамад не смог пройти квалификацию «пятисотника» в Базеле, после чего сразу же отправился в Белград специально для работы с Новаком.

В столице Сербии у Джоковича была и не совсем серьёзная тренировка. Новак уделил внимание своей землячке Бояне Йованович. Это теннисистка, которая известна не своими результатами на корте, а в большей степени внешними данными.

23-летняя Йованович провела всего 10 матчей на уровне WTA с балансом 1-9. Последний из них датируется июлем 2021 года на турнире в Прокупле. Официальный сайт WTA указывает, что она заработала всего $ 136 призовых за карьеру.

Бояна Йованович

Бояна Йованович

Фото: Из личного архива Бояны Йованович

Тем не менее Йованович смогла монетизировать связь с теннисом. Привлекательная девушка собрала 169 тыс. подписчиков в своей самой раскрученной соцсети. Бояна позиционирует себя как теннисного блогера, публикуя информативные видеокороткометражки об этом виде спорта, фотографии из своих путешествий по всему миру, гламурные снимки из повседневной жизни и различные мотивационные речи. Она также работает тренером в академии Янко Типсаревича.

Большое количество подписчиков помогло Йованович даже обзавестись спонсорской сделкой со швейцарским брендом по производству спортивной одежды Furycry, послом которого она является. В общем, Бояна не смогла преуспеть в теннисе на профессиональном уровне, но этот вид спорта всё равно является основой её жизни.

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В Белграде Йованович пересеклась с Джоковичем, который согласился с ней потренироваться и позволил записать совместное видео, которое она опубликовала в соцсетях. При этом Новак по-доброму подшучивал над молодой девушкой. Джокович фактически стоял на месте во время тренировки и просто перебрасывал мяч на противоположную сторону корта, умышленно пропустив несколько ударов Бояны.

«Она была очень хороша! Она была лучше меня. Мне нужно продолжать тренироваться, чтобы повысить свой уровень», — сказал Джокович после тренировки.

Бояна Йованович тренируется с Новаком Джоковичем

Бояна Йованович тренируется с Новаком Джоковичем

Фото: Кадр из видео

Девушка не обиделась на пусть и душевную, но иронию Джоковича. Наоборот, для Йованович тренировка с Новаком стала важным событием в жизни и, откровенно говоря, способом привлечь дополнительную аудиторию за счёт распространения видео в соцсетях.

«Мечты сбываются! Не нужны слова, чтобы описать этот день!» — подписала Йованович пост с тренировкой.

Джокович в последнее время буквально излучает позитивную энергию и очень круто подкалывает окружающих. Он уделил внимание не только своей соотечественнице, но и ответил на шутку 46-й ракетки мира итальянца Маттео Арнальди, который во время матча с россиянином Андреем Рублёвым на турнире в Вене сделал впечатляющий шпагат.

Арнальди репостнул коллаж с собой и Человеком-пауком с подписью «Ноле, я иду за тобой».

Джокович отреагировал: «Во-первых, тебе нужно развернуться лицом к сетке, а не к стене. Тогда мы сможем поговорить».

Растяжка Маттео Арнальди не впечатлила Новака Джоковича

Растяжка Маттео Арнальди не впечатлила Новака Джоковича

Фото: Кадр из трансляции

Для понимания контекста – Джокович славится своей растяжкой на корте, из-за чего его часто называют Человеком-пауком. Арнальди обратил внимание на этот момент, а Новак не стал его игнорировать вполне неплохую шутку малоизвестного коллеги и с присущим себе юмором ответил на неё.

Отличительная положительная черта Джоковича – желание общаться с куда менее успешными теннисистами, несмотря на свой легендарный статус. Новак создал Ассоциацию профессиональных теннисистов (PTPA), которая защищает интересы всех игроков, но в первую очередь с низким рейтингом и мизерной зарплатой. Недавно серб вступился за представителя третьей сотни рейтинга ATP аргентинца Марко Трунгеллити, который пострадал из-за своей честности при раскрытии схемы с договорными матчами. Он готов оказать ему любую помощь, если тот её попросит.

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Джокович в силу возраста стал пропускать много турниров, в том числе уже ездит не на все «Мастерсы». В Шанхае Новака не было, но в Париже он появится. Каждый турнир с ним в сетке в каком-то смысле является уникальным и привлекает повышенное внимание.

Интересно узнать, что противопоставит Новаку молодое поколение в Париже и на Итоговом. Судя по расположению духа и настрою Джоковича, каких-то поблажек с его стороны ждать не стоит. Серб расслаблен и уверен в себе, так что вполне может замахнуться на два крупных титула под конец года.

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