Рублёв обыграл Маррея в Индиан-Уэллсе. А Кудерметова попала на трёхкратную чемпионку ТБШ

Утром 9 марта мск на супертурнире в Индиан-Уэллсе (США) завершается третий соревновательный день. Участникам ещё нужно было «отдать долги», то есть доиграть/сыграть матчи первого круга, которые не успели состояться в срок из-за дождя. В числе «должников» был и россиянин Павел Котов, 67-й номер мировой классификации, который сражался с чилийцем Алехандро Табило, 39-й ракеткой мира. Это был их первый очный матч. Встреча, начавшаяся в предыдущий игровой день, была остановлена при счёте 1:2, 30:15 на подаче Котова.

В первом сете Котов не дал сопернику заработать ни одного брейк-пойнта, а сам, сделав брейк в пятом гейме, выиграл партию со счётом 6:4. Но Табило это не смутило. Во второй партии он почти не испытывал проблем на подаче, отыграв единственный брейк-пойнт в третьем гейме, и выиграл сет 6:3 за счёт брейка в шестом гейме.

В решающем сете теннисисты дошли до 5:5, сделав по одному брейку. Затем Павел под ноль отдал свой гейм, после чего Алехандро с третьей попытки подал на матч — 4:6, 6:3, 7:5 за 2 часа 8 минут.

Потом настал черёд поединков второго раунда, когда в борьбу вступают сеяные. Андрей Рублёв (5) играл с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Энди Марреем. Счёт личных встреч на официальных турнирах равный был равный: 1-1. При этом Маррей легко победил Рублёва ещё в далёком 2017 году, когда они встретились во втором круге Australian Open — 6:3, 6:0, 6:2. Андрей же оказался сильнее во втором раунде Роттердама-2021 — 7:5, 6:2. Ещё россиянин выиграл со счётом 6:4, 7:6 (7:2) в финале Абу-Даби в декабре 2021-го, но это выставочный турнир, который в зачёт личных встреч не идёт.

В первом сете Маррей навязал бой Рублёву. Ни одного брейка так и не было сделано, но россиянин висел на волоске от поражения в партии. Подавая при 4:5 не в свою пользу, Андрей устроился на 0:40, но собрался, отыграл тройной сетбол, а затем и ещё один, уже четвёртый. На тай-брейке Рублёв действовал собранно, выиграл все свои мячи и победил с двумя мини-брейками — 7:6 (7:3) за 1 час 6 минут.

Во второй партии Маррей какое-то время ещё пытался бороться с Рублёвым. В первых четырёх геймах шла упорная борьба — переломным стал момент, когда россиянин сделал брейк в четвёртом гейме, начавшемся с 40:0 на подаче британца. После этого Андрей относительно спокойно довёл дело до победы. В седьмом гейме он с четвёртого матчбола подал на матч — 7:6 (7:3), 6:1 за 1 час 49 минут.

В третьем раунде Рублёв сыграет с победителем противостояния Брэндон Накашима (США, WC) — Иржи Легечка (Чехия, 32).

Что касается женской сетки, то тут среди «должниц» также была одна россиянка. 19-летняя Диана Шнайдер в матче первого круга противостояла румынке Ане Богдан. Шнайдер идёт 74-й в мировом рейтинге, а Богдан располагается 11 строчками выше.

В первом сете Шнайдер при 5:5 отдала свою подачу, после чего её соперница подала на партию — 7:5. Во второй партии Богдан при 6:5 в свою пользу не подала на матч, под ноль отдав свой гейм. На тай-брейке россиянка ушла с матчбола и использовала первый же сетбол — 7:6 (8:6). В решающем сете Диана после очередного брейка повела 5:2, не подала на матч, проиграв свой гейм под ноль, но в девятом гейме реализовала второй матчбол на приёме, одержав волевую победу — 5:7, 7:6 (8:6), 6:3 за 2 часа 44 минуты.

Во втором раунде Шнайдер сыграет с Марией Саккари (9).

Теперь переходим к женским встречам второго круга. Анастасия Павлюченкова (22) играла с испанкой Нурией Парризас-Диас (Q), которая даже не входит в топ-100 мирового рейтинга. У Павлюченковой почти не было проблем в этой игре — разве что в пятом гейме первого сета, когда соперница россиянки сделала брейк. Но после этого Анастасия забрала четыре гейма подряд — 6:3. Во второй партии Павлюченкова уверенно выиграла все свои геймы, а сама, трижды взяв подачу соперницы, оформила комфортную победу — 6:3, 6:1 за 1 час 6 минут.

В третьем круге Павлюченкова сыграет с Беатрис Хаддад-Майей (12).

Екатерина Александрова (15) сражалась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, 79-й ракеткой мира. В первом сете Александрова вела 5:2 с преимуществом в один брейк, но в восьмом гейме упустила два сетбола на приёме, после чего всё пошло не по её сценарию. Из 12 геймов, которые были сыграны после 5:2 в пользу россиянки, Екатерина выиграла только один. При этом в первой партии она могла добиться хотя бы тай-брейка, но в 12-м гейме упустила пять брейк-пойнтов, в том числе тройной.

Ну а второй сет Путинцева взяла более чем уверенно. Лишь два гейма прошли в борьбе, в том числе заключительный, когда Юлия реализовала второй матчбол на приёме — 7:5, 6:1 за 1 час 30 минут. У Александровой накопилось целых 10 двойных ошибок — непозволительная роскошь.

Вероника Кудерметова (17) противостояла квалифаеру из Японии Нао Хибино. В первом раунде Хибино победила семикратную чемпионку ТБШ Винус Уильямс. Японка обыграла 43-летнюю американку с «баранкой» — 2:6, 6:3, 6:0. Но дальше не прошла.

Кудерметова легко выиграла первый сет (6:1), во второй партии вела 5:0 с тремя брейками… Однако быстро закончить игру россиянке не удалось. Она проиграла четыре гейма подряд, упустив шесть матчболов, в том числе пять — на подаче! При 5:4 Вероника взяла медицинский перерыв, но и со второй попытки не подала на матч — 5:5. Но в оставшихся двух геймах собралась и, отдав лишь один розыгрыш, всё же зафиксировала победу — 6:1, 7:5 за 1 час 33 минуты.

В третьем круге Кудерметова сыграет с трёхкратной чемпионкой ТБШ, бывшей первой ракеткой мира Анжеликой Кербер, выбившей Елену Остапенко (10) — 5:7, 6:3, 6:3.

Анастасия Потапова (28) играла с 40-й ракеткой мира Мари Боузковой из Чехии. По ходу первого сета Потапова трижды уступала с брейком — и трижды отыгрывалась! Боузкова при 5:4 в свою пользу не подала на партию. В 11-м гейме россиянка спасла ещё один брейк-пойнт, а в 12-м, сделав четвёртый брейк подряд, зафиксировала победу в партии — 7:5 за 1 час 4 минуты.

Второй сет проходил уже не столь нервно. У Боузковой, как и прежде, совсем не шла игра в своих геймах, а в чужих она не реализовывала брейк-пойнты. В итоге Потапова с первого матчбола подала на матч — 7:5, 6:1 за 1 час 40 минут.

В третьем раунде Потапова сыграет с победительницей пары Кейла Дей (LL) — Надия Подороска (LL). Изначально вместо Дей в этом матче должна была сыграть Елена Рыбакина, но чемпионка Уимблдона 2022 года снялась из-за проблем со здоровьем. Подороска же заменила Паулу Бадосу.

Также сегодня свои матчи второго раунда проводят Карен Хачанов (15) и Анна Калинская (21). За всеми событиями следите в лайве на «Чемпионате».

Супертурнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта.