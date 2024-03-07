Похоже, игрокам разрешат выступить не во всех разрядах. Под вопросом остаётся участие в миксте.

«Это только начало пути». Реакция из России на допуск теннисистов до Олимпиады-2024

В среду, 6 марта, Международная федерация тенниса (ITF) приняла окончательное решение об участии российских и белорусских теннисистов в Олимпиаде-2024. Сообщается, что россияне, так успешно выступающие на олимпийских теннисных турнирах, этим летом в Париже смогут сыграть и в одиночном, и в парном разрядах. Остаётся открытым только вопрос участия теннисистов в миксте. По информации ТАСС со ссылкой на пресс-службу ITF, в смешанный разряд россиян и белорусов могут не допустить.

Такая важная новость уже вызвала реакцию российских экспертов. Одни связывают решение ITF со здравым смыслом, а другие называют это только началом пути.

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский положительно оценил допуск российских теннисистов до Олимпиады, но сделал небольшую оговорку.

«Здорово, что есть такое решение. С другой стороны, каждый решает для себя, участвовать или нет. Здесь у каждого своё отношение. В любом случае, если наши спортсмены принимают участие в каких-то соревнованиях, все знают, что это спортсмены из России. Представители нашей страны играют, показывают, что они одни из сильнейших в мире в теннисе. На мой взгляд, это здорово», — поделился Ольховский в беседе с «Чемпионатом».

Экс-лидер рейтинга ATP Евгений Кафельников же уверенно заявил, что в Париж поедут все отобравшиеся российские игроки.

«Абсолютно все теннисисты поедут. Решение является позитивным, конечно. По перспективам рано говорить, до лета всё может случиться, не дай бог кто‑то получит травму», — сказал Кафельников для «Матч ТВ».

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев с осторожностью высказался о возможных условиях, которые могут поставить перед россиянами на Играх.

«Это решение — только начало пути. После решения ITF я могу сказать: так оно и должно быть. Мы должны играть, теннис должен быть, весь наш спорт должен быть. Важно только, чтобы нас не ставили в неприемлемые условия».

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв на Олимпийских играх — 2020 Фото: РИА Новости

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон также порадовался за российских теннисистов.

«Решение ITF приятно, оно достаточно разумное. Спортсменам легче играть, зная, что они смогут выступать на Олимпийских играх, у них есть свои болельщики, которые их поддерживают в разных странах. Желаю ребятам успешно выступить на Играх, верю, что они смогут выбрать максимальную квоту, шансы на это есть».

А вице-президент ФТР Алексей Селиваненко ярко высказываться на тему допуска до Олимпиады не стал.

«Теннис отличается чётким следованием правилам и принятым решениям. Если вы почитаете правила и принятые ранее всеми международными организациями решения, то увидите, что никакой новости здесь нет. Я не вижу здесь никакого новостного повода. Комментировать здесь нечего», — цитирует Селиваненко «Спорт-экспресс».

Экс-теннисист Андрей Чесноков, комментируя допуск россиян в теннисе, оглянулся на ситуацию в других видах спорта.

«Я очень рад за теннис, но в других видах спорта всё очень печально. Рад за наших теннисистов. Это большой шаг. Может быть, другие виды спорта возьмут пример с тенниса и будут более благосклонны к России. Может, разрешат участвовать всем в следующий раз. Но я не думаю, что тут надо пить шампанское. Хорошо, что есть хоть какой-то шаг».

Одним из немногих людей не из теннисного мира, кто поддержал россиян после заявления ITF, стал член совета ИИХФ Павел Буре.

«Это супер, что нашим спортсменам разрешили играть на Олимпиаде. Россия в теннисе – одна из сильнейших стран в мире. У нас очень мощная сборная — и команда, и отдельные теннисисты. Будет очень интересно наблюдать, как наши ребята выступят в Париже».

Отбор теннисистов на Игры в Париже будет осуществляться по актуальному на 10 июня рейтингу, обновлённому сразу по окончании «Ролан Гаррос». Олимпийский теннисный турнир пройдёт с 27 июля по 4 августа.