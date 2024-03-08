Павлюченкова рвётся в 3-й круг Индиан-Уэллса! Также бьются Рублёв, Хачанов, Шнайдер. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе-2024. С этого момента в борьбу вступают сеяные теннисисты. В ночь с пятницы на субботу пройдут 32 матча второго круга – по 16 из верхней половины сетки у женщин и нижней половины сетки у мужчин, а также ещё 10 поединков первого раунда, не завершившихся накануне из-за дождя. На корты среди прочих выйдут и девять россиян – Андрей Рублёв (пятый номер посева), Карен Хачанов (15), Павел Котов, Екатерина Александрова (15), Вероника Кудерметова (17), Анна Калинская (21), Анастасия Павлюченкова (22), Анастасия Потапова (28) и Диана Шнайдер. Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.
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Александрова уступает 0:1
Вела 5:2 в первом сете Екатерина Александрова, упустила два сетбола на приёме — 5:3, а затем проиграла Юлии Путинцевой всю партию — 5:7. Следим дальше за ходом поединка в нашем онлайн-табло.
Павлюченкова повела — 1:0
Повела с брейком Нурия Парризас-Диас — 3:2, но следом Анастасия Павлюченкова взяла 4 гейма, а с ними и весь сет — 6:3. Следим, что будет дальше.
Расписание пятницы-субботы
Расписание в этот вечер в Индиан-Уэллсе обширное. 9 россиян играет сегодня. Вот полный список матчей.
Также Екатерина Александрова бьётся с Юлией Путинцевой, представляющей Казахстан. Этот матч также идёт в нашем онлайн-табло.
Игровой день начался! Анастасия Павлюченкова сражается с испанкой Парризас-Диас. Следить за ходом матча можно в нашем онлайн-табло.
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