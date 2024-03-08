Павлюченкова рвётся в 3-й круг Индиан-Уэллса! Также бьются Рублёв, Хачанов, Шнайдер. LIVE!

На мартовском «Мастерсе» в ночь с пятницы на субботу пройдут матчи 2-го круга. На корты выйдут и 9 россиян. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе-2024. С этого момента в борьбу вступают сеяные теннисисты. В ночь с пятницы на субботу пройдут 32 матча второго круга – по 16 из верхней половины сетки у женщин и нижней половины сетки у мужчин, а также ещё 10 поединков первого раунда, не завершившихся накануне из-за дождя. На корты среди прочих выйдут и девять россиян – Андрей Рублёв (пятый номер посева), Карен Хачанов (15), Павел Котов, Екатерина Александрова (15), Вероника Кудерметова (17), Анна Калинская (21), Анастасия Павлюченкова (22), Анастасия Потапова (28) и Диана Шнайдер. Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.