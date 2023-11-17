«Я не буду играть!» Надаль закатил жуткую истерику на Итоговом чемпионате ATP — 2010

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль недавно заявил, что вскоре объявит официальную дату своего возвращения на корт. При этом Рафа признал, что даже в самом оптимальном раскладе не догонит по титулам Новака Джоковича (24 ТБШ).

Непонятно, в какой форме 37-летний Надаль будет после камбэка. Вполне возможно, он не сможет доходить даже до поздних стадий мэйджоров, не говоря уже о победах на них. Также весьма вероятным является тот факт, что Рафа больше никогда не сыграет на Итоговом турнире ATP, который ему так ни разу и не покорился.

Ближе всего к титулу на Итоговом Надаль был в 2010-м. Испанец проводил лучший сезон в карьере. Выиграл три из четырёх «Шлемов» («Ролан Гаррос», Уимблдон, US Open) и в статусе первой ракетки мира приехал поставить жирную точку в Лондоне. Рафа демонстрировал необычайную заряженность на корте и даже совершенно нехарактерно для себя закатил истерику в простейшем моменте в матче группового этапа…

Надаль на Итоговом-2010 выступал в одном квартете с сербом Новаком Джоковичем, американцем Энди Роддиком и чехом Томашем Бердыхом. Рафа обыграл Роддика (3:6, 7:6, 6:4) и Джоковича (7:5, 6:2) в первых турах. Выход из группы на 100% не гарантировал, но мало кто сомневался, что он обыграет Бердыха в последнем матче группы и пройдёт дальше. Испанец несколькими месяцами ранее легко разобрался с чехом в финале Уимблдона (6:3, 7:5, 6:4), и в целом Томаш является для него очень удобным соперником (20-4 по личным встречам за карьеру, 8-3 на момент Итогового-2010).

Томаш Бердых и Рафаэль Надаль на Итоговом турнире ATP – 2010 Фото: Julian Finney/Getty Images

В первом сете Бердых сумел навязать Надалю борьбу. При счёте 6:5, 15:15 в пользу Томаша на подаче Рафы мяч после удара чеха приземлился в районе задней линии. Надаль стремительно поднял руку вверх, сигнализируя, что был аут. Мяч Рафа отбил, и только после этого судья на вышке бразилец Карлос Бернардес присоединился к мнению испанца, хотя лайнсмэн промолчал, не зафиксировав аут. Томаш взял челлендж, который показал, что мяч зацепил внешний край линии.

Судья объявил 30:15 в пользу Бердыха. Таким образом, свою ошибку Бернардес исправил, что не устроило Рафу. Он внезапно сорвался и нецензурными фразами на испанском языке стал доказывать как бразильскому судье, так и вышедшему на корт супервайзеру ATP американцу Тому Барнсу, что это неправильно. Рафа грозился сняться с матча, если решение рефери останется в силе.

«Я не буду играть!» — прокричал испанец и даже потянулся за сумкой с вещами, но затем опять начал пререкаться.

Надаль, что для него совершенно нехарактерно, долго и истерически яростно спорил с официальными лицами. Через несколько минут он всё-таки понял, что судья ничего не отменит. В конце концов Рафа разочарованно крикнул «да что с вами говорить!» и вернулся к игре. Испанец выиграл гейм на своей подаче, а затем не оставил Бердыху шансов на тай-брейке (7:3).

Рафаэль Надаль спорит с судьёй и супервайзером Фото: Julian Finney/Getty Images

Во втором сете Надаль направил свою ярость исключительно в игровое русло. Он сделал два брейка и выиграл матч со счётом 7:6, 6:1. Эмоциональный порыв Рафы в довольно мелком эпизоде противостояния с Бердыхом стал ярким доказательством того, насколько сильно он хотел взять Итоговый, который Роджеру Федереру на тот момент покорялся четыре раза, и даже молодой Новак Джокович успел один раз его выиграть.

Надаль не захотел много говорить о скандальном инциденте в конце первого сета, когда зрители стали свидетелями его нервного срыва.

«Момент в конце первого сета? Я инстинктивно поднял руку, но отбил мяч ещё до фиксации аута. Судья остановил игру после того, как я вернул удар. Это очко просто следовало переиграть, вот и всё. Я завершил групповой турнир, одержав три победы в матчах против игроков первой восьмёрки, пожалуй, на самом трудном для меня покрытии – это невероятно. Очень доволен своей игрой, тем, что я прогрессирую по ходу турнира. Считаю, что сегодня провёл очень хороший матч», — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.

Бердых не стал винить Надаля за эмоции, и вместо этого заявил, что Бернардес не взял ситуацию под контроль.

«Рефери, вероятно, боится авторитета Рафы, поэтому позволил слишком долго с ним разговаривать. Правила вполне ясны — когда просишь челлендж, решение можно отменить. Всё просто — суть в том, что показывает челлендж. Нужно продолжать игру, а не болтать. Бернардес сидел на вышке и вёл себя так, будто игра уже закончена и он не собирается её возобновлять. Это не вина Рафы, а ошибка рефери. Ему просто нужно было показать, что игрок не может делать на площадке всё, что хочет», — сказал Бердых.

В полуфинале Итогового-2010 Надаль в упорной борьбе переиграл британца Энди Маррея (7:6, 3:6, 7:6), который стал вторым в группе с Федерером, Робином Сёдерлингом и Давидом Феррером. В другой паре Роджер Федерер затратил куда меньше сил для победы над Новаком Джоковичем (6:1, 6:4).

Федерер считался фаворитом финала. Роджер уступал Надалю 6-14 по личным встречам на тот момент, но почти все эти поражения швейцарец потерпел на грунте – испанец во второй половине 2000-х регулярно выбивал его с «Ролан Гаррос», а также «Мастерсов» в Мадриде, Риме, Монте-Карло и Гамбурге. На харде Федерер вёл 3-2, в том числе дважды обыгрывал Надаля на Итоговом (2006, 2007) в Шанхае. Корт в Лондоне тоже был очень удобным для Роджера. Рафа мог противопоставить этому упорный характер, но не сложилось. Федерер взял свой пятый Итоговый, обыграв Надаля в финале со счётом 6:3, 3:6, 6:1.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер после финала Итогового турнира ATP – 2010 Фото: Julian Finney/Getty Images

Надаль расстроился из-за поражения от Федерера, но уже мысленно нацелился взять реванш на следующем Итоговом.

«В каждом новом сезоне всё начинается сначала. В Австралии и Дохе в начале года у меня будет 0 очков. Моя первая цель – квалифицироваться на Итоговый-2011. Я буду работать, чтобы быть готовым и конкурентоспособным, оставаться на вершине и выигрывать титулы. Начну тренироваться уже в следующий понедельник», — сказал Надаль.

В словах Надаля читалась уверенность в том, что рано или поздно, но он всё-таки выиграет Итоговый на каком-то этапе своей карьеры. Однако постоянно что-то мешало. В первую очередь не самое удобное для него покрытие, потому что, проводись Итоговый на грунте, Рафа определённо не раз брал бы на нём кубок, даже пребывая не в идеальной форме.

Испанец после поражения от Федерера только раз добирался до финала Итогового, когда уступил Джоковичу в 2013-м. Конечно, Итоговый не идёт в сравнение с ТБШ, но отсутствие титула на этом турнире всё равно является очень неприятным недостатком в послужном списке Надаля.