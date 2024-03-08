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Рублёв, Хачанов, Павлюченкова, Потапова: онлайн-трансляция Индиан-Уэллса 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Павлюченкова рвётся в 3-й круг Индиан-Уэллса! Также бьются Рублёв, Хачанов, Шнайдер. LIVE!
Даниил Сальников
Павлюченкова рвётся в 3-й круг Индиан-Уэллса!
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На мартовском «Мастерсе» в ночь с пятницы на субботу пройдут матчи 2-го круга. На корты выйдут и 9 россиян. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе-2024. С этого момента в борьбу вступают сеяные теннисисты. В ночь с пятницы на субботу пройдут 32 матча второго круга – по 16 из верхней половины сетки у женщин и нижней половины сетки у мужчин, а также ещё 10 поединков первого раунда, не завершившихся накануне из-за дождя. На корты среди прочих выйдут и девять россиян – Андрей Рублёв (пятый номер посева), Карен Хачанов (15), Павел Котов, Екатерина Александрова (15), Вероника Кудерметова (17), Анна Калинская (21), Анастасия Павлюченкова (22), Анастасия Потапова (28) и Диана Шнайдер. Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.

Индиан-Уэллс – 2024. Мужчины. Сетка
Индиан-Уэллс – 2024. Женщины. Сетка
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2024, пятница. 23:40 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
08 марта 2024, пятница. 23:40 МСК
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
1
2
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2024, пятница. 22:10 МСК
Нурия Парризас-Диас
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2024, пятница. 22:10 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		3
5 		0
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
08 марта 2024, пятница. 23:40 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Ана Богдан
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 01:10 МСК
Нао Хибино
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Александрова уступает 0:1 Павлюченкова повела — 1:0 Расписание пятницы-субботы
Live Даниил Сальников

Александрова уступает 0:1

Вела 5:2 в первом сете Екатерина Александрова, упустила два сетбола на приёме — 5:3, а затем проиграла Юлии Путинцевой всю партию — 5:7. Следим дальше за ходом поединка в нашем онлайн-табло.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2024, пятница. 22:10 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		3
5 		0
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
22:52 Даниил Сальников

Павлюченкова повела — 1:0

Повела с брейком Нурия Парризас-Диас — 3:2, но следом Анастасия Павлюченкова взяла 4 гейма, а с ними и весь сет — 6:3. Следим, что будет дальше.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2024, пятница. 22:10 МСК
Нурия Парризас-Диас
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
22:28 Даниил Сальников

Расписание пятницы-субботы

Расписание в этот вечер в Индиан-Уэллсе обширное. 9 россиян играет сегодня. Вот полный список матчей.

22:22 Даниил Сальников

Также Екатерина Александрова бьётся с Юлией Путинцевой, представляющей Казахстан. Этот матч также идёт в нашем онлайн-табло.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2024, пятница. 22:10 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		3
5 		0
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
22:21 Даниил Сальников

Игровой день начался! Анастасия Павлюченкова сражается с испанкой Парризас-Диас. Следить за ходом матча можно в нашем онлайн-табло.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2024, пятница. 22:10 МСК
Нурия Парризас-Диас
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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